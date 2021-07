Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 16 de julio?

¿Por qué plantear un horóscopo a partir del ascendente? El horóscopo lee la disponibilidad energética en función del tránsito de los planetas por los doce signos. Este movimiento se expresa en cada persona según el orden del zodíaco que propone el ascendente de su carta natal.

El ascendente es fundamental porque indica en qué escenarios de la vida circulan los planetas. Por eso, para saber por dónde se está activando mayor energía es necesario conocer el mapa astral según el ascendente y las casas astrológicas. Para averiguarlo, hay varios sitios en internet que lo responden a partir de tu fecha, hora y lugar de nacimiento.

Ascendente en Aries

Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su recorrido en Leo (signo de fuego, extrovertido) en conjunción a Venus (planeta de las relaciones) en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Para el ascendente en Aries, esta unión puede funcionar como una explosión de vitalidad y entusiasmo para poner la atención en vos y terminar de encaminar lo que te está dando vueltas. Además, el fin de semana empieza con Luna en Libra, que lleva su energía de armonía al ámbito de la pareja. Tip: buen momento para lanzar un proyecto nuevo.

Ascendente en Tauro

Venus, regente del ascendente en Venus, continúa su tránsito por Leo (signo de fuego, extrovertido) en conjunción a Marte (planeta de la acción) en la base emocional de tu carta natal. Para el ascendente en Tauro, esta interacción propone que te acerques a tu familia, que pienses cuál es tu rol y modo de accionar para que se produzca el encuentro que necesitas. Tip: busca cómo llamar la atención de una forma amorosa y sincera, no desde la demanda.

Ascendente en Géminis

Mercurio (regente del ascendente en Géminis) ingresó en Cáncer (signo de agua, sensible). Para el ascendente en Géminis, este recorrido trae preguntas por temáticas familiares y, sobre todo, pone foco en cómo te sentís. Tip: buscar la explicación de lo que te pasa no es lo mismo que elaborar una situación difícil. Algunas cosas no pueden ni nombrarse.

Ascendente en Cáncer

Es el último fin de semana con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en tránsito por Cáncer y se despide con dos aspectos fuertes: conecta en oposición con Plutón (planeta asociado al poder y la transformación); y en trígono con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Para el ascendente en Cáncer, estos movimientos activan capas profundas que pueden revivir miedos o vulnerabilidades infantiles. Tip: nada de esto es malo, puede ayudar pensarlo como parte de un proceso que busca afianzar tu maduración.

Ascendente en Leo

Es el último fin de semana con el Sol (regente del ascendente en Leo) en tránsito por Cáncer (signo de agua, emocional) en la zona de tu carta natal asociada a los finales. Allí conecta en oposición con Plutón (planeta asociado al poder y la transformación) y en trígono con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). Para el ascendente en Leo, estas configuraciones piden aceptar que un ciclo empieza a concluir. Por otro lado, los recorridos de Marte (planeta de la acción) y Venus (planeta de las relaciones) en tu signo traen una vibración fueguina que enciende tu faceta más intuitiva. Tip: el cambio viene desde el corazón.

Ascendente en Virgo

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) ingresó en Cáncer (signo de agua, sensible). Para el ascendente en Virgo, este recorrido se da en la zona de tu carta natal asociada a las redes y lo colectivo, y pide repensar el uso de la red y la tecnología de una forma más amable. Tip: no es una invitación a juzgar o criticar pero sí a revisar dinámicas que tal vez ya no sean para vos o tu entorno laboral.

Qué predicen los ascendentes para el fin de semana

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su tránsito en Leo (signo de fuego, extrovertido) en conjunción a Marte (planeta de la acción) en la zona de tu carta natal asociada a las redes y lo colectivo. Para el ascendente el Libra, estos movimientos activan tu costado más coqueto y sensual sin que te lo juzgues, ideal para que te animes a exhibir tu elegancia característica. Por otro lado, el fin de semana inicia con la Luna visitando Libra y para vos esto suma equilibrio emocional. Tip: buen momento para mostrar cuál es tu marca distintiva.

Ascendente en Escorpio

Plutón, regente del ascendente en Escorpio, este fin de semana conecta matemáticamente en oposición con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Cáncer. Esta interacción es interesante para conectar con el poder de tu sensibilidad. Esto dialoga con los tránsitos de Venus (planeta de las relaciones) y Marte (planeta de la acción) en Leo, que para el ascendente en Escorpio activan la zona más alta de tu carta natal y esto es sinónimo de ambición. Tip: buen momento para confiar en vos y salir a la conquista.

Ascendente en Sagitario

Júpiter, regente del ascendente en Sagitario, continúa su retrogradación en los primeros grados de Piscis (signo de agua, hipersensible) en la base emocional de tu carta natal. Se acerca el final de esta etapa de la retrogradación en Piscis y vale la pena conectar con la propuesta de detención y desacelere que trae para el ascendente en Sagitario. En términos psicológicos, es buen momento para cerrar procesos emocionales que ya van llegando a su fin. Tip: honrar los finales como parte de la vida.

Ascendente en Capricornio

Es el último fin de semana con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en tránsito por Cáncer, tu eje complementario. Para el ascendente en Capricornio la temporada canceriana es una invitación a un tiempo de conexión con las emociones familiares y para repensar la situación de pareja. Tip: no lo pienses como una tarea o deber ser, la energía trae una propuesta de introspección amorosa con vos, aunque las exigencias laborales apremien.

Ascendente en Acuario

Información energética importante para el ascendente en Acuario. Se encuentra muy activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja, por los recorridos de Venus (planeta de las relaciones) y Marte (planeta de la acción) en Leo, tu eje complementario. Además, este fin de semana ambos planetas conectan en conjunción y potencian la vibración fueguina. Para el ascendente en Acuario, es buen momento para pensar qué idea de vínculo querés sostener en estos tiempos. Tip: lo nuevo no siempre es la gran revolución, también puede ayudar pensar en cambios de dinámicas sutiles.

Ascendente en Piscis

Neptuno, tu regente, continúa en su período de retrogradación en Piscis, que será hasta diciembre de este año. Este fin de semana, además, conecta matemáticamente en trígono con el Sol (fuente de energía del zodíaco) en Cáncer. Para el ascendente en Piscis, esta configuración pone el foco en tu faceta más familiar, y puede ser interesante sintonizar el deseo de reencuentro con tus seres queridos. Tip: arma un lindo plan y convoca desde el afecto.