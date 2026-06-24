Las efemérides del 24 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que festejan su cumpleaños los futbolistas Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

Además, se celebra el Día Nacional del Cantor, como un homenaje a Carlos Gardel en el día de su muerte; también, el Día del Piloto, como una forma de recordar a Juan Manuel Fangio, en el aniversario de su nacimiento. En el campo de la cultura, se celebra un nuevo aniversario del nacimiento de Ernesto Sabato.

Fangio y Gardel son algunas de las personalidades argentinas que se recuerdan todos los 24 de junio

Efemérides del 24 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

1509 – Enrique VIII es coronado rey de Inglaterra.

1821 – Nace el fundador de la Cruz Roja Argentina, el doctor Guillermo Rawson.

1894 – Se toma la decisión de realizar los Juegos Olímpicos Modernos cada cuatro años.

1901 – Primera exposición de Pablo Picasso en la galería Ambroise Vollard de París.

1911 – Nace Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial de la Fórmula Uno.

1911 – Nace el novelista y ensayista argentino Ernesto Sabato, autor de reconocidas obras como El túnel y Sobre héroes y tumbas.

1916 – El mendocino Ángel María Zuloaga y el platense Eduardo Bradley viajan en globo aerostático desde la localidad de Putaendo, a las afueras de Santiago de Chile, hasta el cerro Las Cepas, vecino a la ciudad mendocina de Uspallata, en el primer vuelo sobre la Cordillera de Los Andes.

1935 – Muere Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, Colombia.

1950 – Se inaugura en Río de Janeiro del Estadio Maracaná, con un partido entre México y Brasil.

1957 – Nace Luis Salinas, guitarrista argentino.

1978 – Nace el futbolista argentino Juan Román Riquelme, emblema del Club Atlético Boca Juniors

1987 – Nace el futbolista Lionel Messi, considerado el mejor jugador de fútbol del mundo.

1990 – La selección argentina de fútbol vence 1-0 a Brasil en el Mundial de Italia.

1991 – Muere el pintor mexicano Rufino Tamayo.

1996 – Nace el rapero y compositor argentino Duki.

2000 – Muere Rodrigo Bueno, cantautor cuartetero argentino, en un accidente de tránsito.