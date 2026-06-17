Humedad en las paredes: el truco casero y económico para eliminar las manchas superficiales

La humedad en las paredes se manifiesta inicialmente como manchas sutiles en esquinas o techos, advirtiendo sobre un problema que, de no atenderse, deteriora el hogar. Ante este escenario, especialistas en pintura sugieren que es posible controlar el moho superficial utilizando elementos domésticos, sin necesidad de recurrir a productos químicos costosos o abrasivos que puedan dañar la estética de la vivienda.

El método recomendado consiste en aplicar bicarbonato de sodio directamente sobre la zona afectada o preparar una pasta con agua. Luego, se pulveriza vinagre blanco sobre el compuesto, permitiendo que la efervescencia resultante actúe como agente desinfectante natural. Según la información analizada, este procedimiento debe completarse limpiando la superficie con un paño húmedo, secando minuciosamente y ventilando el ambiente durante al menos quince minutos. Este recurso es efectivo para desprender el moho sin levantar la pintura existente.

Humedad en las paredes: la solución casera con vinagre y bicarbonato (Foto: imagen ilustrativa con IA)

No obstante, la clave reside en el diagnóstico previo. La condensación, frecuente en baños y cocinas debido a la falta de ventilación, suele generar manchas verdosas que se eliminan con facilidad mediante este proceso. Distinto es el caso de las filtraciones, causadas por averías externas o fugas, y la capilaridad, que surge desde el terreno. En estas situaciones, los productos caseros resultan insuficientes dado que el origen del inconveniente es estructural y requiere reparaciones técnicas.

En cuanto al uso de cloro, aunque es un potente fungicida, su aplicación diluida debe limitarse a casos graves donde se prevea un repintado posterior, ya que su acción puede desgastar los acabados. Si la humedad persiste, se vuelve indispensable detener cualquier entrada de agua antes de intentar cualquier restauración. Para las patologías más complejas, como la capilaridad, se requieren soluciones profesionales como inyecciones químicas o la instalación de sistemas de electroósmosis.

La prevención sigue siendo la estrategia más eficiente y económica. Gestos sencillos, como ventilar diariamente todos los ambientes, utilizar extractores en zonas críticas, evitar el secado de ropa en el interior y revisar periódicamente las juntas de sellado, evitan la proliferación de colonias de moho. Si el problema se vuelve estacional, la aplicación de pinturas con propiedades fungicidas o anticondensación representa una barrera protectora adicional que ayuda a preservar la higiene de las paredes sin realizar grandes inversiones económicas, siempre que se complementen con hábitos adecuados de ventilación en el hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.