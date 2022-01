Hilo viral: relató cómo se contagió de Covid con memes de Guillermo Francella en Twitter y el resultado es desopilante

A casi dos años del comienzo de la pandemia del Covid-19, las historias alrededor de la enfermedad son tantas como los que atravesaron el virus y sus víctimas. Algunas signadas por la tragedia, otras por el alivio, pero todas dejan ver que el coronavirus cambió nuestras vidas para siempre. Con el descubrimiento de las vacunas, que inmunizan a las personas y reducen considerablemente las posibilidades de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad, la situación se tornó menos angustiosa.

En este contexto, inclusive, algunas personas puedan tomarse hasta con un poco de humor los padecimientos que causa el Covid. Tal fue el caso del usuario de Twitter “San Ernesto”, quien revolucionó la red social del “pajarito” con un irónico hilo que rápidamente se volvió viral, en el que narró cómo se contagió la enfermedad, cómo la atravesó, y de qué manera finalizó la historia. Como si fuera una historieta, agregó a cada posteo una imagen o un gif del popular actor argentino Guillermo Francella que potencia la historia. Además, como “moraleja”, dejó un mensaje de concientización.

Según relató este tuitero, todo comenzó la semana pasada cuando llegó a su lugar de trabajo. “El jueves fui a la oficina a las 8.45 (siempre llego primero, esas costumbres de anda a saber... Entro a las 9), a las 9.10, 9.20 llega un compañero, mi jefa y otro compañero más”, escribió. En la foto, se ve a un Francella encadenado, tal como, aparentemente, se sintió el protagonista de esta tragicómica historia.

Luego, la narración sigue al ritmo del aumento de la preocupación de Ernesto, quien reflejó su emoción con la cara de un Francella de seria expresión: “El último entre risas dice, estoy con alergia a lo que le decimos: dale bo..., no jodamos, andá y laburá desde tu casa y listo. No, que no, que es alergia, ‘me conozco’, nos dice”, contó.

“A las 12, voy a la oficina de mi jefa (jod..., gritando, somos de Vélez y como tenemos mucho laburo si no ponemos onda es una mie...) y en la puerta me dice: ‘No entres’. ‘Eh, que pasa?’ ‘Estoy con escalofríos. Creo que tengo fiebre, me voy a casa’”, continuó relatando y graficó sus palabras con la cara del artista gritando y con las manos arriba. Y agrega: “Se va, a las 14 llama mi jefa: ‘Tengo 39 de temperatura’”.

Después, el tuitero se sinceró: “Bueno, nos invade un poco el pánico en la oficina, pero seguimos laburando (preocupados por la jefa, buena persona, sacando los qui... de laburo que uno puede tener en el día a día)”,

A su vez, continuó la preocupación, expresada con la interpretación del actor cabizbajo: “Tipo a las 15, mi compañero (el de la alergia) me dice... ¿No tendrás un paracetamol? Ya sin risas: andate, déjate de joder. No se va”, comentó.

“Termina el día laboral, a la noche en el grupo de laburo nos dice la Jefa que sigue igual: 39 de temperatura. La jodemos un poco, que no palme ahora que no tenemos ni para la flores, etc. Acto seguido, el compañero de la alergia nos dice que tiene 38.5. Se pone un poco picante el grupo”, añade mientras ilustra con el gif de Guillermo en “Casados con hijos” en plena guerra de almohadones con “Moni”, personaje interpretado por Florencia Peña.

La situación se puso más áspera cuando al día siguiente, al asistir al espacio laboral, comenzó él a tener síntomas compatibles con el Covid-19: “Viernes: me presento en la oficina, 8.45. A la hora dolor de garganta, un poco de dolor de cabeza, llamo a RRHH para decir que me voy a casa, que estoy con síntomas”, contó.

“Llegó a casa, aviso a hijo, novia, padre, amigos que el finde me guardo en casa por las dudas”, agregó “San Ernesto”, quien acompañó esta parte del texto con un primer plano del actor, de 66 años, con los ojos desorbitados y la boca inclinada hacia un costado.

Consciente de estar atravesando el Covid, Ernesto reveló qué sucedió esa misma noche: “Viernes por la tarde noche, se incrementa el dolor de garganta, cabeza y cansancio, a lo que me digo esto se va a descontrolar”.

Con “Moni” como protagonista de la imagen en movimiento, Ernesto añade al relato: “A las 22 del viernes, me voy a dormir: le aviso a La Negra, que como si tuviera una alarma me mandaba mensajes cada 1 hora”.

Y el hilo sigue: “A la 1.30 me despierto temblando. Una hora así, temblaba, tapado, sin aire. Temblaba. Me levanté como pude y me clave toda pastilla que tenía. Me acuesto, al rato dejo de temblar y empiezo a transpirar. Me tomé la temperatura y tenía poco más de 39″. Esta parte del texto fue acompañada por otra captura de pantalla de la icónica serie de Telefe, que refleja la preocupación del autor.

Este usuario, que en su perfil se define como “Rey de Villa del Parque”, explicó cómo pasó la madrugada con Covid: “Tipo a las 03.30 me duermo, desmayo ni idea y me despierto a las 11 con frío, me tomo la temperatura 38 y pico. No me puedo levantar de la cama”, detalló junto a una imagen de Pepe Argento magullado y recostado en un sillón.

Tras contar qué pensó durante el trance de su enfermedad, el tuitero puso en valor la importancia de haberse inoculado contra la enfermedad: “Internamente me llevo a mi mismo un poco de calma y me digo: ‘Tenés 3 dosis’”.

Sin embargo, el sufrimiento físico no lo pudo evitar: “El sábado lo paso en la cama, detonado, gateando al baño, la ducha entre pastillas, fiebre, frío, dolor de todo y un poco de miedo pensando, ¿y soy uno de esos 70 o 100 que aparecen en los listados?”, indicó con un collage de fotos del personaje de Francella que lo muestran desesperado.

Aunque era previsible, Ernesto confirmó su diagnóstico al hisoparse, una vez que se sintió en condiciones de trasladarse a un centro de testeo: “Pasé el sábado y el domingo amanecí más entero, sin fiebre, si con dolor de todo, me fui a hisopar y si, con ustedes damas y caballeros: Covid positivo”.

Por último, dejó una enseñanza vinculada a la actitud de su compañero de trabajo, y puso en valor el acto de vacunarse contra el coronavirus, a la vez que mostró a mientras “Pepe” Argento (el personaje de Francella) sonriendo: “Ahora escribo y me voy riendo pero la pasé mal. Solo dos cosas: 1) ante cualquier síntoma no expongan a los demás. 2) las vacunas salvan vidas, si, estoy seguro, salvó mi vida”.