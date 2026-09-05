Mary Burch, experta en conducta animal, explica qué significa que tu perro se siente sobre tus pies

Cuando un perro se sienta sobre los pies de su dueño, la conducta puede tener diferentes explicaciones, como la búsqueda de contacto físico, mantenerse cerca de una persona con la que tiene un vínculo fuerte o reaccionar ante el frío, el miedo o una situación desconocida. La especialista en conducta animal Mary Burch detalló las posibles razones.

Por qué el perro se sienta sobre los pies de su dueño

Según Burch, especialista certificada en conducta animal aplicada y directora del Family Dog Program del American Kennel Club (AKC), una de las razones más habituales es que el animal quiere permanecer cerca. “A menudo, cuando los perros se sientan a nuestros pies, es porque quieren estar cerca de nosotros”, definió en diálogo con American Kennel Club.

Un perro que se apoya sobre los pies puede estar buscando contacto físico y seguridad, dos conductas vinculadas con su relación con los humanos Foto: FreeP¡CK

La especialista explicó que relaciona esta conducta con una demostración de afecto. Para algunos animales, apoyarse sobre las piernas o los pies puede ser una forma de buscar contacto físico.

El comportamiento puede aparecer en perros de distintas edades, tamaños y razas. Además, si el animal recibe caricias o atención después de sentarse sobre los pies, puede asociar esa acción con una experiencia positiva y repetirla.

La especialista también manifestó que las mascotas pueden acercarse cuando perciben que su dueño está triste o enfermo. En esos casos, permanecer físicamente cerca puede formar parte de su manera de responder a la situación.

Un perro puede sentarse sobre los pies de su dueño porque tiene frío

El frío es otra posible explicación. Burch señaló al American Kennel Club que un perro puede acercarse al cuerpo de una persona para mantenerse más caliente. Según la especialista, el animal se acerca al cuerpo de la persona para conservar el calor.

La conducta tiene relación con una necesidad que aparece desde las primeras etapas de vida. Los cachorros suelen dormir juntos y mantenerse cerca de su madre y sus hermanos, lo que les permite conservar el calor y sentirse protegidos.

Cuando un perro se apoya sobre los pies o se acurruca junto a las piernas, el contacto puede ofrecerle tanto calor como seguridad. Esto puede ser especialmente evidente cuando baja la temperatura o cuando el animal se encuentra en un ambiente poco familiar.

Una mudanza, una visita al veterinario o la presencia de otros perros también pueden generar incertidumbre. “En esas situaciones, buscar físicamente a su dueño puede convertirse en una manera de permanecer cerca de una figura que reconoce como segura”, aseguró.

Otros expertos aclaran sobre esta conducta animal

Qué señales indican ansiedad en un perro

Si el comportamiento aparece de forma repentina o únicamente ante determinados estímulos, conviene observar qué sucede alrededor. El temor y el estrés pueden hacer que un perro busque contacto físico con la persona en la que confía.

Según Burc, algunas señales que pueden acompañar esta conducta son:

Jadeo o temblores

Babeo

Postura agachada

Cola entre las patas

Cabeza baja

Orejas hacia atrás

Los fuegos artificiales, los truenos, las obras de construcción y otros ruidos repentinos pueden desencadenar respuestas de miedo. También puede ocurrir durante una visita al veterinario, especialmente en animales que asocian ese lugar con una experiencia estresante.

Un perro puede sentarse sobre los pies de su dueño para buscar cercanía, afecto y una sensación de seguridad Canva

Cuándo sentarse sobre los pies es una forma de protección para los perros

La conducta puede tener otra función en determinados contextos. Burch aseguró que un perro puede mantenerse junto a su persona en lugares donde hay otros animales, como un parque para perros, y que esa cercanía puede estar relacionada con una conducta de protección.

Además, remarcó que el contexto es clave para interpretar esta conducta. Si el perro está relajado, puede tratarse simplemente de una búsqueda de contacto o afecto. Si aparece junto con señales de miedo o estrés, puede indicar que intenta sentirse seguro frente a una situación que percibe como amenazante.