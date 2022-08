Ida y vuelta

NI JUNTOS NI SEPARADOS

Hola ¿cómo estás? ¡Espero te encuentres bien! Te comento, soy Fany, nací el 13/09/1984 a las 10:40 hs, creo porque no se recuerda muy bien la hora mi mama. Pero quiero comentarte hoy por hoy quiero saber que decís; cómo me va a ir en lo laboral y en el amor. En la salud gracias a Dios estoy excelente. Estoy trabajando pero mi mente me ha querido seguir otros rumbos en lo laboral, en el amor terminé con mi ex pareja hace 1 año y 3 meses una relación de 10 años. Seguimos en contacto pero tenemos muy en claro que no queremos volver a estar juntos ahora pero tampoco nos podemos soltar ninguno de los dos ¡¡Gracias hermosa!! Te mando un abrazo de luz. Besotes. Fany

Hola Fany. Te cuento que sos de Virgo con Luna en Aries y Ascendente en Sagitario. O sea que si bien Virgo es un signo conservador, introvertido y bastante racional pese a pertenecer al elemento Tierra, el Fuego de tu Luna y de tu Ascendente te aportan pasión, una gran energía y un caudal infinito de deseo. Solés reaccionar por impulso, sin calcular mucho las consecuencias, y eso se acentúa porque tenés Urano y Marte en el Ascendente. La salud seguirá muy bien, y el año que viene llegará con cambios en el trabajo, vas a tener que organizarte mucho. En el amor puede que decidan comprometerse de otra manera, digamos que será una decisión “a todo o nada” porque, en definitiva, la fórmula ni juntos ni separados será insuficiente para alguno de los dos. Tarde o temprano elegirán un camino. Ojalá sea el acertado. Te mando un abrazo de luz también a vos. Kirón

ENTRE LA INDEPENDENCIA Y EL AMOR

Hola Kirón. Soy de Argentina. Nací el 25-9-1952. Soy viuda y quiero saber si encontraré el amor. Gracias. Graciela

Hola Graciela. Sos de Libra, el signo del amor, con muchos otros planetas en Libra y con la Luna en Sagitario, signo de la libertad y de la aventura. Como no sé tu hora de nacimiento no puedo calcular tu Ascendente, que aportaría otros datos interesantes, pero con lo que logro ver de vos puedo decir que la contradicción es grande y si estuviste muchos años casada compartiéndolo todo -Libra- puede que la independencia sea lo mejor. Lo vas a saber a mediados del año próximo, cuando se cierre un ciclo que empezó para vos hace unos 11 años y de inicio otra búsqueda. Tal vez sea una búsqueda de a dos pero quién esté a tu lado tendrá que respetar tu independencia. Ojalá así sea. Un cariño. Kirón

