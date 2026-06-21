Ida y vuelta

ME CONVERTÍ EN OTRO

Hola Kion. Mi nombre es Nico. Nací el 5 de diciembre de 1976, 2.00 de la tarde en La Plata. Sé que soy de Sagitario pero nada más. Siempre fui muy afortunado en el trabajo y el amor pero estoy pasando una mala racha ¿Qué me está pasando? Fue después de una caída tonta, tuve yeso un mes y me convertí en otro. Ojalá haya explicación. Desde ya gracias, besos. Nicolás

Hola Nicolás. Sos sagitariano pero además tu Luna es Géminis y tu Ascendente Aries, Aire y Fuego potenciados. Sos impulsivo y explosivo, brillante, un poquito egocéntrico, activo, asertivo, lo tuyo es abrir caminos, nunca quedarte con lo seguro sino salir a la conquista del mundo. Pero…. es un año algo complicado para vos y ya lo estás sintiendo. Resulta que Saturno, el planeta de los límites, de la madurez, está en tu Ascendente y junto a Saturno está Neptuno, el planeta de la confusión y la ilusión. Es como si quisieses salir corriendo y te rodean paredes por todas partes (la caída) pero a la vez no sabés bien hacia dónde dirigirte. Es una etapa para avanzar despacio, para evaluar tus movimientos. Si sos mínimamente cuidadoso vas a salir adelante. No sos otro, simplemente sos el de siempre pero con otra edad, con más experiencia. Cariño y suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com