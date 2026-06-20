Qué dice la psicología sobre las personas que tienden a callarse para evitar peleas

Guardar silencio frente a una situación conflictiva es una conducta cotidiana que, lejos de ser simplemente una estrategia para mantener la calma, suele esconder raíces emocionales complejas. Según especialistas, este mecanismo de protección —que a menudo se presenta bajo formas como el ghosting o la renuncia silenciosa en el ámbito laboral— puede revelar inseguridades, miedos o una marcada dificultad para gestionar las diferencias de opinión con el entorno. La psicóloga Macarena Liliana Núñez, en un análisis publicado por el portal La Mente es Maravillosa, advierte que, si bien el silencio puede ser un ejercicio de autocontrol, su repetición constante suele estar asociada a una baja percepción de autoeficacia al momento de resolver desacuerdos.

La investigación detalla que esta tendencia a la evasión se manifiesta mediante diversos factores psicológicos. Entre ellos, se destacan la baja autoestima, el miedo latente al rechazo o al juicio de terceros, la inestabilidad emocional y una marcada tendencia a la complacencia. Asimismo, influyen elementos externos como las normas culturales que desincentivan la contradicción y las experiencias previas negativas que condicionan la capacidad de las personas para establecer límites. A medida que las personas envejecen, la evitación de conflictos tiende a incrementarse, reforzando a veces la sensación de desinterés incluso ante cuestiones propias de gran importancia.

La psicología analiza qué motivos pueden llevar a una persona a evitar las confrontaciones (Foto: Freepik)

Las consecuencias de este patrón son significativas tanto para el bienestar individual como para la calidad de los vínculos interpersonales. El texto titulado La Mente es Maravillosa señala que la práctica prolongada del silencio genera estrés acumulado, una creciente sensación de soledad y la adopción de una comunicación pasivo-agresiva. Este comportamiento suele crear un círculo vicioso donde el individuo siente que no es comprendido, al tiempo que refuerza la creencia errónea de que los desacuerdos no pueden abordarse de manera constructiva. El impacto es particularmente visible en las relaciones de pareja, familiares y laborales, donde evitar el conflicto deriva, irónicamente, en la acumulación de resentimientos que terminan erosionando la salud emocional de los protagonistas.

Para transformar esta dinámica, el artículo propone una serie de herramientas prácticas. El primer paso consiste en reconocer los costos reales de la evasión, entendiendo que no se trata de confrontar ante cada estímulo, sino de identificar cuándo el silencio deja de ser una pausa estratégica para convertirse en un obstáculo. Los especialistas recomiendan el entrenamiento en asertividad, la práctica de la escucha activa y la planificación previa al momento de abordar situaciones de tensión. También se sugiere buscar acompañamiento profesional para fortalecer la seguridad personal.

Evitar las peleas de forma constante puede generar malestar emocional con el tiempo (Foto: Freepik)

En definitiva, la psicología sugiere que el desafío reside en distinguir esos momentos en que el silencio es un bálsamo de aquellos en los que resulta ser una barrera para una comunicación sana, ya que la ausencia de límites claros es, en última instancia, el factor que impide el desarrollo de relaciones auténticas y duraderas en el tiempo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA