Efemérides del 15 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 15 de marzo agrupan distintos aniversarios y eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

La fecha hace referencia al día en que el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy pronunció un discurso en el que introdujo lo que más tarde sería la Ley de Derechos del Consumidor en ese país. Las palabras del entonces mandatario hicieron foco en algunos aspectos que hoy son parte de la legislación estadounidense.

El Día de los Derechos del Consumidor se celebra por la fecha del año en que John F. Kennedy introdujo los conceptos que más tarde moldearían la primera ley en dejar por escrito esas garantías

Algunos de los derechos que reconoce esta normativa incluyen:

Derecho a la seguridad : ser protegido contra el marketing de productos y servicios que son peligrosos para la salud o la vida.

: ser protegido contra el marketing de productos y servicios que son peligrosos para la salud o la vida. Derecho a estar informado : a través de datos proporcionados de manera oficial, se debe evitar que los consumidores crean en información fraudulenta o sean engañados en publicidades, etiquetas y otras prácticas.

: a través de datos proporcionados de manera oficial, se debe evitar que los consumidores crean en información fraudulenta o sean engañados en publicidades, etiquetas y otras prácticas. Derecho a elegir : tener disponible una variedad de productos y servicios a precios similares.

: tener disponible una variedad de productos y servicios a precios similares. Derecho a ser escuchados : garantizar que los consumidores tengan instancias para opinar en el proceso de confección de políticas públicas en este aspecto.

: garantizar que los consumidores tengan instancias para opinar en el proceso de confección de políticas públicas en este aspecto. Derecho a la educación : se debe proveer el acceso a programas e informaciones que ayuden a los clientes a tomar mejores decisiones sobre los productos o servicios que consumen.

: se debe proveer el acceso a programas e informaciones que ayuden a los clientes a tomar mejores decisiones sobre los productos o servicios que consumen. Derecho a la compensación : establecer mecanismos que permitan la solución de problemas relacionados con servicios y productos, así como recibir compensaciones por fallas en los mismos.

Estos beneficios para los clientes se volvieron un paradigma a nivel global para la protección de quienes efectúan una compra. Es por eso en esta fecha se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor para que se conozcan y apliquen en la mayor cantidad de lugares del mundo posibles.

Efemérides del 15 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1493 - Cristóbal Colón llega al puerto andaluz de Palos (Huelva), de regreso de su primer viaje a América.

1804 - Promulgación en Francia del Código Civil, llamado Código de Napoleón.

1962 - Nace el icónico personaje de historieta Mafalda, creación de Quino.

Mafalda, el icónico personaje de Quino, salió por primera vez publicada el 15 de marzo de 1962 Disney+

1962 - Nace María Laura Santillán, periodista y conductora de televisión argentina.

1971 - El grupo de rock argentino Vox Dei edita La Biblia, hito del rock nacional y una de las primeras óperas del rock en castellano.

1972 - Se estrena El Padrino, considerada una de las mejores películas de mafiosos de la historia. Está basada en el libro de Mario Puzo y dirigida por Francis Ford Coppola.

El Padrino: 50 años - Tráiler oficial - Descúbrela en cines, febrero 24