El truco que arrasa en España para descubrir la causa real de la humedad en las paredes

Las manchas en las paredes se convierten en una pesadilla recurrente dentro de los hogares. El moho, los malos olores y el desprendimiento de la pintura no solo destruyen la estética de las habitaciones. Estos factores también atentan contra la salud respiratoria de los habitantes y comprometen la solidez estructural del inmueble a largo plazo. Sin embargo, no todas las humedades tienen el mismo origen ni requieren las mismas soluciones. Para diagnosticar el problema sin desembolsar dinero, arquitectos y expertos en construcción recomiendan un método casero muy popular en España gracias a su eficacia.

La humedad puede destrozar totalmente el interior del hogar Freepik

La clave de este procedimiento radica en las propiedades físicas del aluminio. Este material actúa como una barrera de vapor totalmente impermeable que frena el paso del aire e impide la evaporación del agua. Para ejecutar la prueba con éxito, es necesario tomar un cuadrado de papel de aluminio de aproximadamente 20 por 20 centímetros. A continuación, pegá el trozo sobre la zona afectada con cinta adhesiva y sellá herméticamente los cuatro bordes contra el muro.

Por último, deje el papel totalmente intacto durante un período de 24 a 48 horas. Transcurrido ese tiempo, retire la lámina e interprete las señales del agua.

El papel aluminio puede utilizarse para controlar la humedad (Foto: Freepik)

Guía para interpretar los resultados

Gotas de agua en la cara externa del papel (la superficie visible hacia la estancia): La falla responde a un problema de condensación ambiental. El vapor de agua suspendido en el aire cálido del cuarto choca contra la superficie fría del aluminio y cambia instantáneamente a estado líquido. Este escenario exige medidas simples: incrementar la ventilación diaria, regular los niveles de calefacción o comprar un aparato deshumidificador .

La falla responde a un problema de condensación ambiental. El vapor de agua suspendido en el aire cálido del cuarto choca contra la superficie fría del aluminio y cambia instantáneamente a estado líquido. Este escenario exige medidas simples: . Gotas o humedad en la cara interna (la superficie pegada al muro): El agua procede directamente del interior de la edificación. Las causas principales incluyen filtraciones desde la fachada exterior, humedad por capilaridad ascendente desde los cimientos o incluso la ruptura inadvertida de una tubería interna.

Este test no sustituye el trabajo formal de un técnico capacitado ante daños severos. No obstante, ofrece una orientación inicial clave antes de contratar un servicio profesional en reformas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA