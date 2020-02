Ida y vuelta

Kirón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de febrero de 2020

Me traicionó

Hola Kirón ¿cómo estás? No sé si te acuerdas de mí, soy Bruna, del 29/12/1993, de Brasil ya tuve su ayuda una vez hace tiempo y ahora estoy acá una vez más por el amor. En el 2017 conocí a Lucas que nació el 12/11/1988 tuvimos una relación a escondidas de nuestra familia, un año juntos, y el terminó conmigo porque ya estaba con otra. Sufrí mucho y después de un tiempo hablamos y decidimos intentarlo una vez más, nuevamente escondidos de nuestras familia. Él tiene una personalidad muy difícil, muy inmaduro. El año pasado estuvimos juntos y todo estaba bueno, me presentó a su mamá, hicimos planes para el futuro y ahora el 4 de enero he descubierto que me traicionó Fue terrible descubrirlo, hasta hoy siento que voy a morirme de dolor. Yo lo amo a él pero en el momento que lo he descubierto solté muchas palabras con odio y me ha bloqueado en sus redes. Es muy difícil terminar lo que he luchado por tres años, después de todo que hice, con todo lo que siento por él. Soy insistente, no sé si es una cualidad o un defecto, soy incansable, pero la actitud de él me hace daño, no sé qué hacer ahora. Me evita, no quiere hablar, no sé qué más hacer ¿Tengo que olvidarme de él de una vez por todas porque él no es para mí o debo luchar por lo que siento? Confío en vos, Kirón, lo que decís. Sé que sabés, que tenés cómo descubrir algo por el nombre y la fecha de él. Gracias

Hola Bruna. Recordemos: sos de Capricornio, con ¡Seis planetas en Capricornio! Y la Luna en Cáncer (signo opuesto a Capricornio y por la tanto complementario). Él es de Escorpio con Luna en Sagitario, con Venus en Libra y Marte en Aries. Este año hay una cantidad inaudita, inédita, de planetas sobre tu Sol y frente a tu Luna. Esta crisis debe transformarte y lo mejor que podés hacer es dejar ir lo que no sirce, dar el brazo a torcer, renunciar. Porque una relación se hace de a dos y obviamente él no quiere compromisos. No sé si se tratará de inmadurez. Algo entre ustedes no combina bien porque vos querés hogar, familia, permanencia, seguridad. Y él necesita libertad y aventura. No va a cambiar. Y si "perdiste" tres años. ¡no pierdas toda la vida tratando de cambiarlo o de convertirlo en quien no es! Alguien que no te valora, te esconde, te engaña. te está dando un mensaje muy claro. El amor es ciego pero tarde o temprano habrá que abrir los ojos y ver. Dejalo ir. Pronto llegará alguien que te haga feliz, que busque lo mismo que vos. Un abrazo. Kirón

Último capítulo

Hola, soy Patricia de Comodoro Rivadavia. Nací en Comodoro el 9/10/62 a las 13,50 (triple aire). Quisiera que me dieras un panorama de cómo va a ser este año en el aspecto familiar y de pareja. Mil gracias

Hola Patricia. Sos de Libra, con Luna y Ascendente en Acuario, efectivamente "triple aire". No es un año fácil. Vas a tener que hacerte cargo de situaciones, personas, deudas y tareas que te van a pesar bastante y, además, llevar a buen término algo que iniciaste hace más de una década. Hay mucha energía en tu Casa XII y eso significa que estás en un período de "cierre", de "último capítulo". El 2021 todo mejora y das inicio a proyectos liberadores pero por ahora no se trata de iniciar sino de finalizar. Un cariño. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com