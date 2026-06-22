Un recurso simple que ordena, protege y decora

Mercedes Lombardo 22 de junio de 2026 00:05 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

En un momento en que las soluciones prácticas ganan terreno, la pintura a media pared emerge como un recurso inteligente: permite cambiar la percepción de un espacio sin ninguna intervención estructural. No es solo un gesto estético: bien aplicada, resuelve circulación, protege superficies y organiza visualmente ambientes integrados.

Ambientación llevada a cabo por la diseñadora de interiores Charlotte Collins.

Lejos de ser otra tendencia pasajera más, la media pared funciona porque es adaptable. Puede ser sutil —en tonos claros que apenas separan— o protagonista, con colores intensos que arman escenas. También admite variaciones: líneas rectas o irregulares, cortes altos o bajos, y combinaciones con revestimientos o mobiliario.

Cómo pintar la media pared (y que quede bien)

El recurso es simple, pero algunos criterios hacen toda la diferencia.

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Definí la altura según lo que tengas. Lo más efectivo es tomar como referencia muebles (respaldos, mesas, bibliotecas) o aberturas; eso hace que el recurso parezca “pensado” y no azaroso.

Entre 90 cm y 130 cm funciona casi siempre.

Si dudás, mejor más baja que más alta. Un corte bajo es más fácil de integrar y no recarga tanto. Los cortes altos funcionan mejor en ambientes amplios o con techos generosos.

Elegí bien el tipo de pintura. Para la parte inferior conviene usar látex satinado o semimate , más resistente y lavable. En la parte superior, un acabado mate ayuda a disimular imperfecciones.

Definí qué rol querés darle al color. Los tonos claros separan suavemente y amplían, los medios ordenan y estructuran, mientras que los más intensos protagonizan y construyen escena.

Acompañá la línea si querés reforzarla Un listón, una moldura fina o incluso la continuidad con un mueble pueden subrayar el corte y hacerlo más decorativo.

Pensalo como una base La media pared funciona mejor cuando lo inferior “sostiene” visualmente muebles, cuadros o textiles. No es solo color: es estructura.

No se limita al living Es especialmente útil en dormitorios infantiles, pasillos, baños y recibidores, donde además suma una capa práctica.

Para lograr un corte prolijo Marcá con nivel, usá cinta de pintor de buena calidad y retirala antes de que la pintura se seque por completo para evitar bordes irregulares.

En el cuarto de la hija de la arquitecta Camila Monge, la pintura supera apenas la cómoda. Magalí Saberian

Unificar sin cerrar

En espacios integrados, la media pared funciona como un límite suave: no divide, pero organiza. En el caso de este departamento en microcentro, la idea de pintar en gris respondió a una moldura preexistente. “La moldura estaba y me gustó como límite entre dos colores, algo razonable porque la pared es alta. Le pusimos un gris que va con el blanco y con el piso de madera”, explica Lucas Alves Da Silva, dueño de casa.

Mesa (Muebles Online). Sillas (MRB Equipamientos). Sillón (Muebles Oasis). Cortinas (La Déco Privée). Javier Picerno

Uno de los mayores aciertos es que dialoga con lo existente, puede tomar un respaldo, una abertura o una moldura. En espacios chicos, ayuda a no saturar, mientras que en los grandes, aporta escala.

Zócalo inteligente

En cuartos infantiles, la franja inferior más oscura actúa como un verdadero “zócalo alto”: protege de golpes y roces y, al mismo tiempo, arma un fondo que contiene visualmente juguetes y muebles, evitando sensación de desorden.

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Mesa de luz vintage, reciclada con pingüino patchwork (Dorothy Jane), alfombra rayuela (Rancho Deco) y cama de hierro (Diseños TMA). Daniel Karp

El cuarto de Goyo fue un desafío: quería algo infantil, que se pueda ir adaptando a su crecimiento y que no compita con el otro dormitorio. La idea de la pintura fue el puntapié que me ayudó a visualizarlo.” — Rosario Pinasco, interiorista y dueña de casa

Clima suave

Con un tono suave y un corte bajo, el recurso se vuelve sutil y envolvente. Una buena elección para dormitorios, donde la media pared aporta calidez y define el plano sin interferir con la entrada de luz.

Cómoda que se realzó con tiradores (Divain). Cama con motivos botánicos calados en el respaldo (Mesopotamia BA). Magalí Saberian

En el caso de este dormitorio diseñado por la Arq. Camila Monge para su propia hija, el salmón de la pared se acompañó de un verde y gris: “No creemos en las normas que intentan regular el gusto. Por ejemplo, no aplicamos la regla del 60-30-10, que plantea que el ‘ideal’ sería elegir un color dominante (60%), uno secundario (30%) y algún detalle en otro color. Elegimos lo que nos gusta y nos define”.

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Rincón activado

En este recibidor, la media pared acompaña al equipamiento y refuerza su lógica. El color y el revestimiento convierten un rincón de paso en un sector funcional, donde todo —percheros, banco y repisa— queda visualmente integrado.

Sofía Díaz de Vivar, dueña de casa y creadora de Belgika Home, aprovechó un rincón junto al lavadero para hacer un mudroom. Lo hizo ranurado y laqueado en rosa con banco en melamina de roble natural (Dwell). Javier Picerno

Color contenido

Cuando hablamos de tonos intensos, no es necesario ocupar toda la pared para tener impacto. Si en vez de hacerlo completo, se concentra solo en la mitad inferior, lo que se genera es profundidad y carácter sin resultar invasivos o resignar luz. La diseñadora de interiores Charlotte Collins se hizo cargo de una ambientación signada por la herencia vaquera y encontró en esta media pared color terracota un recurso para darle actualidad.

Tacos de polo, monturas y una zorra ferroviaria se combinan con sillones de años 50 y una flamante alfombra de yute.

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A la pared bicolor se le suman unas molduras irregulares que dan movimiento e interés.

Base vibrante

El color funciona como base que ancla el espacio y ordena el conjunto de muebles bajos. En cuartos infantiles, elegir un tono vibrante en la mitad inferior permite sumar energía sin saturar el ambiente. Siguiendo el tono de la cajonera, Sabrina Spinelli pintó la guarda en la media altura de la pared y todo se ve renovado.

En el cuarto de Marcos y Antonio, camas heredadas y restauradas (Casa Pastel). Cestos de palma (Paysana Deco). Cómoda (ModulZeta). Juego de mesa y sillas (Puerto de Frutos).

Continuidad total

Cuando el color se extiende de un muro a un mueble, el efecto se potencia. En casa de Luján Gagliolo, diseñadora de interiores y creadora de la marca de deco Lolo & Co, y Facundo Urien, carpintero, la media pared se continúa visualmente en la biblioteca, creando un bloque uniforme que simplifica la lectura del espacio y lo vuelve más armónico.

Biblioteca ‘Inti’ –con puertas caladas y cajones que, al sacarse, la transforman en escritorio–, cama ‘Timo’ y lámpara de techo (todo de Lolo & Co). Daniel Karp

Dúo perfecto

En este baño, la media pared se asocia al revestimiento y retoma un color que se aplicó también en el piso de la escalera y el living. Acá, el verde intenso jerarquiza la zona del lavatorio y aporta personalidad.

Obra del hermano del dueño de casa, Salvador Malenchini. Santiago Ciuffo

Altura estratégica

Alinear el corte con elementos existentes —como la altura de las camas o mesas de luz— ayuda a estructurar el ambiente. El contraste entre el azul apagado y el tono claro superior genera un clima equilibrado y sereno en el cuarto de la casa de la decoradora Victoria Saiach en Santa Ana, Corrientes.

En el cuarto de Santos, cama con respaldo de lino y ropa de cama en composé (todo L’Epicerie). Zócalo pintado y fotos de animales. Maia Croizet

Muro activo

Convertida en superficie activa, la media pared suma función. En este cuarto infantil de un departamento reciclado por la arquitecta Cecilia Gómez Abuín, el verde oscuro delimita el área de juego y permite dibujar, apoyar y usar sin restricciones, mientras el resto de la pared se mantiene limpio.