Ida y vuelta

Hola Kiron Me decidí a escribirte porque estoy en un momento raro, de pruebas. Llevo mucho casada y me enredé con un compañero de trabajo más joven. Empezó como juego y ahora me cela, me controla, me hace escándalos en el trabajo y amenaza con contarle a mi marido. Me cuesta alejarme de él pero creo que estamos llegando a un límite peligroso. Qué ves en mi carta. Soy del 2 de abril de 1971 a las 8.40. Gracias. Rubí

Hola Rubí Sos de Aries, con Luna en Cáncer y Ascendente Tauro. Diría que tu fueguito ariano es tibio, que te cuesta encontrarte con tu deseo, con tu pasión y… ¡que con este compañero seguiste el deseo sin centrarte tanto en lo seguro, en la familia! Lo que pasa es que con Saturno y Neptuno en Aries este enredo está teniendo un precio. Ponele un límite claro a esta relación si querés terminarla. Júpiter en tu Casa 4 te va a ayudar a cuidar de tu familia si es lo que querés. Lo que está claro es que jugar a dos puntas se te hará insostenible, no traspases el límite peligroso. Suerte y una vez que tomes tu decisión no des marcha atrás. Kirón