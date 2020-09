Insólito: terraplanistas navegaron en busca del "fin del mundo" y casi naufragan

La pareja fue rescatada por la guardia costera cerca de isla italiana de Ustica. Fuente: Wikipedia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 15:43

Una pareja de terraplanistas tuvo que ser rescatada por la guardia costera en la isla italiana de Ustica cuando estaban a punto de naufragar.

El hombre y la mujer partieron de Venecia cuando comenzó la pandemia y se dirigieron en auto hasta Termini Imerese, una localidad cercana a Palermo. Luego de vender su coche, compraron una embarcación con la que buscaban dirigirse hacia la isla de Lampedusa, aunque se perdieron en el Mar Mediterraneo.

El viaje comenzó en abril, cuando el país se encontraba en cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus. "Lo divertido es que se orientaban con una brújula, un instrumento que funciona sobre la base del magnetismo terrestre, un principio que ellos, que son terraplanistas, deberían rechazar", contó al diario La Stampa, Salvatore Zichichi, médico de la oficina de sanidad marítima que los atendió.

Luego de ser rescatados, la pareja intentó escapar, aunque no lo consiguieron porque no pudieron maniobrar su barca y fueron socorridos de nuevo por la guardia costera. "Pocos días después intentaron escaparse de nuevo y acabaron en la casa de un mitómano que aseguraba tener coronavirus, aunque afortunadamente no lo era", afirmó Zichichi.