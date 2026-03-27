Fiesta del Chocolate: en qué ciudad argentina harán la barra más larga del mundo y regalarán 12.000 huevos de Pascua

Bariloche volverá a convertir a Semana Santa en uno de los momentos más fuertes de su calendario turístico con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. Del 2 al 5 de abril, la ciudad cordillerana tendrá montará un paseo temático de 600 metros con conejos gigantes, huevos de dos metros, estaciones de juego, catas, shows y actividades para toda la familia, en una propuesta que buscará ir más allá del costado festivo para mostrar al chocolate como uno de los grandes motores productivos e identitarios de la ciudad.

Lejos de quedar reducida a una cita estacional, la fiesta se presenta este año como una gran vidriera del entramado productivo local. La propuesta busca mostrar el peso de la industria chocolatera en Bariloche, su capacidad de convocatoria fuera de la temporada invernal y su aporte a una identidad que excede el consumo turístico y atraviesa la historia económica y cultural de la ciudad.

En la Fiesta del Chocolate en Bariloche se repartirán 12.000 unidades de huevos de chocolate a lo largo de la fiesta. Gentileza

“La Fiesta del Chocolate no es solo un evento turístico; es el momento donde nuestra identidad productiva se encuentra con la comunidad. En Bariloche, el chocolate es manos amigas, es familia y es el motor que transforma nuestra materia prima en una experiencia que recorre el mundo”, dijo Lucio Bellora, director del evento.

Cuándo y dónde es la Fiesta del Chocolate en Bariloche

La compañía Elevé presentará los shows aéreos Supernova y Tornado, montajes de danza aérea que requerirán una grúa de 120 toneladas con un brazo de 12 metros, en una producción de gran escala Gentileza

La Fiesta Nacional del Chocolate 2026 se hará del jueves 2 al domingo 5 de abril. El epicentro estará en el Centro Cívico y la calle Mitre, donde se montará un paseo del chocolate de 600 metros ambientado con conejos gigantes, huevos de dos metros y estaciones de juego.

Esa intervención convertirá a la principal arteria comercial de Bariloche en un espacio peatonal pensado para el recorrido familiar. La propuesta incluirá catas a ciegas, desafíos lúdicos y distintas postas interactivas, en una experiencia diseñada para que el público pueda recorrerla durante unas tres horas.

A esa puesta urbana se sumarán actividades en el Teatro La Baita, en Moreno 39, donde la Filarmónica de Río Negro ofrecerá conciertos gratuitos dentro del Festival Musical del Chocolate.

La barra gigante, los shows aéreos y una apuesta técnica inédita

Maestros chocolateros elaborarán la barra de chocolate más grande del mundo, que alcanzará los 222 metros y requerirá más de dos toneladas de chocolate fluido Gentileza

Uno de los grandes hitos de la celebración volverá a ser la barra de chocolate más larga del mundo, prevista para el viernes 3 de abril sobre calle Mitre. Allí, maestros chocolateros elaborarán una pieza monumental que alcanzará los 222 metros y requerirá más de 2 toneladas de chocolate fluido.

La edición 2026 también pondrá el foco en una apuesta técnica poco habitual para una ciudad del interior del país. La compañía Elevé presentará los shows aéreos Supernova y Tornado, montajes de danza aérea que requerirán una grúa de 120 toneladas con un brazo de 12 metros, en una producción de gran escala.

Otra de las atracciones será el show mapping en el Centro Cívico, donde los edificios funcionarán como soporte visual para una propuesta que mostrará a los conejos en su proceso de fabricación. A eso se sumará el reparto de 12.000 unidades de huevos de chocolate a lo largo de la fiesta.

Eric Guzmán, secretario de Turismo de Bariloche, comentó que “la Fiesta del Chocolate es una pieza fundamental en nuestra estrategia de romper la estacionalidad. No solo posiciona a Bariloche como la capital gastronómica del país durante la Semana Santa, sino que genera un impacto directo en la ocupación hotelera y en el consumo local, demostrando que cuando el sector público y el privado trabajan alineados, el destino se fortalece y se proyecta al mundo con una identidad única”.

Qué hacer el jueves 2 y el viernes 3

Jueves 2

De 16 a 20: Paseo del Chocolate. Juegos chocolatosos y actividades en calle Mitre

De 16 a 20: La casa del conejo. Espacio para fotos en el Centro Cívico

De 20.30 a 22.30: show mapping Los conejos de pascua vuelven a vivir una aventura llena de sorpresas en el Centro Cívico

Viernes 3

De 16 a 20: Paseo del Chocolate. Juegos chocolatosos y actividades en calle Mitre

De 16 a 20: La casa del conejo en el Centro Cívico

18.30: barra de chocolate más larga del mundo sobre calle Mitre

20: Festival Musical del Chocolate, Sinfonía de una gloria, con la Filarmónica de Río Negro en Teatro La Baita, Moreno 39

20.30: Supernova, show aéreo de luces, música y fantasía en el Centro Cívico

De 22 a 23: show mapping en el Centro Cívico

Cómo conseguir entradas para los conciertos gratuitos

Las funciones de la Filarmónica de Río Negro en el Teatro La Baita serán gratuitas y abiertas al público. Las entradas podrán retirarse en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318.

Ese componente musical suma una capa más a una programación que apunta a que el visitante tenga actividades más allá del paseo gastronómico y que el centro de la ciudad se transforme, durante varios días, en un escenario temático.