Efemérides del 24 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este miércoles cumplen o cumplirían años algunas de las figuras más destacadas de la sociedad argentina, como Lionel Messi, Ernesto Sabato, Juan Román Riquelme y Juan Manuel Fangio; también es el aniversario de las muertes de Gardel y el “Potro” Rodrigo, entre otros aniversarios y acontecimientos asociados a la fecha
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LA NACION
Las efemérides del 24 de junio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que festejan su cumpleaños los futbolistas Lionel Messi y Juan Román Riquelme.
Además, se celebra el Día Nacional del Cantor, como un homenaje a Carlos Gardel en el día de su muerte; también, el Día del Piloto, como una forma de recordar a Juan Manuel Fangio, en el aniversario de su nacimiento. En el campo de la cultura, se celebra un nuevo aniversario del nacimiento de Ernesto Sabato.
Efemérides del 24 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1509 – Enrique VIII es coronado rey de Inglaterra.
- 1821 – Nace el fundador de la Cruz Roja Argentina, el doctor Guillermo Rawson.
- 1894 – Se toma la decisión de realizar los Juegos Olímpicos Modernos cada cuatro años.
- 1901 – Primera exposición de Pablo Picasso en la galería Ambroise Vollard de París.
- 1911 – Nace Juan Manuel Fangio, cinco veces campeón mundial de la Fórmula Uno.
- 1911 – Nace el novelista y ensayista argentino Ernesto Sabato, autor de reconocidas obras como El túnel y Sobre héroes y tumbas.
- 1916 – El mendocino Ángel María Zuloaga y el platense Eduardo Bradley viajan en globo aerostático desde la localidad de Putaendo, a las afueras de Santiago de Chile, hasta el cerro Las Cepas, vecino a la ciudad mendocina de Uspallata, en el primer vuelo sobre la Cordillera de Los Andes.
- 1935 – Muere Carlos Gardel en un accidente aéreo en Medellín, Colombia.
- 1950 – Se inaugura en Río de Janeiro del Estadio Maracaná, con un partido entre México y Brasil.
- 1957 – Nace Luis Salinas, guitarrista argentino.
- 1978 – Nace el futbolista argentino Juan Román Riquelme, emblema del Club Atlético Boca Juniors
- 1987 – Nace el futbolista Lionel Messi, considerado el mejor jugador de fútbol del mundo.
- 1990 – La selección argentina de fútbol vence 1-0 a Brasil en el Mundial de Italia.
- 1991 – Muere el pintor mexicano Rufino Tamayo.
- 1996 – Nace el rapero y compositor argentino Duki.
- 2000 – Muere Rodrigo Bueno, cantautor cuartetero argentino, en un accidente de tránsito.
- 2021 – El proyecto de Cupo Laboral Trans en el sector público es sancionado por el Senado de la Nación y convertido en ley.
- 2025 - La guerra de los 12 días entre la República Islámica de Irán e Israel llega a su fin tras la mediación del presidente de Estados Unidos de América Donald Trump.
- Se celebra el Día del Cantor Nacional, como un homenaje a Carlos Gardel en el día de su fallecimiento. La efeméride fue proclamada por la Ley 23.976 de 1991.
- Se celebra el Día del Piloto en la Argentina, en conmemoración al nacimiento de Juan Manuel Fangio.
- En la ciudad de Cusco, Perú, se celebra el Inti Raymi, festividad de origen Inca que se realiza tras el solsticio de invierno para intentar mantener al Sol.
- Se celebra el Día Mundial del Maquillador en homenaje a las mujeres y hombres que ejercen esa profesión y en conmemoración a la muerte de Bud Westmore, célebre artista del maquillaje cinematográfico de Hollywood, quiero falleció en 1973.
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