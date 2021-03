Ganó U$S 60 millones en la lotería, mató a una anciana y se salvó de la cárcel

Un hombre ganó el mayor premio en la lotería, mató a una anciana en un choque y logró sortear la cárcel. Se trata de Matt Topham (31), quien en 2012 había ganado 45 millones de libras (62 millones de dólares) y la semana pasada fue absuelto en la causa que lo acusaba de “muerte por conducción peligrosa”.

La tragedia ocurrió en North Cockerington, Inglaterra, el 25 de diciembre de 2019. Cuando Jane Regler (75) y su esposo Rodney (78), regresaban de un almuerzo navideño, el auto de Topham colisionó contra el de la pareja, según informó The Mirror. En el choque falleció Jane.

Jane Regler falleció luego de que Matt Topham chocara su vehículo Daily Mirror

Según contó Topham, el accidente se produjo cuando, durante “una fracción de segundo”, apartó los ojos de la calle para recoger un oso de peluche de su hijo, que estaba en el piso del auto.

Si bien el hombre admitió haber causado la muerte por conducir sin cuidado, un jurado decidió absolverlo. El 11 de marzo pasado recibió una sentencia suspendida de 16 semanas y un año de prohibición de conducir. Además, deberá utilizar una tobillera electrónica y obedecer un “toque de queda” de 19 a 7 durante tres meses.

Rodney Regler quedó viudo tras el accidente Daily Mirror

Luego de la sentencia, Topham dijo en un comunicado: “No puedo comenzar a expresar el remordimiento que siento. Lamento profundamente mis acciones y el impacto devastador que han tenido en la familia Regler y llevaré esa culpa conmigo para siempre”.

Por su parte, el viudo sostuvo: “No importa lo que pase, nada puede traerme a mi esposa de regreso y yo paso todos los días sabiendo esto. Esto arruinó mi vida y estoy seguro de que también arruinó la vida del otro conductor [Topham], pero no dejaré que esto dicte mi vida. No le guardo rencor, pero nunca le perdonaré lo que me hizo a mí y a mi familia”.

Matthew Topham llegando al juicio Daily Mirror

Joanna Reeves, detective inspectora Unidad de Investigación de Colisiones Graves, afirmó: “Enviamos nuestras condolencias al señor Regler y su familia. Las circunstancias del accidente demuestran lo importante que es para los conductores mantener la atención completa en la ruta que tienen por delante. Hay distracciones tanto dentro como fuera de los vehículos y, en retrospectiva, lo correcto para Matthew Topham hubiera sido encontrar un lugar seguro para detenerse. No hizo eso y ahora vive con las consecuencias”.

LA NACION