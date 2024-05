Antes y después: impactantes imágenes de 10 reformas que les cambiaron la vida a sus dueños

Con y sin obra obra húmeda, les mostramos propuestas que van desde la fachada hasta patios en desuso.

Tirar paredes, cambiar la distribución, integrar ambientes, definir espacios o simplemente pintar. Con nuevos ojos, se transforma la casa y también la forma de vivirla. Seleccionamos algunos ejemplos de nuestras últimas notas enfocadas en reciclados y renovaciones.

Cambio de fachada: modernidad y luz

“La casa parecía oscura y petisa por los aleros. Una de las primeras medidas que tomé fue eliminarlos, para que las galerías quedaran despejadas, recobraran altura y fueran un conductor de luz”, dice el arquitecto Nicolás Vera sobre el chalet en Martínez que reformó para su hermana, la diseñadora de indumentaria Ampi Vera.

Nicolás Vera imaginó el techo de tejas a tres aguas convertido en uno de dos y de chapa negra, para así acercarse a un deseo latente: proyectar una vivienda de estilo nórdico.

Vuelta a los colores simples

En este comedor de un piso clásico renovado por la arquitecta Lola Fernández, artífice de Estudio Losa, el blanco y su eficacia le ganaron por varios cuerpos a la estridencia, y el agregado de molduras se asoció perfectamente a los pisos de parquet y el hogar de mármol (para mayor impacto, pintaron de negro su interior). Aprovecharon un mueble que había del otro lado de la pared e hicieron este vajillero con interior iluminado y puertas de vidrio.

Cocina I: Un cambio drástico sin sumar metros

Fuimos a visitar a @maryjoegardener, ingeniera agrónoma, jardinera profesional y madre de 7, para que nos mostrara cómo reformó su cocina después de 26 años de uso súper intensivo. “Cuando me puse a soñar con un cambio, hará dos años, también me imaginaba una como de campo, pero más al estilo de la Provence en cuanto a los colores, la madera clara, los cacharros a la vista. Sin despreciar lo que tenía, me pareció que había llegado el momento de buscar algo más alegre”.

Así recuerda la obra su arquitecta, Delfina Jordán. “Charlamos con @maryjoegardener un par de horas, me contó de su trabajo y de su pasión por la jardinería, y me dijo: ‘Quiero claridad’. Y me di cuenta de que a alguien tan amante de la naturaleza (y con ese jardín maravilloso que logró con el trabajo de años) se la tengo que traer adentro, sumando elementos blancos que lo permitieran”.

Pisos de porcelanato Peroba, nuevos muebles (arq. Delfina Jordán) más funcionales en verde, mesadas de Silestone y alzada de azulejos 'Switch Sage' de 13x13 (Syria Cerámicos), algunos de los cambios clave. Maia Croizet

Cocina II: Renovando el nido vacío

“A los propietarios les gustaba el estilo de la casa y querían mantener su identidad, sin agregados disruptivos. Empezaron tímidos con el nivel de intervención (en un principio, la intención era transformar en oficina y atelier los dormitorios de sus hijas), pero se fueron animando a medida que se iban potenciando los espacios”, dicen las arquitectas Victoria Cornudet y Carolina Cibils, a cargo de la reforma

Específicamente en la cocina, la premisa era conservar distribución y estilo, pero actualizar los acabados, pasando del dorado al niquelado en muchos casos. La campana, el horno y el juego de comedor se conservaron; las alacenas se reemplazaron por angostos estantes laqueados, y los azulejos de 10x10 con décadas de uso, por mármol ‘Tundra Grey’ en la alzada.

Cocina III: Instagrameable

Con la ayuda del estudio Trama, la creadora de la cuenta Happy like a Hippo reformó su cocina estándar en un espacio colorido y versátil, apto para filmar sus recetas en vivo. Si bien la cocina estaba en buen estado, le faltaba luz, era poco vistosa y su distribución la obligaba a mirar a la pared en lugar de a la cámara.

Dos decisiones marcaron el rumbo de esta reforma, la primera fue el planteo integrado, pedido basal de la dueña, pero la segunda la tomó por sorpresa: “Ella había pensado en algo blanco y le propusimos usar color para que su espacio fuera rápidamente reconocible en redes”. Aunque ahora está abierta a un living con parquet, el piso de la cocina se hizo en pocelanato, acorde con un uso intensivo que incluye cursos presenciales.

Cocina IV: En un lugar mucho mejor

“Por lo bien que estaba todo, podríamos haber entrado inmediatamente, pero decidimos hacer una reforma que convirtiera el antiguo quincho en un living-comedor-cocina, junto a la tan anhelada terraza”, dice la arquitecta Melina Trogolo dueña de casa y líder de MTD Arquitectura. “Es que enseguida vimos la posibilidad de invertir el planteo tradicional para ubicar el área privada abajo y sector social arriba”.

Un nuevo playroom

Camila Castillo y Joy Zimmerman son arquitectas y socias en Ideï Arquitectura. La intervención que hicieron en la casa Camila refleja, creemos, mucho del recorrido profesional de estas dos amigas de facultad. De la obra integral que pueden ver acá, nos detenemos en la bohardilla. Revestir el machimbre oscuro con placa de yeso blanca generó una continuidad muy refrescante, algo bienvenido en un ambiente de planos inclinados

Mesa con tapa de mármol (Del Sur Design) y sillas tipo ‘Wishbone’ con patas de haya y asiento de polipropileno (Centro de Diseño Italiano). Apoyadas en el piso, obras de Pared Art. Santiago Ciuffo

Jamás desestimar un balcón

Y, menos que menos, si tiene una vista lo mitad de linda que este. La dueña de un piso de oficinas pensaba ponerla en alquiler tras terminar la reforma que le encomendó al arquitecto Manuel Acevedo Gioja, detrás de Gioja Estudio. Pero tan encantada quedó que decidió mudarse ella misma Es que no podía perderse la escena única que le propician, a diario, el Kavanagh, la Basílica del Santísimo Sacramento y las residencias del Hotel Plaza, que parecen volcarse sobre su terraza. Si quieren volver a visitarla, basta con hacer click acá.

Las oficinas de antaño no se distinguían por aprovechar patios, balcones ni terrazas, un mal que aqueja a muchos edificios del Centro. Del tamaño que sean, una buena intervención mejora la vida puertas adentro significativamente.

Javier Picerno

Un balcón integrado

Las arquitectas de Dicha Estudio avanzaron sobre el balcón para ampliar el living y dormitorio en línea. Una vez cubierto, hicieron una comunicación entre ambos mediante una puerta transparente. Desde luego, se reconstruyó el parquet. El revestimiento de madera ‘Olmo Finlandés’ (Faplac) que colocaron como fondo del escritorio se mimetiza con él y le da profundidad al pasillo.

El balcón se cerró, pero mantuvieron el vidriado completo para que no se perdiera la sensación de amplitud. Javier Picerno

Aprovecharon un fondo de desuso... ¡en Recoleta!

Una pareja de abogados compró un departamento en pleno Recoleta con la idea de convertir el patio en un punto de encuentro que no tuviera nada que envidiarle a una casa en las afueras. Y, hoy, no lo tiene. En un trabajo en etapas que duró varios años, junto con la arquitecta Victoria Romano, socia del Estudio Romano-Cal, demolieron el depósito del fondo y se construyeron un quincho e hicieron una pileta revestida en piedra Bali con playa húmeda y solarium con piso atérmico.