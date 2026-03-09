Estuvo 27 minutos muerta y al despertar dejó un mensaje inquietante

La pregunta sobre qué ocurre después de la muerte ha acompañado a la humanidad desde siempre. Entre creencias religiosas, explicaciones científicas y reflexiones filosóficas, el misterio permanece intacto.

En 2018, un episodio ocurrido en Estados Unidos volvió a poner ese interrogante en el centro del debate, tras el testimonio de una mujer que aseguró haber estado muerta durante casi media hora.

Tina Hines se preparaba para salir a caminar con su esposo, Brian, cuando sufrió un paro cardíaco repentino. Su corazón se detuvo de forma abrupta y el tiempo comenzó a jugar en contra.

En medio del pánico, Brian inició maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los servicios de emergencia. Los paramédicos lograron reanimarla en varias ocasiones durante el traslado al hospital.

Sin embargo, su estado seguía siendo crítico. En total, Tina permaneció cerca de 27 minutos sin signos vitales claros, hasta que finalmente fue estabilizada en un centro médico, donde fue intubada y atendida de urgencia.

El mensaje tras despertar

Cuando recuperó parcialmente la conciencia, Tina no podía hablar. El tubo de respiración se lo impedía. Aun así, insistió en que le entregaran algo para escribir. Con dificultad y las manos temblorosas, tomó un bolígrafo y una hoja de papel. Allí escribió dos palabras que desconcertaron a su familia: “Es real”.

En un primer momento, sus seres cercanos no comprendieron a qué se refería. No hablaba del dolor ni del procedimiento médico. Fue más adelante, cuando mencionaron el cielo, que Tina reaccionó con claridad, confirmando que ese era el sentido de su mensaje.

Lo que dice haber visto

Tras su recuperación, Tina Hines concedió entrevistas a medios locales en las que relató lo que, según ella, experimentó durante el tiempo en que estuvo clínicamente muerta. Describió una sensación profunda de paz y tranquilidad, distinta a cualquier emoción previa.

Según su testimonio, aseguró haber visto a Jesucristo con los brazos extendidos. “Los colores eran tan vibrantes”, afirmó en una de sus declaraciones. “Fue tan real”. Para ella, la experiencia no fue confusa ni fragmentada, sino nítida y significativa.

Ese episodio, explicó después, transformó su percepción sobre la vida, el miedo y la muerte. Años más tarde, decidió plasmar su historia en un libro en el que narra lo ocurrido y reflexiona sobre el impacto espiritual que tuvo aquel evento. El caso de Tina Hines se suma a otros relatos similares conocidos como experiencias cercanas a la muerte. Para algunos, estos testimonios refuerzan la idea de una vida después del final físico. Sin embargo, no todos comparten esa interpretación.

Diversos especialistas sostienen que, cuando el cuerpo entra en un estado crítico, el cerebro puede experimentar picos de actividad debido a la falta de oxígeno, lo que desencadena visiones intensas o sensaciones de calma extrema.

Estas reacciones neurológicas, explican, podrían dar lugar a imágenes que luego se interpretan desde las creencias personales de cada individuo. A pesar de las explicaciones médicas, Hines mantiene su convicción intacta. “Jesús es real”, ha dicho. “El cielo es real”.

Su historia, seguida con atención en distintos países, continúa alimentando una discusión que no tiene respuestas definitivas y que, quizás por eso, sigue despertando fascinación.

Por María Paula Lozano Moreno