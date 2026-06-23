Tiene 15 años y un coeficiente intelectual superior al de Stephen Hawking y Albert Einstein: la historia de Kevin Sweeney

Hace algunos años, cuando apenas tenía 11, el niño británico Kevin Sweeney fue invitado a formar parte de Mensa, la reconocida asociación internacional que reúne a las personas con coeficientes intelectuales más altos, tras obtener un puntaje de 162 en un test de inteligencia. Hoy, con 15 años, todavía es considerado uno de los jóvenes más destacados en este ranking de habilidades cognitivas. Diagnosticado dentro del espectro autista, integra el 1% de la población mundial con mayor coeficiente intelectual, según los criterios de la organización.

Su puntaje incluso supera al del físico Stephen Hawking, cuyo coeficiente intelectual era de 160. En tanto, aunque Albert Einstein nunca llegó a realizar este tipo de pruebas, se estima que habría alcanzado una puntuación similar.

El momento en que Kevin Sweeney descubrió su alto coeficiente intelectual

Kevin Sweeney obtuvo 162 puntos en una prueba de coeficiente intelectual realizada en Edimburgo

Según informó el Daily Mail, Kevin Sweeney viajó junto a sus padres a Edimburgo, donde fue sometido a una prueba de coeficiente intelectual. Tras conocer el resultado, su padre, Eddie, de 40 años, contó en diálogo con el medio británico que el momento fue muy significativo para el niño: “Kevin se puso a correr por el jardín cuando obtuvo el puntaje. Significaba mucho más para él de lo que pensábamos”.

Los padres del menor destacaron que esperan que este resultado funcione como un impulso en su desarrollo y en sus oportunidades futuras. “La vida tiene muchos desafíos para Kevin y realmente queremos ayudar a maximizar su potencial y darle todas las oportunidades”, expresaron.

Por su parte, Laura, su madre, aseguró que desde pequeño notaron su capacidad excepcional: “Obtuvo el puntaje máximo para alguien de su edad y no había otros niños en la prueba, todos eran adultos. Pensamos que podría estar abrumado por la presión de estar solo con gente grande, pero estaba tranquilo y hablaba con todos”. Además, Eddie agregó: “Estamos muy orgullosos, siempre supimos que es muy inteligente. A los seis años memorizó la tabla periódica y si alguien le preguntaba un número podía decir cuál era el elemento correspondiente, así como su símbolo y peso. Además, aprendió a leer antes de comenzar la escuela primaria”.

La increíble memoria de Kevin Sweeney

Su puntaje lo ubica dentro del 1% de las personas con mayor coeficiente intelectual del mundo

Al igual que sus padres, Kevin disfruta especialmente de los cuestionarios y de los programas de preguntas y respuestas, como el popular Quién quiere ser millonario. Su padre destacó la facilidad del niño para resolver este tipo de desafíos. “Puedo ver un programa completo y no hacer nada bien porque es muy difícil. Pero Kevin siempre sabe la mayoría de las respuestas, eso es sorprendente”, señaló con asombro.

Como muestra de su extraordinaria memoria, su madre compartió una anécdota que refleja su capacidad de retención: “Cuando otro programa preguntó sobre el costo de un boleto de autobús de Harry Potter, Kevin insistió en que su respuesta era incorrecta. Subió las escaleras, encontró la página correcta en el libro correcto en segundos y le dio la razón: la versión cinematográfica había usado un valor diferente”. Así, su historia continúa sorprendiendo por su nivel de conocimiento y su precisión casi inmediata para recordar detalles.