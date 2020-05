Hogar y espacio de trabajo. Funciones bien definidas en un cálido monoambiente

Viviana Alvarez Karina Contini Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2020

Al mudarse sola por primera vez, la diseñadora Josefina Rutenberg confió en la Arq. Camila Btesh, al frente de Bimba Estudio , para que planificara la distribución y diseño interior de un luminoso monoambiente de 52 m2 . El maravilloso as bajo la manga fue un mueble multifunción que divide el living del dormitorio, continúa en una arcada y baja para encontrarse con un aparador de seis metros de largo. Aunque ofrece gran cantidad de prestaciones (apoyo, guardado, separación y exhibición) no obstaculiza el paso ni la entrada de luz.

Lámpara de techo (Studio Luce). El potus forma una cortina verde y natural.

"En un monambiente, es mantener el orden es decisivo. Tener estanterías me permitió dejar a la vista lo que más me gusta y oculto lo no quiero mostrar o va contra la estética del conjunto".

Mesa y sillas (Metrocuadrado Casa). Perchero (Metrocuadrado Casa). Mochila amarilla (Mercado Pax). Alfombra (Mihran). Macetas (Pötit). La camita de Timo, el mimado bulldog francés, es de Onless.Concept.

Josefina no solo vive acá, sino que también trabaja para Daas , su marca de bordados artesanales y diseño independiente. Quería un espacio luminoso y totalmente blanco solo interrumpido por la mesa de madera y sutiles detalles metalizados, como los que aportan las luces colgantes y los tiradores de las puertas, que son de cobre rosado.

Los muebles livianos que pueden cambiar de ubicación son claves a la hora de planear pequeñas renovaciones.

Sillón (Goral Deco). Almohadones (Huitrú). Mesas de centro (Keuel Muebles). Cuadro (Natalia Vari). Floreros de vidrio en color humo y de cerámica negra (Valsen). Manta y almohadón en los estantes (Huitrú).

Soy muy ordenada con los insumos y materiales: cada cosa tiene su lugar en los muebles. Si no fuera así, la mesa seguramente quedaría siempre ocupada por el trabajo y nunca despejada para comer Josefina Rutenberg

El mueble divisor diseñado por Camila Btesh (Bimba Estudio) y Natalia Vari tiene 2,60x2,40m, espacio de apoyo y guardado. Ninguno de sus volúmenes cerrados toca el piso. La vista y la limpieza lo agradecen. El estante superior, que va de pared a pared, forma una arcada que define el acceso al dormitorio y continúa hasta la ventana. Así, con diferentes alturas y usos, una única pieza recorre el monoambiente.

Espejo (Ogg). Panel perforado (Börd). Tijeras y conos de madera antiguos (Feria Antigüedades Cosas Raras). Hilos, agujas de tejer y de bordar (Lanas Naturales). Botella (Valsen). Tetera y tazas de cerámica artesanal (Candela Gonzalez).

En algún momento, Josefina pensó en poner una barra. Perpendicular a la pared, la mesa de madera cumple la misma función pero le resulta más cálida.

"Antes de la cuarentena, con mi socia pasábamos varias horas por día acá bordando. Es ameno trabajar en este departamento que, aunque chico, te permite hacer un corte en el balcón o en el living".

Extractor (Franke Group). Horno (Longvie). Olla (Essen). Salero y pimentero (Cole and Mason para Park Design). Tabla de mármol de Carrara y madera (Valsen). Repasador estampado a mano (Plain Textiles). Horno eléctrico (Black Decker).

"No quería tener demasiados muebles y objetos. Me gusta que todo sea blanco y minimalista".

A Josefina le gusta cocinar así que este espacio funcional y bien resuelto se usa mucho. Arriba, el estante abierto tiene la medida justa para el horno eléctrico. Abajo, pava eléctrica (Peabody). Frasco de vidrio (Valsen). Contenedor de cerámica artesanal (Candela González Arzac) con utensilios (Valsen) y huerta de aromáticas hidropónicas (Mercado Pax).

Alfombra (Mihran). Cama (Serta Argentina). Sábanas (Mi Espacio). Manta y almohadones (Huitrú). Plancha de hierro, carretel de hilo y tijera (Feria Antigüedades Cosas Raras). Algunos de los sombreros que forman parte de la colección de Daas, la marca de Josefina.

La estructura metálica de piso a techo acentúa la altura y los estantes livianos no quitan nada de luz. Así logramos sectorizar el living y el dormitorio y mantuvimos la continuidad Camila Btesh

Mesa de luz laqueada con tapa de mármol (diseño de Bimba Estudio). Campana de vidrio (Valsen). Cuadro (Daniela Mata). Vela en envase de vidrio negro (Bohemia Velas). Jarra (Animarte Deco). Huarachas realizadas en cuero (Punto Calma).

"Durante cuarentena, agradecí haber establecido en mi casa tres sectores diferenciados y cómodos. Los aproveché para dibujar e inspirarme para cuando todo vuelva a la normalidad".

En el baño toallas y toallones (Luna Deco). Cepillo de dientes de bambú (GoBlue). Cestos de fibras naturales (Valsen).

Plano del depto