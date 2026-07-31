Iker, montañés que vive sin red eléctrica: “Aprender a tener una casa eficiente y acorde a lo que el sol te da cada día”

Las casas ecológicas o autosuficientes están de moda, donde se intenta subsistir con la desconexión a una red eléctrica que les provea energía para los quehaceres domésticos y así ahorrar plata. Por ese motivo, el youtuber español Iker enseñó cómo es tener un hogar que depende de una única estación de panel solar.

A lo largo de su video, Iker explora la viabilidad de residir de forma permanente en viviendas desconectadas de la red eléctrica tradicional. A través de una experiencia familiar en una cabaña rústica, analizó las distintas formas de lograr autosuficiencia energética, con métodos tradicionales como la leña hasta soluciones modernas con paneles solares y baterías. Además, mostró los desafíos logísticos fundamentales que puede presentar un estilo de vida fuera del sistema, como el suministro de agua y la gestión del calor.

La casa subsiste solo con una estación de panel solar (Fuente: Captura de imagen - YouTube)

Iker intenta aprovechar al máximo las horas de luz solar para solo consumir la reserva de energía en la noche. El consumo estimado del hogar es de 1.800 Wh al día, por lo que, con un panel fotovoltaico, es más que suficiente para abastecer las necesidades de su familia. De este modo, el youtuber aseguró que la clave se resguarda en la adaptación de los hábitos de consumo.

Vida eficiente

En el video, Iker identificó tres formas de vivir fuera de la red para gastar menos dinero y ser más consciente con el cuidado del ambiente. Estos son:

La purista: “Personas que intentan reducir al mínimo su dependencia de la tecnología cocinando y calentándose con leña”.

“Personas que intentan reducir al mínimo su dependencia de la tecnología cocinando y calentándose con leña”. Generadores de gasoil: “Una solución efectiva y robusta, pero tiene inconvenientes evidentes como el ruido, mantenimiento, humo y la necesidad constante de comprar y transportar combustible”.

“Una solución efectiva y robusta, pero tiene inconvenientes evidentes como el ruido, mantenimiento, humo y la necesidad constante de comprar y transportar combustible”. Energía solar: “Producir tu propia electricidad con paneles solares y almacenarla en baterías permite ganar una autonomía y una comodidad que antes requerían instalaciones mucho más complejas”.

Para abastecer sus consumos eléctricos y el de su familia, Iker utiliza una estación de energía fotovoltaica con 3 kWh de capacidad. Esta energía le permite “hacer funcionar la heladera durante más de dos días sin recibir ni un rayo de sol. Utilizar el microondas a máxima potencia durante más de dos horas seguidas. Cargar las baterías de la cámara y la PC hasta más de 40 veces”.

Pese a estos métodos, enfatizó: “El verdadero secreto no es solo cuánta energía sos capaz de almacenar, sino aprender a tener una casa eficiente y acorde a lo que el sol te da cada día. Es mejor cocinar con gas y calentar la cabaña con una buena estufa de leña de hierro fundido, lo que permite eliminar el 80% del consumo de una casa normal”.

La casa de Iker se ilumina solo de noche y en el día aprovecha al máximo la luz solar (Fuente: Captura de imagen - YouTube)

La importancia del agua

Iker comentó que el agua es el recurso más crítico cuando una casa está tan aislada en el monte. Obtenerla no es tan sencillo. En su cabaña usa un pozo con bomba eléctrica, pero mencionó otras opciones como recolectar lluvia (que requiere filtrado y depósitos masivos) o camiones cisterna de 10.000 a 30.000 litros. Estimó que una familia de cuatro personas con consumo responsable gasta entre 70.000 y 100.000 litros al año.

Almacenar agua de lluvia y luego filtrarla puede representar un ahorro importante del gasto diario (Fuente: Captura de imagen - YouTube)

Sobre el ahorro de dinero con este estilo de vida austero y autosuficiente, contabilizó que, generando una media de 1.8 kWh diarios, se dejan de pagar unos 650 kW anuales, equivalentes a unos 125 € al año, es decir, unos 230.000 pesos.