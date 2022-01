Flor de la V dio positivo de Covid: qué pasará con la conducción de Intrusos

Aunque está transitando un cuadro de Covid-19 positivo, tal como confirmó a LA NACIÓN, Flor de la V espera tener el alta epidemiológica para así el sábado y domingo ponerse al frente por tercer fin de semana de sus Late Night Show, que se emite los sábados a las 22 y los domingos a las 21 por América TV.

Además de poder estar al frente de su ciclo, desde el canal confirmaron a este medio que el lunes la actriz se hará cargo de la conducción de Intrusos (América TV), en principio hasta fines de febrero. “Me siento bien, por el momento aislada, pero para el fin de semana ya tendré el alta”, aclaró en una entrevista con LA NACION.

Florencia de la V estrenó en América TV "La noche de la V" Santiago Cichero/AFV

“Voy a estar solamente un mes en Intrusos porque necesito ocuparme de mi familia y de mi programa, que es todo lo que soñé”, justificó y aclaró que en marzo el ciclo de espectáculos tendrá otro presentador o presentadora.

Recordemos que la llegada de la actriz y también panelista de A la tarde (América TV) -que por estas horas se despedirá del mismo para abocarse al ciclo de espectáculo que este año está celebrando 22 años en el aire- se da tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Los conductores firmaron contrato con eltrece para conducir un programa en la media mañana de ese canal, desde mediados de marzo, con la producción del canal de Constitución, donde entre sus panelistas confirmadas están Karina Iavicoli, Paula Varela y Graciela Alfano.

Esta es la última semana de la dupla al frente de Intrusos. Serán reemplazados por Florencia de la V

Con respecto a quienes serán parte del panel del nuevo Intrusos con Flor como presentadora, regresaría Marcela Tauro, y renuevan contrato Maite Peñoñori y Virginia Gallardo, ya que Marcela Baños abandona su silla y solo se queda en el canal como conductora de Pasión de sábado (América TV).

Cabe destacar que el canal América toma sus decisiones en conjunto con la producción de Intrusos. Fernanda Merdeni, gerente de producción de la emisora de Palermo, mantiene diversas reuniones por estos días con el resto del equipo para definir y completar quiénes serán los otros integrantes del panel.

Por estas horas se termina de definir si Luis Ventura y Sebastián “Pampito” Perello Aciar serán parte del mismo. Quien también había sido convocado fue el periodista Carlos Monti, pero finalmente decidió quedarse en Nosotros a la mañana (eltrece).

La llegada de Florencia de la V a Intrusos, el ciclo histórico de la televisión argentina

Este fin de semana en declaraciones a Radio Rivadavia (AM 630), aseguró que la propuesta para estar al frente de Intrusos la tomó por sorpresa.

“Pregunté por qué me eligieron en este momento de transición y es porque soy la figura más popular que tiene el canal, quieren seguir apostando a mí, quieren en mí e Intrusos es un programa que es legendario en el canal”, destacó y aseguró que la motiva iniciar este desafío en plena temporada de verano.

Luego, continuó: “Me propusieron muchas cosas el año pasado, como cuatro proyectos para Villa Carlos Paz, para Mar del Plata, y no me convencían a pesar de que no hay nada que me guste más que hacer temporada. También me llamaron de Chile para que fuera jurado de Bailando por un sueño. Estaba evaluando todo eso y justo surgió la variante Ómicron, implicaba mucho movimiento porque tenía que viajar todas las semanas y aunque era muy buena plata en dólares, dije que no”.

La noche de la V: Florencia de la V volvió a la televisión

Asimismo, destacó que su desembarco en el programa que creó Jorge Rial a inicios de los años 2000 siendo una mujer trans es el reflejo del cambio social que se vive hace años en la Argentina, pero que todavía queda mucho por lograr. “Todos los programas eran machistas y es bastante simbólico que yo termine como cabeza de ese programa. Es muy fuerte”, señaló.

Y agregó: “Lamentablemente seguimos reproduciendo mensajes homofóbicos, que van contra todas las leyes de nuestro país. La televisión argentina y los medios de comunicación deberían trabajar de manera obligatoria con un manual de perspectiva de género, porque la televisión educa, forma y es muy importante lo que se dice”.

Flor de la V junto a su marido Pablo Goycochea y sus mellizos Paul e Isabella

En ese sentido, hizo hincapié en su presencia en las redes sociales junto a Paul e Isabella (10), los hijos que tuvo junto a su marido, Pablo Goycochea a través de una subrogación de vientre.

“Nuestra presencia es política, no es lo mismo que con otro personaje del espectáculo. Ya mi elección sexual es una declaración política y presentarme con mis hijos en una foto en Instagram es una declaración de libertad, de una sociedad mucho más justa e igualitaria. Yo hablo mucho de esto con ellos”, concluyó Florencia.