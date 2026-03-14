Más allá de los clásicos: una guía imperdible de planes diferentes para redescubrir Tigre en un fin de semana

A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre se consolidó como uno de los lugares preferidos para quienes buscan cortar con la rutina y disfrutar de un fin de semana diferente. Ya sea para navegar por el Delta o recorrer el tradicional Puerto de Frutos, la zona suele llenarse de visitantes cada sábado y domingo. Sin embargo, más allá de esos clásicos, existen otras propuestas menos conocidas que invitan a descubrir un costado distinto: planes tranquilos, rincones escondidos y experiencias ideales para desconectarse del ruido urbano y vivir Tigre desde otra perspectiva.

Desde propuestas gastronómicas con vista al río hasta planes de entretenimiento para todas las edades, Tigre ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar durante el fin de semana.

Paseos y actividades en el Delta

Aunque el Delta ofrece una amplia variedad de actividades para disfrutar durante el fin de semana, hay propuestas que se destacan por ofrecer una experiencia distinta, más tranquila y en contacto directo con el río. Una de ellas es Rumbo a Vela, una iniciativa que invita a recorrer el Río de la Plata a bordo de un velero, combinando navegación, paisajes y una propuesta gastronómica pensada para relajarse y disfrutar del entorno.

Una propuesta para navegar y disfrutar del paisaje (Foto: Instagram @rumboavela)

En diálogo con LA NACION, Francisco, uno de los impulsores de Rumbo a Vela, contó cómo nació la propuesta. “La verdad es que navegamos desde toda la vida y nos la pasamos en el río”, explicó. A partir de esa pasión, decidieron empezar a compartir la experiencia con otras personas a través de paseos en velero por el Río de la Plata.

Según relató, lo que quisieron hacer es acercar el río a quienes viven en la Ciudad. “La idea de ofrecer estos paseos surgió más que nada para que la gente conozca un poco del Río de la Plata y lo disfrute como nosotros lo hacemos, hacer un programa diferente. Y estás a 40 minutos de Capital Federal”, señaló.

Viento, río y atardecer: una experiencia distinta para hacer en Tigre el fin de semana

La propuesta consiste en salir a navegar a vela y disfrutar del paisaje en un plan relajado. “La experiencia es navegar a vela principalmente, enseñar lo básico o simplemente que la persona que venga disfrute del paisaje con una picada y algo para tomar con su pareja o amigos”, explicó.

Los paseos se realizan con grupos reducidos —de hasta cinco personas— y suelen hacerse por la tarde o en salidas especiales. “Hacemos paseos nocturnos cuando hay luna llena y la vemos salir desde el río. Suelen durar aproximadamente cuatro horas”, detalló. Además de la navegación, la propuesta puede complementarse con una estadía en el Delta. “Tenemos una isla en el arroyo Pajarito, un lugar tranquilo que tiene kayaks, parrilla, fogonero y donde te podés quedar a dormir”, contó. Allí se puede llegar en lancha o coordinar el traslado con ellos. Para Francisco, la experiencia tiene un atractivo claro: “Es una forma de desconectar y estás al lado de la Ciudad. La cercanía es todo y hay lugares increíbles para hacer un programa diferente en familia o con amigos”. En su perfil de Instagram @rumboavela comparten todos los detalles de la propuesta.

Una experiencia distinta para hacer en Tigre el fin de semana

Por otro lado, el Delta del Tigre ofrece muchas otras propuestas para quienes buscan recorrer la zona desde distintas perspectivas, ya sea navegando, explorando rincones más tranquilos o disfrutando de la naturaleza de cerca.

Estación Fluvial Internacional Tigre : punto de partida ideal para tomar barcos, lanchas colectivas o paseos por los distintos canales del delta.

: punto de partida ideal para tomar barcos, lanchas colectivas o paseos por los distintos canales del delta. Catamaranes en el delta : excursiones en catamarán por los brazos del río, una de las experiencias más clásicas para conocer el paisaje del delta.

: excursiones en catamarán por los brazos del río, una de las experiencias más clásicas para conocer el paisaje del delta. Paseos privados : paseos y tours guiados para explorar sectores más tranquilos y menos conocidos de la zona.

: paseos y tours guiados para explorar sectores más tranquilos y menos conocidos de la zona. Aventuras en kayak: hay múltiples opciones para alquilar kayaks y recorrer los canales a remo, una forma distinta de acercarse al agua y a la naturaleza.

Cultura y paseo urbano

Una forma distinta de conocer el delta

Uno de los clasicos es el Puerto de Frutos, un mercado tradicional al aire libre lleno de artesanías, muebles, productos regionales, comidas y alfajores, ideal para caminar y comprar recuerdos. De todos modos, hay otras alternativas para conocer en lo cultural y urbano. A continuación, las más destacadas:

El Museo de Arte Tigre (MAT), ubicado en un antiguo edificio histórico con una interesante colección de arte argentino del siglo XIX y XX, es uno de los edificios icónicos para visitar.

Museo de Arte Tigre: un palacio histórico frente al río

Pasear por el Paseo Victorica junto al río Luján , con vistas al agua, clubes de remo históricos y muchos cafés y restaurantes para una pausa relajada.

, con vistas al agua, clubes de remo históricos y muchos cafés y restaurantes para una pausa relajada. Para los amantes de lo tradicional, el Museo del Mate (cerca del río) permite aprender sobre la historia de esta infusión tan representativa de Argentina.

Museo del Mate: un plan distinto para hacer en Tigre

Propuesta gastronómica

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Tigre. Entre restaurantes con vista al río, bodegones tradicionales y propuestas más informales, el destino ofrece alternativas para todos los momentos del día. Tanto el Paseo Victorica como la zona del Puerto de Frutos concentran buena parte de la oferta, ideales para combinar con una caminata por la costanera o después de recorrer el delta en barco.

Para almorzar o cenar

María Luján – Clásico restaurante con terraza a la vera del río Luján, ideal para almuerzos o cenas completas después de un recorrido por el Paseo Victorica.

– Clásico restaurante con terraza a la vera del río Luján, ideal para almuerzos o cenas completas después de un recorrido por el Paseo Victorica. Restaurante Vivanco – Muy bien valorado por su cocina variada y ambiente cómodo en el centro de Tigre, buena elección tanto para almuerzo como para una cena relajada.

– Muy bien valorado por su cocina variada y ambiente cómodo en el centro de Tigre, buena elección tanto para almuerzo como para una cena relajada. Tibuk Cocina – Propuesta gastronómica con platos más elaborados y creativos, muy bien valorada por quienes buscan algo diferente.

– Propuesta gastronómica con platos más elaborados y creativos, muy bien valorada por quienes buscan algo diferente. La Serena del Río – Mirador sobre el agua con platos variados y precios accesibles, ideal para comer algo con lindas vistas.

– Mirador sobre el agua con platos variados y precios accesibles, ideal para comer algo con lindas vistas. Restaurante Las Glorias – Bodegón tradicional con platos abundantes y precios accesibles, una opción clásica para un almuerzo contundente.

– Bodegón tradicional con platos abundantes y precios accesibles, una opción clásica para un almuerzo contundente. La Prove – Resto & Grill – Opción parrillera con platos simples y sabrosos para un almuerzo tradicional.

Para merendar o picar algo

Chapaleo – Muy bien valorado para almuerzos ligeros, picadas o una parada casual mientras recorrés el centro.

– Muy bien valorado para almuerzos ligeros, picadas o una parada casual mientras recorrés el centro. Cachete – Dentro del Puerto de Frutos, ideal para una comida rápida, sándwiches, tapas o picadas mientras se recorre el mercado artesanal.

– Dentro del Puerto de Frutos, ideal para una comida rápida, sándwiches, tapas o picadas mientras se recorre el mercado artesanal. La Amistad Tigre – Buena opción para quienes buscan hamburguesas en un ambiente relajado.

– Buena opción para quienes buscan hamburguesas en un ambiente relajado. El Tandilero Casa de Picadas – Perfecto para compartir una picada en un plan informal.

Estas son solo algunas de las propuestas gastronómicas, pero la zona está repleta de opciones variadas y para todos los gustos.

Una escapada distinta a Tigre: navegar en velero, comer frente al río y recorrer el delta

Entretenimiento y opciones extra

Además de los paseos por el delta y la variada propuesta gastronómica, Tigre también ofrece alternativas de entretenimiento para completar la visita. Una de las más conocidas es el Parque de la Costa, el clásico parque de diversiones del destino, con montañas rusas y distintas atracciones que lo convierten en una opción ideal para quienes van con niños o buscan un plan más activo durante el día.

Alterntiva para ir con los más chiccos: recorrido por el Parque de la Costa

Por otro lado, muchos visitantes recomiendan aprovechar la zona ribereña para hacer caminatas o recorrerla en bicicleta mientras se disfruta del paisaje del río. También es posible sumar una visita a algunos de los clubes históricos del lugar, como el Rowing Club Argentino, instituciones que reflejan la fuerte tradición náutica y deportiva que caracteriza a Tigre desde hace décadas.

Otro plan imperdible: conocer el Rowing Club Argentino Gaston Colla Fotografia

Si la idea es organizar un día completo, una buena forma de hacerlo es comenzar con un paseo en barco por el delta, luego recorrer el Puerto de Frutos y continuar con una caminata por el Paseo Victorica hasta la zona de museos. El cierre puede ser una comida con vista al río o, para quienes deseen, hospedarse es una cabaña para pasar el fin de semana. Sin dudas, una combinación que permite disfrutar de lo mejor que ofrece este clásico destino cerca de la ciudad.