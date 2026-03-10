LA NACION

En fotos. Desfile de argentinas arriba y abajo de las pasarelas de Paris Fashion Week

Arriba y abajo de la pasarela, se destacaron entre herederas y personalidades en la semana de la moda de París

Para LA NACIONPaula Ikeda
Zaira Nara, Romia Lanaro y Sofía Achaval
Zaira Nara en la semana de la moda de París@zairanara
Zaira asistió al desfile de Lacoste en el estadio de Roland Garros
Zaira asistió al desfile de Lacoste en el estadio de Roland Garros@zairanara
La modelo recorrió la ciudad@zairanara
Durante su estadía, fue de shopping a Saint Laurent y se sacó fotos en cafés parisinos
Durante su estadía, fue de shopping a Saint Laurent y se sacó fotos en cafés parisinos@zairanara
Zaira también disfrutó de la noche en París
Zaira también disfrutó de la noche en París@zairanara
La argentina Sofía Achaval llega al desfile otoño-invierno de Chanel@sofiaachaval
Invitada al desfile de Chanel en el Grand Palais de París
Invitada al desfile de Chanel en el Grand Palais de París@sofiaachaval
La argentina en el desfile de Chanel @sofiaachaval
La colección de Matthieu Blazy recibió una gran ovación
La colección de Matthieu Blazy recibió una gran ovaciónChanel
Fue un desfile especial, que contó con la presencia de la argentina Romina Lanaro sobre la pasarela
Fue un desfile especial, que contó con la presencia de la argentina Romina Lanaro sobre la pasarelaChanel
La nueva colección de Matthiew Blazy para ChanelChanel
En el desfile de Chanel, la figura infaltable de Charlotte Casiraghi
En el desfile de Chanel, la figura infaltable de Charlotte Casiraghi Chanel
También se vio a Lily-Rose Depp, la hija de Vanessa Paradis y Johnny Depp
También se vio a Lily-Rose Depp, la hija de Vanessa Paradis y Johnny DeppChanel
Texturas y estampas en la colección otoño-invierno 2026
En la primera fila de Chanel, Francesca Scorsese, la hija actriz del director Martin Scorsese
En la primera fila de Chanel, Francesca Scorsese, la hija actriz del director Martin ScorseseChanel
Desfile Chanel fall winter 2026. Crédito: Chanel
La modelo argentina Alina Casas se destacó en la pasarela de Georges Hobeika Georges Hobeika
La modelo de Lo Management, Sofia Klimkowski, brilló en la presentación de "Clairobscur" de Balenciaga. Fue una puesta en escena cinematográfica, en colaboración con Sam Levinson y la participación de Rosalía
La modelo de Lo Management, Sofia Klimkowski, brilló en la presentación de "Clairobscur" de Balenciaga. Fue una puesta en escena cinematográfica, en colaboración con Sam Levinson y la participación de Rosalía@SofiaKlimkowski
Sofia Klimkowski en el backstage de Balenciaga@SofiaKlimkowski
Un debut inolvidable para la modelo en Paris Fashion Week
Un debut inolvidable para la modelo en Paris Fashion Week@SofiaKlimkowski
Otra argentina que hizo pie en la semana de la moda fue Dalene Weber. Así desfiló la nueva colección de Rabanne
Otra argentina que hizo pie en la semana de la moda fue Dalene Weber. Así desfiló la nueva colección de Rabanne@dalene_weber
Dalene en el backstage de los desfiles de Paris Fashion Week@dalene_weber
La argentina también fue seleccionada por Dries van Notten
La argentina también fue seleccionada por Dries van Notten @daleneweber
El look de Dalene Weber@daleneweber
En el show de Louis Vuitton en Paris Fashion Week
Damián Betular fue otros de los invitados a Paris Fashion Week@damianbetular
El chef pâtissier asistió al desfile de Lacoste en Roland Garros
El chef pâtissier asistió al desfile de Lacoste en Roland Garros@damianbetular
Junto al actor Juan Minujin@damianbetular
Juan Minujín asistió al desfile de Lacoste. Allí, en la emblemática pista Philippe Chatrier, pudo saludar el extenista brasileño, Guga Kuerten
Juan Minujín asistió al desfile de Lacoste. Allí, en la emblemática pista Philippe Chatrier, pudo saludar el extenista brasileño, Guga Kuerten@juanminujin
Al terminar el desfile, Juan Minujín y Zaira Nara recorrieron el estadio de Roland Garros
Al terminar el desfile, Juan Minujín y Zaira Nara recorrieron el estadio de Roland Garros @juanminujin
Por Paula Ikeda
