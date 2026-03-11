Descubrieron un tiburón en Groenlandia con casi 400 años de vida: nació en 1627

La naturaleza nunca deja de sorprender a la humanidad, ya que el océano Ártico esconde secretos biológicos que desafían el paso del tiempo. Un grupo de científicos identificó a un tiburón de Groenlandia, una rara subespecie de estos gigantes marinos, cuya edad estimada ronda los 399 años. Este hallazgo lo posiciona como uno de los vertebrados más longevos del planeta y llevó al público a pensar todas las cosas que pasaron en el planeta en esos casi cuatro siglos que el animal lleva nadando por las aguas del norte.

La investigación analizó 28 ejemplares que pescadores capturaron de manera incidental en las gélidas y profundas aguas del ártico, caracterizadas por tener animales adaptados a ese hostil entorno. Según los datos obtenidos, el espécimen más grande nació alrededor de 1627, época marcada por los albores de la presencia colonial europea en América.

El ejemplar más longevo llevaba unos 399 años nadando por las gélidas aguas (Foto: X)

La revista científica Science publicó el estudio en 2016 y detalló el método aplicado para establecer estas cifras. Los expertos utilizaron la datación por radiocarbono sobre las lentes oculares de los animales, ya que este tejido permanece inalterable desde el nacimiento del ejemplar.

Al contrastar estos valores con los niveles históricos de carbono, el equipo logró determinar una cronología precisa. Los resultados arrojan un promedio de 272 años para el grupo estudiado, mientras que el individuo de mayor tamaño, que supera los cinco metros de longitud, poseía casi cuatro siglos de existencia. Estos números colocan al tiburón de Groenlandia como el vertebrado con mayor esperanza de vida registrado hasta la actualidad.

La ciencia busca respuestas sobre las causas de esta longevidad excepcional. Entre los factores principales destaca un crecimiento extremadamente lento, que alcanza apenas un centímetro por año. La madurez sexual ocurre muy tarde en su ciclo vital, llegando a la adultez recién a los 150 años de vida. Además, estos animales poseen un metabolismo bajo que les permite sobrevivir en condiciones cercanas al punto de congelación.

Su hábitat, ubicado a profundidades superiores a los 2.000 metros, ofrece una estabilidad necesaria para un estilo de vida lento y reposado. Investigaciones recientes abren la puerta a mecanismos genéticos particulares que facilitarían la reparación del ADN, lo que detiene el envejecimiento y combate diversas enfermedades.

Estos peces tienen un metabolismo y un crecimiento muy lentos (Foto: X)

El tiburón de Groenlandia presenta rasgos físicos asombrosos que lo distinguen dentro de la fauna marina. La especie llega a medir siete metros y supera los 1.000 kilos de peso. Su velocidad de nado es baja, inferior a los 2 km/h, mientras que su dieta incluye peces, focas, calamares y restos orgánicos del lecho marino.

Como especie ovovivípara, su tasa reproductiva es escasa. A pesar de su capacidad biológica para perdurar, estos tiburones enfrentan riesgos críticos en la actualidad. La pesca incidental, el avance del cambio climático y la presencia de contaminantes en las aguas árticas ponen en peligro la estabilidad de esta población.

La comunidad científica insiste en la necesidad de proteger estos entornos profundos para asegurar la continuidad de una especie que habitó los océanos durante siglos y representa una pieza clave para el estudio de la biología evolutiva y el envejecimiento celular en el mundo marino.