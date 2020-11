Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2020 • 19:22

Los habitantes originales de Estados Unidos tenían su particular forma de interpretar al Zodiaco. El medio de predicción más difundido entre los pieles rojas de América, se basaba en que el hombre por medio de la observación podía descubrir su destino a través de los Espíritus de la Estación en la que había nacido. Tanto la cultura de los Sioux, Apaches, Semínolas o Comanches, se basaba en los signos-animales que correspondían a cada individuo y al tótem o amuleto que permitía a cada nativo conocer su evolución futura.

Estas culturas tienen la creencia de que a las personas se les asigna un animal según la fecha de su nacimiento. Los animales son una parte importante de la cultura nativa estadounidense y hay representaciones de los animales más destacados en los símbolos de su horóscopo. El zodíaco de las tribus nativas estadounidenses de alguna manera es similar a los horóscopos que usamos hoy en día.

Para los indios, los animales, cuyo comportamiento era predecible, resultaban ser guías particularmente especiales para clasificar las distintas formas de la naturaleza humana y poder predecir el futuro.

Un tótem es una representación de la naturaleza que ha sido adoptado como símbolo para señalar ciertas cualidades. Dependiendo de la fecha de nacimiento, a cada persona se le adjudicaban tres tipos distintos de tótems, comenzando con un animal que los representa, pero además, también una planta (tótem vegetal) y una piedra (tótem mineral).

Horóscopo indio: 12 animales forman el zodíaco, entre ellos el ciervo Crédito: Shuterstock

Su horóscopo está compuesto por 12 animales tótems que serían los equivalentes a nuestros signos del Zodiaco.

HALCÓN (21 de marzo al 19 de abril) - ARIES

Mineral: Ópalo de fuego | Vegetal: Diente de león

Extrovertido, dinámico y valiente, posee un espíritu de líder natural y siempre busca nuevos desafíos que afronta con entusiasmo, rapidez y mucha iniciativa. Posee una acertada intuición para captar al vuelo las oportunidades más afortunadas. No soporta la injusticia y puede llegar a ser agresivo, sin importar las consecuencias. Como actúa por impulso, muchas veces se equivoca. Pero es el signo que más aprende de sus errores. Es muy estimado al ser considerado positivo y valiente. Tiene una mente aguda cuando se trata de tomar decisiones en situaciones tensas. Este signo del zodiaco nativo estadounidense no está dispuesto a perder tiempo y siempre se mantiene en el objetivo. Tiende a expresar sus opiniones de forma estridente, y como resultado, puede parecer un poco fanfarrón, aunque a menudo tiene la cabeza bien puesta. Es el signo más fogoso y en ciertas circunstancias carece de paciencia, le cuesta aceptar los ritmos más lentos. Es cariñoso y siempre está dispuesto a ayudar. Sus otros tótems lo purifican y ayudan a equilibrar sus energías física, mental y espiritual.

Predicciones:

En éste período lograrás mayor independencia si aprovechas el momento para definir cuestiones internas que te impiden avanzar. La influencia del momento puede traer alguna demora o tensión; pero en su sentido positivo también te animará a luchar por alcanzar tus metas. Propicia el coraje, las actitudes reivindicativas, la defensa y la lucha por aquello que consideras justo. Se presentarán en tu ambiente inesperados cambios; las energías estimularán tus inquietudes y te llevarán a relacionarte con nuevas personas. Será el momento de saber cuáles son tus reales cualidades vocacionales y comenzar a moverte hacia ellas, ya que ahí es donde está tu poder y tu suerte. Tu espíritu de liderazgo alcanzará su máxima expresión y te hará brillar. El sentido común y el pragmatismo que infiere la influencia del momento, te inclinará hacia el orden y la disciplina. Una gran oportunidad para renovar tu estilo de vida. En el amor, el momento es ideal para vivir fuertes atracciones y entregarse al amor.

CASTOR (20 de abril al 20 de mayo) - TAURO

Mineral: Crisocola | Vegetal: Lirio azul

Quien nace bajo la influencia del Castor se verá protegido por la buena fortuna, debido a que es práctico, dinámico, y concreto. No cree en la suerte, sino más bien en el trabajo y el esfuerzo para lograr lo que se propone. Muy pegado a la tierra, a las costumbres y rutinas, tiende a centrarse en conquistar una seguridad material y encontrar equilibrio en su vida afectiva. Es hogareño, le agrada más recibir visitas que salir del confort de su hogar. Trabajador, dedicado y cariñoso, es creativo, dedicado y le gusta experimentar y aprender cosas nuevas. Confiable, persistente y responsable, necesita sentirse cómodo y seguro, rodeándose de un ambiente lleno de paz y armonía. Leal, compasivo, servicial y generoso, en su manifestación negativa también puede ser terco, celoso y posesivo. Como el mineral tótem de su signo el crisólito, que simboliza la unión de la Tierra con el Cielo, tiende a perseguir la sabiduría con los pies en la tierra y la cabeza mirando al cielo.

Predicciones:

Etapa propicia para el estudio, los asuntos intelectuales y la comunicación. Habrá novedades en cuanto a la vida social y profesional, las cuales podrán surgir de improviso. Una actitud constante y voluntariosa, propias de tu signo, te dará el empuje para superar cualquier obstáculo económico o laboral. La intensa incidencia armoniosa que recibirás facilitará todo tipo de negociación. Es posible que, gracias a esta influencia, comiencen a activarse asuntos laborales y profesionales. Excelente momento para llegar a buenos acuerdos laborales. También podrás descubrir otras aptitudes y alterar el rumbo que venís tomando en la profesión, poniendo empeño y luchando por lo que realmente te haga feliz. En el amor, la madurez y estabilidad emocional generan el clima ideal. Mayor acercamiento y cambios necesarios en la vida sentimental. Sentarás nuevas bases que den un salto a tus relaciones, llevándolas a una dimensión mucho más intensa y genuina.

CIERVO (21 de mayo al 20 de junio) - GÉMINIS

Mineral: Ágata | Vegetal: Milenaria

Como este dulce animal, quien nace bajo su influencia es sensible, agraciado y necesita estar rodeado de belleza, amor y sustento. Adepto al arte y la creatividad; le encanta aprender y descubrir cosas nuevas. De espíritu libre, rechaza las ataduras, la rutina, sentirse atado. Necesita variedad y desafíos que despierten sus sentidos. Extremadamente sensible, es a su vez astuto y con gran agudeza mental, siempre encuentra la manera de modificar las circunstancias adversas y ponerlas a su favor. El Ciervo en la mitología de los nativos estadounidenses representa la influencia creativa. Siempre dispuesto a conversar, a menudo es el alma de la fiesta. Muy exigente cuando se trata de apariencia personal, suele parecer engreído, pero se le perdona ya que es afectuoso y muy inspirador. Bajo ciertas circunstancias, puede ser un poco temperamental, perezoso y cambiante. La Ágata, su tótem mineral, ayuda a superar la negatividad, sanar la ira interna y fomentar el amor y el coraje.

Predicciones:

Prosperarán tus asuntos, te sentirás inspirado e iniciarás algo asumiendo ciertos riesgos. Surgirán oportunidades de progreso que deberás aprovechar al máximo. Se fortalece tu capacidad de trabajo y sabrás actuar con rapidez y en el momento justo, pudiendo cumplir con toda la tarea. Se moviliza tu sector profesional que anuncia novedades alentadoras. Comenzarás un período fecundo aunque deberás ir despacio y sin forzar situaciones. Momento propicio para establecer nuevas metas y objetivos que podrán ser desafiantes y pretensiosos. Tus ideas recibirán apoyo y la comunicación comercial se fortifica. Es tiempo de avanzar en todo sentido. En temas de salud iniciarás un período de sanación donde podrás alejar definitivamente trastornos y aflojar tensiones. Las energías señalan uno de los momentos más favorables del año, atrayendo situaciones benéficas en todo sentido. En el amor, se borrarán viejos resentimientos, cerrarás heridas y aclararás cuestiones pendientes. Resurge la pasión en las parejas y los más solitarios tendrán oportunidades de vivir un nuevo amor.

PÁJARO CARPINTERO (21 de junio al 22 de julio) - CÁNCER

Mineral: Coralina | Vegetal: Rosas silvestres

El Pájaro Carpintero es un buen consejero y siempre tiene los oídos dispuestos a escuchar. Las personas que nacen bajo este signo son muy empáticas y comprensivas. Amable, sensible y particularmente hogareño, hará todo para cuidar a sus seres queridos. Crea vínculos muy fuertes con las personas, y con sus dotes protectoras ofrece seguridad, amor, confianza y sustento a su círculo interno, muchas veces sacrificando sus propias necesidades. Fiel, entregado y empático, a veces puede pecar de ingenuo o demasiado confiado. Pero también puede ser un excelente competidor: sabe afrontar las situaciones manteniendo el equilibrio imprescindible para resolver toda cuestión. Buen administrador, generalmente logra avanzar en la vida tanto en lo material, como en lo espiritual. Como ningún otro signo, es dedicado y un gran apoyo para los demás. Como su piedra tótem, la cornalina, que tiene propiedad de sanar las heridas, puede "curar" a las personas heridas en los sentimientos. Sus tótems ayudan a mantener su corazón sano, firme y brindar sensación de paz a su entorno.

Predicciones:

Excelente etapa para la profesión y la carrera. Las energías del momento promueven un período de acción y alguna mejora en el trabajo. Buena capacidad organizativa que propicia el éxito en los negocios y el comercio. Se acomodan temas relacionados a documentos, gestiones, deudas y transacciones. La economía se mantendrá estable. Sin embargo, se trata de un período de desafíos y mucha actividad por lo que deberás prevenirte del agotamiento y el estrés. Dedica tiempo al esparcimiento y las actividades que te dan placer. Para mantener una salud equilibrada será preciso cuidar la alimentación y descansar lo suficiente. Etapa apropiada para escrutar y entender más a fondo las interacciones con los demás y ser más consciente de determinados automatismos en tus relaciones. La intensa energía en cuanto a la vida sentimental sugiere una postura más seria y madura. Un cambio de actitud que beneficiará las relaciones y te hará sentir más pleno y confiado.

SALMÓN (23 de julio al 22 de agosto) - LEO

Mineral: Granate | Vegetal: Frambuesa

La creatividad es su tarjeta de presentación. De carácter fuerte, intenso, es un líder natural que "gobierna" las aguas que habita. Con un espíritu difícil de corromper, posee valores muy firmes pero debe cuidarse de la tendencia a ser autoritario o arrogante. Detrás de su coraza también esconde una gran generosidad y nobleza. Actúa impulsivamente y dramáticamente ante cualquier obstáculo, pero su determinación y perseverancia no lo detienen fácilmente cuando quiero algo. Voluntarioso e intrépido, se muestra seguro en los trabajos que exigen juicio y nervios firmes. Posee gran confianza y de algún modo logra cierta popularidad. Un motivador natural que contagia entusiasmo. La fuerza de voluntad y el deseo de resaltar son sus rasgos más destacados. Su energía actúa en el campo de la voluntad y le agrada manejar los hilos de su vida y de todo lo que ocurre. En las relaciones, es generoso, estable y sensual. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, también puede ser egocéntrico y prejuicioso. Sus tótems ayudan a energizar y regenerar. Fortalecer y activar, aportando coraje y esperanza.

Predicciones:

Días claves para tomar decisiones y establecer nuevos propósitos. Una actitud abierta y flexible será esencial para afrontar esta etapa de manera satisfactoria. Será un momento ideal para realizar ajustes y acomodar algunos asuntos en tus actividades. Dispondrás en este tiempo de suficiente energía para concretar un importante cambio laboral. Procura plantearte objetivos posibles, que te permitan crecer sin presiones y no detenerte ante las dudas que puedan surgir. Propicio para terminar aquello que esté pendiente, limpiar, depurar y finalizar lo que no va más. Horas para reflexionar y hacer una especie de balance interior para ver con mayor claridad qué precisas cambiar para mejorar tu situación. En cuanto a la salud es excelente para realizar dietas desintoxicantes y purificantes, ya que tendrán un importante impacto en tu salud y bienestar. Mejorarán las relaciones y la comunicación al tener más en cuenta las necesidades y expectativas de los demás. En el amor te dejarás llevar por la espontaneidad y asumirás un mayor compromiso en la pareja.

OSO (23 de agosto al 22 de septiembre) - VIRGO

Mineral: Amatista | Vegetal: Violeta

El pragmatismo es la carta de presentación del Oso. Los amigos saben que pueden llamarle cuando necesitan una cabeza centrada y un brazo firme para casi cualquier situación. Práctico y generoso, le gusta dar, ayudar y prestar servicio y suele ser sencillo, austero, humilde y muchas veces tímido. En la mayoría de las situaciones tiende a brindar amor y generosidad casi incondicional a quienes les rodea. Inteligente, trabajador y perseverante, prefiere lo seguro y evita los riesgos. Detallistas y perfeccionistas, muchas veces es demasiado exigente, en especial consigo mismo. Debe aprender a relajarse y confiar en sus instintos. Excelente en un entorno educativo, ya que su paciencia se transmite de buena manera a aquellos que enseña. Pragmático, sensato y considerado, hace las cosas sin prisa y todo lo hace bien. Ama los detalles, las rutinas y ser útil a otros. Sabe escuchar, y dar buenos consejos. La amatista que es la piedra tótem del signo, simboliza comprensión, justicia, voluntad y armonía.

Predicciones:

Etapa propicia para revertir cualquier mala tendencia laboral o económica. Descubrirás que puedes desarrollar nuevas habilidades financieras, señalando un tiempo de apertura y nuevas opciones. Podrás cosechar los frutos de esfuerzos anteriores y es posible que surjan novedades, mudanzas o traslados en cuestiones laborales. Aumenta la actividad social, tendrás la agenda al rojo y deberás saber repartirte entre las actividades fuera de casa y las cuestiones familiares y más íntimas. Se avecina un tiempo de mucha acción e interesantes novedades. Contarás con una inusual energía que te impulsará a actuar con coraje y convicción; iniciar nuevos proyectos y renovar tu vida en general. En el amor, observarás tu relación bajo un nuevo enfoque. Surgirán replanteos en cuanto a los sentimientos más profundos. Si bien no habrá grandes cambios en el terreno del amor, es posible que comiencen a perfilarse nuevas relaciones o que las parejas establecidas tomen nuevas formas o asuman mayor compromiso.

CUERVO (23 de septiembre al 23 de octubre) - LIBRA

Mineral: Jaspe verde | Vegetal: Hierbabuena

Así como el ave, que está cómodo en aire y en tierra, quien nace bajo su influencia puede adaptarse a muchos ambientes, siempre poniendo su toque de equilibrio y armonía allí donde se encuentre. Suele ser amable, afectuoso, conciliador y cuenta con gran influencia sobre los demás, pero también puede ser indeciso e inseguro. Con una inclinación natural hacia el espíritu empresarial y el encanto, posee un tipo de energía fácil de captar en la que todos confían, ya que es idealista pero también previsor. Encantador, idealista y diplomático, tiene un don especial para mantener la armonía y el equilibrio a su alrededor. De sentimientos constantes, es muy intuitivo en las relaciones y trata de huir de los conflictos a toda costa. Si alimenta su costado más negativo, puede ser demandante, vanidoso e inconsistente. Como el Jaspe, puede eludir con facilidad la melancolía. Es dueño de un don especial para catalizar las energías más descontroladas, lo que le permite evitar los disparos emocionales.

Predicciones:

La libertad y autoexpresión marcarán este período. Podrás desarrollar una habilidad especial con gran creatividad. Tu imaginación y tu intuición se verán estimuladas y estas cualidades aplicadas al trabajo te proporcionarán un gran prestigio dentro de tu ambiente. Buen momento para resolver cuestiones económicas que te tenían preocupado. Todo estará de tu lado pero deberás evitar dispersarte en muchas actividades a la vez y más bien enfocarte en lo verdaderamente importante. Las energías te brindarán ejecutividad, competitividad, organización y buena administración. Activa los asuntos profesionales e incrementa la ambición y el deseo de ser reconocido. Aprovecha el momento para ponerte en movimiento y tomar decisiones que venís postergando desde hace tiempo. Excelente para el amor y los nuevos romances. Se anuncia un tiempo positivo para realizar cualquier tratamiento, mejorar la imagen y triunfar en el amor.

SERPIENTE (24 de octubre al 21 de noviembre) -ESCORPIO

Mineral: Cobre | Vegetal: Cardo

Este signo indio representa el cambio, la transmutación y autoregeneración. La Serpiente es cambiante y crece cada vez que muda su piel. Perceptiva, analítica y extremadamente intuitiva, es capaz de captar lo que otros piensan o sienten; estudia a la gente y a las situaciones a su alrededor. Bajo un aire de misterio y silenciosa autoridad, sabe imponerse y suele ocultar sus verdaderos sentimientos. Es desconfiado y por eso parece estar siempre a la defensiva. Con un carácter poderoso, cautiva y tiene el don de influenciar a los demás provocando tanto adhesiones como rechazos. Su alto potencial energético le permite realizarse y lograr lo que se propone a lo largo de la vida. Conectado con la sanación, muchos chamanes nacen bajo este símbolo animal. Si se deja dominar por su aspecto negativo, puede ser violento y vengativo. Su metal tótem, el cobre, le permite manejar sus energías y mostrarse muy eficaz en el momento de afrontar las grandes empresas de la vida.

Predicciones:

Período de vitalidad y gran renovación. Se trata de una etapa de cambios y nuevas perspectivas en donde podrás tener claro cuáles son tus verdaderos deseos y no habrá nada que te impida llevarlos a cabo. Buen momento para cerrar acuerdos y concretar compromisos. Las energías que actúan ahora en tu signo serán fuente de lucidez y vitalidad. Si la aprovechas positivamente, lograrás proyectarte con éxito hacia el futuro. Un cambio en la forma de encarar tus asuntos puede traer aparejado muchos progresos. La vieja manera de pensar quedará atrás al igual que los viejos hábitos, un pensamiento más flexible y moderno despertará nuevos intereses. La comunicación en general se volverá más importante y los asuntos relacionados con hermanos, parientes o compañeros cobrarán relevancia. Realizar actividades físicas será ideal en esta etapa, así como evitar cualquier exceso. Estarás exigente en las relaciones y no aceptarás indecisiones.

Horóscopo indio: 12 animales forman el zodíaco, entre ellos el búho Crédito: Shuterstock

BÚHO (22 de noviembre al 21 de diciembre) - SAGITARIO

Mineral: Obsidiana | Vegetal: Abeto negro

Independiente, valiente y de carácter fuerte, es noble y necesita libertad. No le gusta someterse ante nadie, rechaza la intolerancia y la mentira. Paladín de la justicia y los valores morales, siempre busca superarse y expandir sus conocimientos. Es uno de los signos de los nativos estadounidenses más adaptable y jovial. A lo largo de la vida debe aprender a valorarse en todo momento sin mostrar orgullo ni falsa modestia. Es muy entusiasta, cálido y protector de su familia y amigos. En su manifestación negativa tiende a ser descuidado, autoindulgente e imprudente. Sus ideales son muy elevados, su tremenda franqueza puede llegar a herir a personas más sensibles, a veces puede ser cambiante como el viento. Sus tótems le ayudan a conseguir claridad y cómo ser fuerte y vulnerable a la vez. La obsidiana posee la característica de abrir las puertas del pensamiento; por lo que es capaza de adentrase en las profundidades; hasta las zonas más remotas y esquivas, tocando el alma de los demás.

Predicciones:

Durante esta etapa deberás asumir mayores responsabilidades o bien aceptar posiciones poco reconocidas para luego acceder a mejores condiciones. Será una etapa de pruebas en la que tus decisiones definirán el rumbo de los acontecimientos. Las circunstancias sugieren la necesidad de ser flexible frente a los cambios y la improvisación. Un importante proceso de transformación te permitirá acercarte hacia el camino del equilibrio. Buen momento para poner orden en las finanzas y gestionar mejor los asuntos familiares, tanto en cuestiones económicas como emocionales. Excelente ocasión para cerrar de forma positiva asuntos pendientes o heridas del pasado. El énfasis estará puesto en la prosperidad económica y la estabilidad emocional. El rumbo de tu vida sentimental dará un vuelco positivo. La energía del momento protege el sector de los anhelos, promueve la vida romántica y define nuevos proyectos.

OCA POLAR (22 de diciembre al 19 de enero) - CAPRICORNIO

Mineral: Cuarzo | Vegetal: Abedul

Más bien reservada y poco expresiva, no se da a conocer tan fácilmente. Inteligente, creativo, receptor y tradicional, necesita orden y limpieza ya que es demasiado quisquilloso y perfeccionista. Como está siempre muy ocupados en algo, le hace falta tiempo para la diversión y el amor. Suele ser imperturbable, a veces distante. Pero transparente como el cuarzo que es su piedra tótem. La perseverancia y determinación son los sellos distintivos de este signo. Si naces bajo este símbolo de animal nativo estadounidense, tus amigos saben que deben contactarte cuando hay que hacer algo. La ambición es también una de sus características definitorias y generalmente logra todo aquello que se propone. Este impulso de tener éxito proviene del espíritu; ninguna fuerza externa para lograrlo. No hay nada que te detenga, especialmente cuando sabes que tu familia y amigos te respaldan. Cuando está en una relación positiva, puede ser afable, apasionado y sensual. El cuarzo les recuerda no ser demasiado duros consigo mismos y la gente a su alrededor.

Predicciones:

La acción y la reflexión se alternarán y harán una buena combinación. Deberás analizar cada situación antes de lanzarte de lleno a cualquier cuestión para evitar errores y encontrar la forma de superar obstáculos. Intentar basar tus acciones en pasos seguros y rectos te dará un apoyo sólido a largo plazo. Se trata de un tiempo de realización, claridad y nuevas conquistas. Podrás administrar tiempo y energía con inteligencia y precisión para concretar proyectos importantes. Todo lo que emprendas en esta época llegará a tener repercusión y la posibilidad de crecer y desarrollarse, aunque dependerá en gran parte de la manera que aprovechas esta energía. Buscar alguna actividad placentera que aleje la rutina será muy positivo en esta etapa. Así como hacer modificaciones con respecto a las costumbres y hábitos cotidianos. Mejoras en las relaciones familiares o cuestiones domésticas. En cuanto a la pareja, atención con las propias actitudes egoístas o impulsivas que pueden alejarte del amor. Deberás canalizar positivamente las energías que exaltarán los sentimientos y las emociones.

NUTRIA (20 de enero al 18 de febrero) - ACUARIO

Mineral: Plata | Vegetal: Álamo

Simpática, alegre, dinámica y noble, posee el don de hacer amigos fácilmente, tratar bien a la gente y ser muy sociable. Caritativo y humanitario quien nace bajo su influencia, posee gran intuición y vive cómo adelantado a la época. Vanguardista y rebelde, no le agradan las imposiciones ya que es muy independiente. Tiene una manera original de ver las cosas, además es intuitivo y muy perceptivo, sociable, valiente y honesto. Con un pensamiento distinto e innovador, la Nutria rara vez es fácil de entender ya que es poco convencional. Suele estar dotada de una forma única de ver las cosas que es imaginativa e inteligente. Como resultado, a menudo ve soluciones que nadie más ve, gracias a su comprensión intuitiva y global. Si estás buscando tener un amigo, solo tienes que buscar a alguien que haya nacido bajo el signo. Solidaria, comprensiva, valiente y veraz, en ocasiones, también puede ser solitaria y terca. La plata, su tótem mineral, ayuda a redirigir su energía y el álamo es similar a ellos en elegancia y sensibilidad.

Predicciones:

Tus cualidades físicas, mentales y espirituales te darán la claridad necesaria para comprender la realidad que te rodea. Se facilitarán los asuntos intelectuales, los negocios y la comunicación. Tu discreción será la carta de presentación a la hora de decidir y actuar. Los más indecisos encontrarán en este tiempo el verdadero camino y la real vocación. Podrás disfrutar de muchas facilidades para lograr el crecimiento económico, llevar a cabo nuevos emprendimientos, idear proyectos o concretar otros que venías planeando desde hace tiempo. La influencia de éste período anticipa encuentros fuera de lo común y excitantes momentos. Un fresco impulso te invitará a vivir con espíritu abierto nuevas experiencias. Momento de calma, bienestar y belleza ideal para iniciar tratamientos y todo aquello que beneficie tu salud y tu imagen. Romance y enamoramiento con mucha atracción. Habrá momentos románticos y una mágica inspiración que te llevará a vivir el amor de manera más libre y relajada.

LOBO (19 de febrero al 20 de marzo) - PISCIS

Mineral: Turquesa | Vegetal: Plátano

Reservado, discreto y reflexivo, es sociable, aunque también necesita sus momentos de soledad. Pasión y emoción son las características del Lobo ya vive en sintonía con su corazón. Profundamente sensible, entiende las necesidades emocionales de todos a su alrededor y está perfectamente dispuesto a brindar amor. Es uno de los signos más independiente del horóscopo indio. Busca la verdadera emancipación, pero siendo capaz de proporcionar amor y una amable aceptación. Posee una gran intuición, puede ver más allá, allí donde no llegan los ojos de los demás. Es inteligente, tolerante y de espíritu compasivo, pero a la vez solitario, valora mucho los momentos de introspección y contemplación. Su dedicación y paciencia le permite alcanzar los más altos objetivos y triunfar en todo sentido. Pero si predomina su costado negativo, puede ser poco práctico. Sus tótems de plátano y turquesa le enseñan a unir lo espiritual y lo práctico, así como poseer cualidades curativas y calmantes.

Predicciones:

Etapa de cambios y renovación. Podrás tomar decisiones acertadas y habrá cuestiones que podrás superar y dejar atrás. Las energías movilizan una profunda transformación y auguran una etapa de cierres y balances, con la posibilidad de iniciar nuevos caminos. En este período aprenderás a materializar, comprenderás la importancia de las cosas concretas y podrás alcanzar una mejor posición. Mejora la economía, aunque no deberás excederte, ya que los gastos también pueden ser importantes. Momento excelente para planificar, proyectar y conectarte con amistades en busca de asesoramiento. En el amor, encontrarás la oportunidad de conectarte con tus verdaderos deseos y necesidades. Momento de definir cuestiones de pareja. Descubrirás nuevas formas de resolver las diferencias ya que se trata de una etapa de grandes revelaciones. Tu sutil encanto cautivará y será buen momento para atraer personas que podrán ser importantes en un futuro