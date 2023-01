Ida y vuelta

escuchar

REMO SOLA

Hola Kirón. Te escribo porque estoy algo deprimida y no sé si será pasajero. Soy una persona enérgica, nada me voltea y ahora parezco pollo mojado. Vengo manteniendo a toda la familia hace años, cinco personas grandes dependiendo de mí, que tengo una empresita chica. Digamos que remo sola. Venía bien pero ahora no doy más ¿Será un momento? Mi fecha de nacimiento es 16-03-1975 hora: 1.45 de la mañana, Mendocina. Gracias, saludos. Tere

Hola Tere. Sos de Piscis y tenés Luna en Tauro, ambos signos afectivos, tranquilos, espirituales y sociables (Tauro está regido por Venus, la diosa del amor). Pero tenés Ascendente en Capricornio y eso significa que debés sostenerte a vos misma tanto financiera como emocionalmente… ¡además de mantener a tu familia tal como contás! En marzo el planeta Saturno tocará Piscis, tu signo, puede que estés anticipando ese cambio que suma peso a tu carga. Diría que conectes con tu Luna en Tauro: tener tus necesidades de afecto y placer satisfechas. Algo rico en buena compañía, un perfume delicioso, una tarde de compras y de spa con amigas, una semana de vacaciones totales en un lugar de ensueño… ¡esa sería la mejor de las terapias! Dedicá parte de ese dinero con el que mantenés a todos a mimarte a vos, lo necesitás. El año viene bien, no te preocupes por eso. Un abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com