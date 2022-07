Una peluquera reveló en TikTok la forma correcta de lavarse el pelo y dejó a los usuarios sin palabras

Las redes sociales son un terreno donde abundan los consejos, los tips y las fórmulas reveladoras. Por lo tanto, una actividad como el correcto lavado del cabello -que suscita múltiples métodos-, aparece entre uno de los tantos tópicos en busca de una solución unívoca. En ese sentido, una peluquera sumó más información al respecto y derribó un mito que sorprendió a los usuarios.

De hecho, el primer dato que desconcertó a sus seguidores tras ver el video que posteó es que la experta se lava dos veces el pelo. Al contrario de una máxima relacionada con la higiene capilar que indica que no hay que hacerlo todos los días. No obstante, su propuesta es precisamente para que perdure más el efecto del aseo.

“Esto debería ayudarte a tener que lavarte el pelo menos a menudo”, promete la estilista llamada Amy en un video que publicó en su cuenta de TikTok. Consecuentemente, en la secuencia, la joven británica muestra los pasos a seguir para implementar su método.

Una peluquera reveló cuál es la manera correcta de lavarse el cabello

En principio, Amy explica que hay que utilizar poco champú. Asimismo, aconseja humedecer bien la cabellera con abundante agua. Luego, indica que hay que masajear por toda la superficie del pelo, lo que incluye parte de la frente y la nuca. El objetivo del primer tramo es, enjuague mediante, que no quede ningún residuo en el pelo.

El segundo paso, en tanto, constará de volver a lavar el pelo, pero en esta oportunidad habrá que centrarse en las raíces y evitar el contacto con el resto del cabello. Luego de mostrar el paso a paso de su método, la peluquera asegura que es un truco perfecto para las personas con pelo graso.

La publicación de Amy obtuvo miles de reproducciones, más de 5000 likes y decenas de comentarios. Entre todos ellos, algunos aprovecharon para plantear sus dudas, pedir más consejos, o bien, relativizar su método.

Una influencer publicó un video en TikTok donde explica el lavado de pelo perfecto. Crédito: captura @amy.does.some.hair

“Hago exactamente la misma rutina, pero mi cabello se pone grasoso al día siguiente, si me lavo el cabello por la mañana, está grasoso al final del día”; “¿Y si tu pelo es tan corto que apenas te queda largo?”; “¿Me podés recomendar shampoos para cabello encrespado, pero ondulado? No sé qué usar y no sé como cuidarlo”, fueron algunos de los comentarios que se leen debajo de la publicación.

En tanto, algunos de sus seguidores aprobaron y agradecieron el método de la peluquera británica. “Escuché sobre esto hace unos meses, y definitivamente puedo decir que he notado una diferencia en mis puntas que son mucho más saludables”; “Puedo asegurar que la diferencia es notable y el pelo acaba mucho más sano”; “Me lavo el cabello cada dos días y desde que me lo lavé dos veces noté está más saludable y no necesita acondicionador ahora. Yo lo uso y es una maravilla”, le contaron sus seguidores.