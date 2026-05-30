Cómo eliminar el olor a humedad del placard para siempre con ingredientes que ya tenés en tu cocina

Los métodos caseros ganan terreno en las plataformas digitales mediante videos breves que ofrecen soluciones precisas para el mantenimiento del hogar. En la actualidad, la humedad representa uno de los desafíos más persistentes en las viviendas debido a su capacidad de condensación en lugares cerrados y filtraciones en paredes. Este fenómeno afecta de forma directa las prendas almacenadas en los placares, lo cual genera la necesidad de encontrar un antídoto efectivo para neutralizar el problema de raíz. Una alternativa sencilla y económica consiste en la utilización de dos ingredientes frecuentes en cualquier cocina: el arroz y el bicarbonato de sodio.

El arroz y el bicarbonato de sodio, los aliados para eliminar la humedad (Foto: IA)

Ambos productos funcionan como absorbentes naturales y regulan la humedad presente en el aire. Según las recomendaciones técnicas, estos elementos deben colocarse dentro de un frasco abierto o una bolsa de tela porosa para favorecer la circulación y el intercambio de propiedades. La mezcla logra neutralizar los olores desagradables que suelen impregnarse en los roperos con el paso del tiempo. Para potenciar el efecto, es posible sumar unas gotas de aceite de lavanda, limón u otra esencia aromática. Este recurso transformó las redes sociales al mantener el ambiente limpio y fresco, lo cual previene posibles afecciones en la salud de los habitantes de la casa.

La humedad representa uno de los desafíos más persistentes en las viviendas debido a su capacidad de condensación en lugares cerrados y filtraciones en paredes (Fuente: Pexels)

Además de combatir los olores, los expertos subrayaron la importancia de eliminar las manchas que la humedad deja en las estructuras. Para alcanzar este objetivo, el procedimiento requiere seguir cinco pasos fundamentales. Primero, resulta vital identificar la causa del ingreso de agua mediante la revisión de cañerías, sellados de ducha, ventilación y posibles filtraciones provenientes de techos o paredes contiguas. Una vez detectado el origen, es necesario reparar el daño estructural para evitar la recurrencia del problema.

El segundo paso exige una ventilación adecuada. Si el placard no posee salida directa al exterior, se recomienda la instalación de un extractor o el uso de un deshumidificador portátil. En tercer lugar, el mantenimiento requiere protección personal. Se aconseja el uso de guantes, gafas y mascarilla para evitar la inhalación de partículas perjudiciales durante la limpieza. Como cuarto paso, la higienización debe realizarse con productos adecuados. El vinagre blanco, la lavandina y el bicarbonato de sodio son los insumos indispensables para penetrar en las superficies y remover las marcas persistentes de moho.

Cómo quitar los olores del placard

Finalmente, el proceso concluye con la aplicación de pintura antihongos. Este paso debe ejecutarse solo cuando la superficie presenta un estado de sequedad absoluta y se encuentra libre de rastros de humedad. La aplicación de este recubrimiento específico asegura una mayor durabilidad en los ambientes del hogar propensos a la condensación. Estas acciones integrales ofrecen una respuesta profesional ante un conflicto hogareño frecuente que requiere atención constante para evitar daños materiales y proteger la salud de las personas.

El paso a paso para hacer un sellador artesanal contra la humedad

Ante esta problemática, aparece un truco casero simple para combatir la humedad en las paredes. La preparación consiste en realizar un sellador artesanal con ingredientes económicos y fáciles de conseguir:

El bicarbonato de sodio es uno de los ingredientes más utilizados en este tipo de preparaciones caseras (Foto: Freepik) Mateus Andre

Ingredientes:

1 taza de bicarbonato de sodio

1 cucharada de sal

1 cucharada de detergente

3 tazas de agua

2 tazas de vinagre

Cepillo

Esponja

Enduido o un producto similar

Paso a paso:

En un recipiente grande, mezclar el bicarbonato de sodio, la sal y el detergente.

Incorporar de a poco el agua y el vinagre mientras se revuelve constantemente hasta obtener una preparación homogénea.

Colocarse guantes, lentes de protección y cubrebocas antes de comenzar a trabajar sobre la pared.

antes de comenzar a trabajar sobre la pared. Retirar con un cepillo toda la pintura, yeso o material deteriorado por la humedad hasta dejar la superficie lo más limpia posible.

Aplicar la mezcla con una esponja sobre toda la zona afectada, cubriendo bien la pared.

Dejar secar completamente el producto.

Como paso final, aplicar una capa de terminación que ayude a proteger la pared, como puede ser el enduido, dejando una superficie lista para pintar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA