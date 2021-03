Horror: lo detuvieron por el crimen de un hombre y confesó otros 15 asesinatos

Un hombre fue acusado de matar a golpes a un residente de Nueva Jersey que, según aseguró, abusó sexualmente de él cuando era niño. Sin embargo, el asesino ahora afirmó haber matado a 16 personas en total.

Sean Lannon, de 47 años, dijo que era responsable de los asesinatos de su exesposa y de otras tres personas, cuyos cuerpos fueron hallados cerca de un aeropuerto en Nuevo México, y de “11 personas más”.

Alec Gutiérrez, fiscal adjunto en el condado de Gloucester de los suburbios de Filadelfia, en Nueva Jersey, informó que el acusado confesó haber asesinado a las 16 personas durante una audiencia tras su detención ocurrida el viernes pasado.

Aunque las autoridades aún tienen que corroborar la afirmación de Lannon, indicaron que la admisión de los crímenes se produjo en una llamada telefónica a un familiar. “Confesó haber matado a un total de 16 individuos, 15 mientras estaba en Nuevo México y uno en el estado de Nueva Jersey”, dijo Gutiérrez.

Lannon, quien según su familiar expresó remordimiento por los crímenes cometidos, fue arrestado el miércoles por la mañana en la ciudad de San Luis, ubicada en el estado de Misuri, después de una intensa búsqueda que se extendió por varios distritos.

El acusado, quien conducía un automóvil robado a Michael Dabkowski en el momento de su detención, se encuentra encerrado en una cárcel de Nueva Jersey acusado de irrumpir en la casa de la víctima, de 66 años, y de golpearlo con un martillo hasta matarlo.

Las autoridades manifestaron que el vehículo fue descubierto la semana pasada en un garaje en el aeropuerto internacional de Albuquerque, el más grande de Nuevo México, con cuatro cuerpos en su interior que fueron identificados como Jennifer Lannon, de 39 años; Matthew Miller, de 21; Jesten Mata, de 40; y Randal Apostalon, de 60.

Lannon reconoció haber llevado a varias de sus víctimas y haberlas desmembrado en su casa ubicada en la ciudad de Grants (Nuevo México), que se encuentra a 130 kilómetros de distancia del lugar donde aparecieron los cuerpos.

David Chávez, teniente de la policía de Grants, dijo al sitio de noticias NJ.com que las autoridades aún no tienen indicios de que las afirmaciones de Lannon sean ciertas y que no tienen conocimiento de ningún informe de personas desaparecidas u homicidios que se ajusten a su relato. “¿Es posible? Seguro que es posible. ¿Es probable? No, probablemente no “, afirmó Chávez, quien señaló que las autoridades investigarán los hechos para descubrir la verdad.

Frank Unger, defensor público de Lannon, impugnó la causa probable del cargo de asesinato de Dabkowski con el argumento que el acusado ingresó en la casa de la víctima con permiso y que los actos que siguieron corresponden, en el peor de los casos, a un homicidio por provocación pasional.

Unger alegó que Lannon fue víctima de abusos y se dirigió a la casa de Dabkowski para recuperar fotos explícitas de los dos juntos porque no quería que nadie “tuviera más control sobre mí”. La víctima fue mentor del acusado y de su hermano gemelo a través de un programa de Hermano Mayor en la década de 1980.

Unger declaró que Dabkowski había “documentado esas agresiones sexuales, esas violaciones, al tomar fotografías de él mismo con Lannon en posiciones sexualmente comprometidas”, y que cuando su cliente quiso recuperar las fotografías, la víctima lo atacó y Lannon se defendió.

Además, el defensor público alegó a favor de la liberación de Lannon antes del juicio porque su cliente no tiene condenas previas y es un veterano del ejército con una baja honorable.

Sin embargo, la jueza Mary Beth Kramer, ordenó a las autoridades la detención de Lannon sin derecho a fianza ya que “la naturaleza de los cargos y el hecho de que fue detenido como prófugo lo convierte en un caso grave de riesgo de fuga, y en un peligro para la comunidad”.

