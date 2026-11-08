Ida y vuelta

“NO ARRANCO”

Hola Kirón. Sigo siempre tu columna y me gustaría saber que me deparará este 2027 ya que parece que “no arranco”. Como buen Sagitario del 4 de diciembre de 1997 a las 21:50 en Provincia de Bs As soy de la generación que cree que nos dejan un mundo cada vez más caótico, con la IA robándonos un poco el futuro. Tengo 2 títulos y no consigo mi lugar a pesar de ello. Vivo en EE.UU, en el Estado de Virginia, y aun asi las oportunidades no llegan ¡Espero tus predicciones! Gracias y saludos. Andrés

Hola Andrés. Empecemos con tu carta natal. Sos de Sagitario, con Luna en Acuario conjunta con Júpiter y Urano y Ascendente en Cáncer. Hay un contradicción básica entre quien sos y qué destino debés recorrer porque por tu signo y tu Luna la libertad, el idealismo, la aventura y el cambio te describen pero el Ascendente te pide que te rodees de gente confiable, que construyas un nido seguro, tengas una familia y eches raíces. La pregunta sería qué considerás vos “arrancar”, cuáles son tus expectativas o mejor dicho tus modelos. Probablemente sí conseguís esas experiencias transformadoras que demanda Sagitario pero no sean compatibles con otros reclamos o mandatos, por ejemplo tener éxito económico. Tendrás que descubrirlo. Y lo del mundo caótico… ¡totalmente de acuerdo! Sí te cuento que estás próximo al retorno de Saturno, la primera gran prueba de madurez que todos tenemos cerca de los 29 años. Lo que suceda te va a cambiar mucho y para bien. El 2027 será un buen año para tu economía así que te ayudará a ir construyendo tu lugar en el mundo, el reclamo básico de tu Ascendente. Mucha suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón, escribirle a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kironastral/