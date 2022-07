Hizo un chiste sobre su trabajo a los pocos días de ser contratada y sufrió un imprevisto revés: “¿En qué culto caí?”

Una adolescente colombiana acababa de conseguir un nuevo empleo y a los pocos días le tocó asistir a una jornada de capacitación. Si bien su trabajo le gustaba, durante el tiempo que se extendió el curso, a Nathali se le ocurrió hacer una humorada que luego lo publicó en las redes sociales. Para su sorpresa, el chiste le costó caro ya que tras viralizarse el video la echaron.

“Por fin conseguí trabajo, espero adaptarme y que todo salga bien”, expresó la joven en un video de TikTok, mientras que en otra secuencia mostró la capacitación en la que aparece ella en primer plano y sus compañeros detrás. En simultáneo, en la reunión puede escucharse el sonido del tema O Fortuna de Carmina Burana y ese dato, sumado a que sus compañeros portaban una suerte de antifaces, generó un comentario de la joven que le trajo problemas.

“¿En qué culto caí?”, tituló Nathali su video junto con el hashtag #humor. Luego, le llegaron múltiples comentarios en sintonía con su humorada. “Me avisas cuando suba en qué secta se metió porque yo me metí a una llamada call center”; “Me pasó, era un call center y nos pusieron cortos de la peli de El Lobo de Wall Street con técnicas de manipulación” y “Yo creo que es una compañía de estafa piramidal”, fueron algunos de los tantos.

Más aún, la misma protagonista del video escribió en su publicación. “Es humor, lo vio Recursos Humanos. Por favor, es un chiste no me echen”, suplicó la joven colombiana. Sin embargo, ya era tarde: el video había tenido más de 100.000 vistas y le llegó a las autoridades de su trabajo. Si bien en un principio ella creyó que no había tenido sus consecuencias por la respuesta de algunos compañeros o la responsable de RR.HH., finalmente la despidieron.

“Alguien sabe de algún trabajo, porque me acaban de echar. Nunca creí que iba a ser tan grave, era un trabajo bueno... todo por andar de estúpida, tirándomela de influencer”, contó Nathali en otro video de TikTok, entre lágrimas. Y añadió: “Por ustedes me echaron que se burlaron, que era una secta, Herbalife. Ahora les paso mi cuenta porque no tengo plata”.

Al otro día, Nathali volvió a subir otro video y contó a que, al poco tiempo de ser contratada, la empresa organizó un curso de capacitación motivacional obligatorio de cuatro días con horarios de seis de la mañana a nueve de la noche.

“Yo no pensaba que el video se iba a ser viral y cuando las vistas empezaron a subir tenía mucho miedo. Entonces unos compañeros del trabajo me comentaron y hasta se estaban riendo y pensé que no habría problema, que solo era un chiste porque no se ve nada de la empresa: ni del dueño, ni nada”, explicó la influencer, quien no quiso mencionar donde trabajó por temor a una demanda.

Y continuó: “Cuando ya iba por 100,000 vistas me comentó algo la de recursos humanos, vi el comentario de ella y pensé: ‘lo tomó a chiste’”. Aunque su impresión fue equivocada, de hecho, más adelante tendría malas noticias. “Cuando llegué a primera hora, como cinco minutos antes de empezar mi jornada, me escribió la de recursos humanos y me dice que me conecté a una llamada de zoom”.

“Me dijo que mi período de prueba había terminado porque yo no me alineaba con la cultura de la empresa y que había hecho quedar mal a la empresa y al dueño. Me gustaba mi horario y mi salario”, se lamentó.