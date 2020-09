Gucci lanzó un pantalón con manchas de pasto por us$ 1200 y desató la polémica

Gucci lanzó un modelo de jardineros con 100% de algodón orgánico, cuyo precio es de 1400 dólares. Crédito: Captura Twitter

25 de septiembre de 2020 • 10:25

Gucci presentó su nueva línea masculina de pantalones "jardineros"cuyo precio es de 1400 dólares. De inmediato, los usuarios de las redes sociales salieron a criticar la flamante prenda de la prestigiosa casa de moda italiana y la tildaron como el "pico de la estupidez". El enojo no fue el precio, sino que la prenda tiene una apariencia de desgastada y manchas de suciedad por un supuesto roce con césped.

Según la firma, con sede en Florencia, la prenda está realizada con algodón 100 % orgánico. En cuanto a su aspecto desgastado, desde la empresa explicaron que el objetivo fue "explorar nuevas formas de entender el tejido de culto, reinterpretándolo con diferentes diseños y técnicas de lavado que desdibujan la línea entre lo antiguo y lo contemporáneo".

La explicación, no obstante, no alcanzó para evitar las fuertes críticas que expresaron los internautas en Twitter. "Puedes decirme que no entiendo de moda, pero, ¡vamos!, ¿1.400 dólares por un overol?", escribió uno de los usuarios. Mientras que otros de ellos planteó: "Entonces puedo conseguir overoles normales con manchas de pasto y decir que son Gucci". "Hemos alcanzado el pico de la estupidez... Gucci vende jeans manchados de pasto y overoles por $1.200 y más", concluyó contundente, un tercero.

En 2019, Gucci ya había lanzado uno de sus artículos bajo el mismo concepto de los flamantes jardineros. De hecho, dentro de la colección Cruise 2019, presentaron unos zapatos deportivos "vintage" que daban la impresión de estar sucios y usados, a un precio de 870 dólares.