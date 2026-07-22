Humor a la española: los videos virales que muestran a Messi y a la selección como trabajadores de obra

Desde el inicio del Mundial 2026, las redes sociales se llenaron de memes. Cada selección que quedaba eliminada era protagonista de bromas y montajes realizados con inteligencia artificial, pero hubo un formato que rápidamente se volvió viral por encima del resto: el de los futbolistas convertidos en trabajadores de la construcción.

La premisa era siempre la misma. Luego de quedar fuera del torneo, las estrellas del fútbol aparecían vestidas con casco, chaleco reflectante y ropa de obra, mientras comienzan una supuesta nueva vida como albañiles. Con diálogos cargados de ironía y humor, los videos mostraban a los jugadores llegando a una construcción para “ganarse el pan” después de haber perdido el Mundial.

Figuras como Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva Santos Júnior y otros futbolistas fueron algunos de los primeros protagonistas de estos clips, que acumularon millones de reproducciones en TikTok, Instagram y X. Después de la victoria de España sobre Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, la tendencia también alcanzó a Lionel Messi y al resto de los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni.

Video viral de Lionel Messi trabajando en una obra de construcción

En uno de los videos más compartidos, generado con inteligencia artificial, el capitán argentino llega a una obra en construcción y es recibido por una versión ficticia de Cristiano Ronaldo. “Leo, al fin viniste a trabajar. Yo pensé que ya te gustaba ser un mantenido”, le dice el portugués, entre risas. La respuesta del rosarino, también creada con IA, sigue el tono humorístico del video: “Y la verdad que a mí trabajar no me gusta. Vine porque Mateo todavía es muy chico para que me mantenga”.

Sin embargo, para subirle el ánimo, Cristiano le explica que el trabajo no era tan arduo. Acto seguido, Lionel debe cargar gran cantidad de bolsas de cemento en sus hombros, mientras Neymar, sentado muy cómodo en una carretilla, le grita: “¡Este trabajo es muy divertido! No entiendo cómo algunos renuncian o desaparecen. Son muy vagos Cris, no son disciplinados como nosotros“.

El clip superó rápidamente las miles de reproducciones y fue replicado por decenas de cuentas, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados tras la final del torneo.