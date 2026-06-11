Gabriel Rolón, psicólogo: “Conocerse a destiempo es una trampa del destino”

En el imaginario romántico suele repetirse la idea de que cuando dos personas están destinadas a encontrarse, el amor termina imponiéndose a cualquier obstáculo. Sin embargo, para Gabriel Rolón la realidad emocional es bastante más compleja. El psicólogo sostuvo que el momento en que se produce un encuentro puede ser tan importante como la conexión que existe entre dos personas.

Durante una de sus intervenciones en Perros de la Calle (Urbana Play), el especialista abordó una situación frecuente: conocer a alguien especial cuando todavía se atraviesa el duelo por una relación anterior. Según explicó, esos vínculos suelen convertirse en una fuente de sufrimiento porque llegan cuando una de las partes aún no está preparada para iniciar una nueva historia.

Gabriel Rolón se refirió a las relaciones amorosas que se encuentran a destiempo (Fuente: Instagram/@urbanaplayfm)

“Lo que llega a destiempo es como si no hubiera llegado nunca. Así que si te conozco a destiempo, es como si no te hubiera conocido. Es pensar: ‘Qué felices hubiéramos podido ser’, pero no eran las condiciones”, reflexionó. Y agregó una frase que rápidamente llamó la atención de los oyentes: “Conocerse a destiempo es una trampa del destino porque te deja todavía mucho más dolorido que no haberte conocido”.

Para Rolón, uno de los errores más comunes consiste en creer que el proceso de duelo comienza recién cuando una pareja se separa. En realidad, explicó, muchas personas atraviesan ese proceso mucho antes de tomar la decisión definitiva. “Hay gente que no es que se separa y empieza el duelo. Hay gente que se separa cuando ya no soporta más. La separación es casi el último salto de un duelo que viene haciendo en pareja”, señaló.

Por ese motivo, consideró que es fundamental comprender en qué etapa emocional se encuentra cada persona antes de involucrarse afectivamente. Aunque reconoció que siempre puede quedar algo pendiente por elaborar después de una ruptura, destacó que existe una diferencia importante entre alguien que ya procesó gran parte de esa pérdida y alguien que todavía continúa atravesando las emociones más intensas de la separación.

Después de una separación, muchas personas deben tomarse un tiempo para poder procesar lo ocurrido y poder darse una nueva oportunidad en el amor (Foto: Pexels)

Durante su análisis, el psicólogo también advirtió sobre las dificultades que suelen aparecer cuando una persona inicia una relación mientras sigue emocionalmente ligada a una expareja. Según explicó, quien ocupa ese lugar puede sentirse confundido al encontrarse con reacciones que en realidad no tienen que ver con el nuevo vínculo. “Yo en esa relación no entraría ni loco”, afirmó. Y desarrolló: “Subirse justo en el medio del duelo de una persona te va a hacer sufrir mucho”.

Para el analista, es habitual que quien todavía no terminó de elaborar una ruptura atraviese períodos de tristeza, enojo, angustia o contradicciones emocionales que terminan impactando en la nueva relación. “La vas a ver alterada, angustiada, enojada y vos vas a decir: ‘No entiendo qué te hice yo’. Pero no es con vos”, explicó.

Las palabras del especialista ponen el foco en una idea que suele generar frustración: que dos personas puedan gustarse profundamente y aun así no lograr construir una relación. Lejos de las visiones idealizadas del amor, Rolón sostiene que para que un vínculo prospere no basta únicamente con el deseo o la atracción; también es necesario que exista una disponibilidad emocional real.

Muchas parejas no terminan prosperando por encontrarse a destiempo LUDOVIC DELOT

“Esa persona todavía se está peleando con su pareja anterior, todavía lo está insultando o llorando extrañamente”, ejemplificó. Desde su mirada, muchas historias fracasan no por falta de sentimientos, sino porque aparecen en un momento inadecuado para alguno de los involucrados.

Por eso, antes de comenzar una nueva relación, el psicólogo recomienda preguntarse si las heridas del pasado realmente cicatrizaron. Solo entonces, sostiene, es posible construir un vínculo desde la elección y no desde la necesidad de reparar un dolor anterior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA