Montse Perelló, grafóloga: “La falta de enlace entre letras revela temor a amar”

La caligrafía define el arte de trazar los caracteres de la escritura con belleza, claridad y orden formal. Proviene etimológicamente de los vocablos griegos para “bello” y “escritura”. Lejos de constituir un mero acto mecánico de transcripción o una simple habilidad escolar, este ejercicio psicomotor refleja de manera directa el mundo emocional, el temperamento y el estado mental de cada individuo. La neurociencia confirma que la mano no escribe sola; el cerebro envía la orden motora y plasma la personalidad del sujeto sobre el papel.

La caligrafía define el arte de trazar los caracteres de la escritura con belleza, claridad y orden formal (Foto ilustrativa: PIXABAY)

En una entrevista con El Mundo, Montse Perelló, especialista en análisis caligráfico y grafoterapia, definió la capacidad innata de la escritura para proyectar la identidad interna. Cada trazo sobre el papel guarda información valiosa sobre tensiones pasadas, defensas emocionales, traumas infantiles y aspiraciones secretas. La disciplina grafológica no busca juzgar la estética superficial de las letras ni calificar la belleza visual del escrito, sino descifrar el mensaje inconsciente detrás de la presión del lápiz, la inclinación de las líneas o los espacios en blanco que cada persona deja en la hoja.

Uno de los hallazgos más reveladores de la especialista se refiere a los vínculos afectivos y la capacidad de amar. Según explicó: “La falta de enlace entre letras revela temor a amar”. La falta de continuidad entre los trazos de una palabra habla con claridad sobre las defensas individuales. Quienes desvinculan las letras entre sí y escriben con caracteres aislados muestran un temor profundo a la entrega emocional, a la traición y al dolor. Esa interrupción intencionada en el trazo simboliza una barrera de protección frente a la vulnerabilidad. En cambio, el enlace fluido revela apertura hacia los demás, sociabilidad y una disposición firme hacia la confianza afectiva.

Montse Perelló definió la capacidad innata de la escritura para proyectar la identidad interna (Foto: El Mundo)

Síntomas invisibles en el papel: el agotamiento y el estrés

El papel actúa siempre como un mapa fiel de las vivencias diarias y los bloqueos acumulados. Un punto diminuto y pesado sobre la “i” transmite un agotamiento físico o mental severo que la persona tal vez ignora por completo en su rutina diaria, mientras que los borrones recurrentes indican culpabilidad y dudas internas sobre el propio criterio.

La firma, por su parte, representa el núcleo de la personalidad, el ego y el autoconcepto frente al entorno social. Un diseño confuso, tachado o agresivo causa niveles invisibles de estrés en el propio autor, ya que refuerza una autoimagen negativa cada vez que firma un documento. Asimismo, la gestión de los márgenes en la página refleja la posición interna ante el tiempo y el espacio. Un margen derecho estrecho evidencia impulso, valentía y avance, mientras un espacio excesivo en ese sector denota temor a los acontecimientos del futuro y resistencia al cambio.

La grafología es el estudio de la escritura manuscrita con el objetivo de analizar rasgos de la personalidad, emociones, actitudes y estados mentales de una persona a partir de cómo escribe (Foto ilustrativa: PIXABAY)

La propuesta de Perelló va más allá del simple diagnóstico caligráfico. A través de la grafoterapia, la autora propone un camino activo hacia el bienestar integral y el equilibrio mental. El cerebro y la mano mantienen una comunicación de doble vía constante; así como el estado de ánimo influye en la inclinación del trazo, la modificación consciente y repetida de la escritura envía señales directas a la estructura neuronal de la mente. Al corregir la inclinación de las letras, suavizar los ángulos de la firma o unir los caracteres de manera intencionada, la persona rompe patrones mentales muy rígidos y reduce los niveles de angustia cotidiana.