Entre el humo de las brasas y un descomunal horno móvil de barro y acero, el joven cocinero creador de “Chefsale” se ganó el respeto de Dolli Irigoyen y revela cómo “alimenta” a su audiencia global

Horno móvil de barro, entre fuegos y casi dos millones de seguidores, a los 27, se convirtió en el gaucho de las redes: “Te quiero mucho”

Jimena Sampataro 28 de julio de 2026 03:00 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Hay una verdad que se aprende en la calma del interior, lejos del ruido de las avenidas y el asfalto, el fuego no se apura, sino que lleva su propio tiempo, su propio ritmo. A los 27 años, Valentín Galdón Ritvo, oriundo de Sauce Viejo, Santa Fé, se mueve entre las llamas con la naturalidad de quien camina por el patio de su casa. Sin embargo, su cocina no se quedó encerrada entre las paredes de su hogar. Hoy, a través de las pantallas, sus videos acumulan millones de reproducciones y vuelven locos a seguidores de todos lados que descubren, entre el humo y el acero, la esencia más pura de las tradiciones argentinas. Detrás de su proyecto “Chefsale”, hay una búsqueda que cruza al estilo gauchesco con la velocidad de las redes sociales, logrando un balance perfecto para enganchar a las nuevas audiencias digitales.

Torta alemana para el mate, mide 1,80 x o,80, en Esperanza Santa Fe Valentín Galdon Ritvo

Raíces familiares y la atracción por el fuego

Para Valentín, la cocina no comenzó con una carrera académica ni con manuales de técnicas francesas, sino que empezó de la forma más humana y antigua posible, alrededor de una mesa familiar, observando las manos de su madre y los rituales domingueros de su abuela. El cocinero recuerda con nostalgia que comenzó a cocinar de muy chico porque en su casa siempre había comida casera. Su mamá cocinaba constantemente y en la casa de su abuela las juntadas familiares eran con algo rico y casero. Postres, pastas y parrilla eran las excusas perfectas para juntarse en familia. “¡Hasta el día de hoy nos seguimos juntando y cocinando juntos! Creo que uno siempre aprende, por sobre otras cosas, mirando”, afirma sobre los cimientos de su pasión. Fue justamente en esa infancia donde se gestó su obsesión por el elemento central de su cocina, el fuego. De chico sintió mucha atracción por las llamas, y aunque le solían decir que si jugaba con fuego de noche iba a tener pesadillas como una manera de cuidarlo para que no se quemara, el interés estuvo siempre ahí, latente, esperando su momento.

Ingenio a medida: el horno XXL

Todo oficio requiere sus propias herramientas y, a veces, cuando el mercado no ofrece lo que el creador imagina, no queda más opción que fabricarlo. Así nació la idea de su famoso horno XXL, una estructura descomunal que desafía las leyes de la física gastronómica móvil. La idea no surgió en la comodidad de un taller, sino durante la abstinencia de sus costumbres en medio de un largo viaje. Valentín recuerda que estaba lejos, sin un horno de barro, cuando comenzó a imaginarse por qué no tener uno móvil y poder llevarlo a donde quisiera. De allí la idea fue mutando, según lo lógico o lo posible, y se decidió por construir uno que fuera una mezcla entre lo tradicional de barro y ladrillos, pero recubierto por acero inoxidable para una mayor protección. Su construcción fue sumamente difícil ya que no había antecedentes de algo parecido; no se trata de un horno puesto sobre un tráiler, sino de un horno verdaderamente móvil con imponentes dimensiones de 2,40 metros de largo y 1,40 metros de ancho.

Preparando el lechón deshuesado desde el primer paso al último, en un viñedo en Estados Unidos Gentileza Chefsale

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El quiebre en redes y el secreto del impacto visual

Cuando Valentín prendió la cámara por primera vez, el objetivo estaba claro, aunque el camino recién empezaba. A diferencia de otros creadores de contenido que buscan la viralidad a través de un único plato extravagante, el quiebre de “Chefsale” en las plataformas se dio por una acumulación de identidad y por romper con un esquema establecido. El joven cocinero explica que su éxito se basó en mostrar algo en redes que le hubiese encantado encontrar a él cuando arrancó a cocinar, es decir, volver a las bases, lo sencillo, el disfrute y el compartir. Esos son patrones que se repiten en muchas de las recetas que suele mostrar, donde además combina estilos de cocina, culturas e ingredientes de diferentes partes de Argentina y del mundo. Esta combinación de lo rústico con lo pulido estéticamente generó un fenómeno hipnótico en plataformas como TikTok e Instagram. Para lograr que la gente se quede clavada mirando la pantalla, Valentín revela su estrategia de edición. “Generar un impacto visual al comienzo de cada video es una parte clave para retener a la mayor cantidad de personas y que se queden hasta el final viendo la receta. Muchas veces, aparezco corriendo, gritando o pidiendo que te quedes ahí mirando la receta completa”.

“Supongo que vio el amor que le tengo a la cocina y nos llevamos bien”

Con Dolli Irigoyen cocinando y compartiendo los secretos de los quinotos de los árboles familiares Gentileza Chefsale

Esa seriedad camuflada de frescura fue lo que llamó la atención de las grandes figuras de la gastronomía nacional. Cocinar junto a Dolli Irigoyen, una de las figuras más respetadas de la cocina argentina, fue un hito que validó su camino. Para Valentín, sin embargo, no fue una casualidad del destino, sino la consecuencia de una visión a largo plazo. Desde el primer día tuvo claro su objetivo y una meta a futuro de dar a conocer la gastronomía desde su propia perspectiva y desde cómo él decide vivirla. El camino lo fue cruzando con gente que ama tanto la cocina como él, y así fue como de a poco se fueron abriendo caminos para poder llegar a Dolli. “Supongo que vio el amor que le tengo a la cocina y nos llevamos bien. Le tengo mucho aprecio”, confiesa con gratitud. Este reconocimiento consolidó una transición que venía gestándose puertas adentro, “Chefsale” había dejado de ser un pasatiempo para transformarse en su profesión. Si bien tomó su tiempo y costó mucho trabajo, siempre lo disfrutó con la firme convicción de avanzar paso a paso visualizando dónde quería estar.

“Argentina es y siempre será mi país. No importa cuánto viaje”

Con su característica gorrita y su camisa celeste, en sus posteos no sorprende, ya, encontrarlo junto a otros chefs, como Donato de Santis con quién preparó el clásico sorbete de limón italiano que se sirve en su cáscara. O desde Bilbao, al norte de España, para hacer conservas con bonitos de calidad que pescaron ellos mismos. Compartir sus desafíos culinarios en Instagram es la esencia. Desde la elaboración de un rogel gigante hasta el corte de una pata de jamón crudo. Y, aunque reconoce su falta de experiencia en el tema, asegura con humor que está decidido a dominar la técnica con tal de cumplir con su objetivo: cocinar unas croquetas de jamón crudo.

La pata de jamón que utilizó para hacer las croquetas Valentín Galdon Ritvo

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Llevar la cultura del interior a una audiencia internacional implica una responsabilidad cultural enorme, y el público extranjero responde con fascinación ante sus técnicas ligadas a las raíces argentinas. El fuego llama mucho la atención y a menudo surgen contrataciones a nivel internacional donde la gente no solo prueba la comida, sino que experimenta la pasión y dedicación con la que se vive en nuestro país. Para Valentín, representar la cultura del gaucho y las tradiciones ante el mundo es algo que lo llena profundamente. “Argentina es y siempre será mi país. No importa cuánto viaje, y cuánto conozca fuera de ella, cada vez me cautiva más. Nuestra gente es verdaderamente admirable y hospitalaria. Cuanto más te alejas de las grandes ciudades, mejor te recibe la gente, siempre tienen un lugar para hospedarte y un mate para compartirte”, reflexiona con orgullo sobre la calidez de nuestra tierra.

El horno móvil surgió de la necesidad de sumar la cocina a sus viajes Valentín Galdon Ritvo

“No te olvides que te quiero mucho”

Con esa frase termina cada video, o la escribe en el texto con el que acompaña cada posteo, porque esa es su manera de generar comunidad. Esa misma fidelidad a sus raíces es su principal activo y, al mismo tiempo, su mayor desafío a la hora de negociar con el mundo comercial. Mantener la autenticidad frente a las exigencias de las marcas patrocinadoras requiere una firmeza particular. Por eso, Valentín admite que muchas veces es complicado hacer congeniar las marcas con su estilo de cocina, por lo que siempre intenta trabajar con patrocinios que respeten y compartan los mismos valores que se observan en su contenido. Si una propuesta no encaja con su ética laboral, simplemente no forma parte de su universo.

Al mirar hacia adelante, el próximo gran paso del cocinero no se centra en propuestas comerciales típicas, sino en hacer crecer sus conocimientos a través de la experiencia pura. Como considera que aprende principalmente mirando y haciendo, viajar se volvió su herramienta fundamental para adquirir técnicas y conocer nuevos productos. En el futuro, su gran ambición es plasmar todas estas vivencias en papel. Sueña con un libro lleno de fotos, colores y paisajes que no sea solo de recetas, sino que ayude a pensar y a crear a quien lo lea.

Aprovechar el entorno en los viajes para cocinar cuidando el medio ambiente Valentín Galdon Ritvo

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