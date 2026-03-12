Un dron impacta en una base de Italia en Irak y Meloni critica la guerra de Trump

ROMA.– En medio de la escalada en Medio Oriente, una base militar italiana situada en Erbil, en el Kurdistán iraquí, fue atacada durante la noche del miércoles con un proyectil que impactó dentro del complejo y provocó daños materiales, aunque no dejó heridos entre los soldados desplegados en la zona. Según indicaron las autoridades italianas, se retirará temporalmente a los oficiales del destacamento.

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, confirmó que el ataque se produjo alrededor de las 23.10 (hora local) en el Campamento Singara, una instalación donde operan tropas italianas integradas en la misión internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico. Según detalló, el impacto provocó un incendio que afectó al menos a dos vehículos militares, pero el fuego fue controlado rápidamente y no se extendió a otras áreas de la base.

“Un misil impactó en nuestra base de Erbil. No hay víctimas ni heridos entre el personal italiano. Todos se encuentran bien”, indicó el Ministerio de Defensa italiano en un comunicado difundido poco después del incidente.

El comunicado del Ministerio de Defensa de Italia

El canciller italiano, Antonio Tajani, condenó el ataque y aseguró que los militares se refugiaron a tiempo en los búnkeres de la instalación. “Acabo de hablar con el embajador italiano en Irak. Afortunadamente, nuestros soldados se encuentran bien y a salvo. Les expreso mi solidaridad y gratitud por su servicio diario a su país”, escribió en la red social X.

En la base se encuentran desplegados alrededor de 300 militares italianos.

Las primeras informaciones indicaban que el proyectil podría haber sido un dron de tipo Shahed —un modelo de origen iraní utilizado con frecuencia por milicias aliadas de Teherán en la región— que impactó contra un vehículo militar dentro del complejo. Sin embargo, especialistas en explosivos examinan los restos para determinar si se trató de un dron o de un misil.

El comandante de la base, el coronel Stefano Pizzotti, explicó que la alarma se activó varias horas antes del impacto, lo que permitió que los soldados se refugiaran en los búnkeres de seguridad. Según relató a medios italianos, el personal permanecía aún en esas instalaciones la mañana del jueves mientras continuaban las verificaciones de seguridad. “La moral del personal se mantiene elevada”, afirmó.

Las autoridades italianas todavía no atribuyeron oficialmente la responsabilidad del ataque. No obstante, Tajani señaló que existe la posibilidad de que haya sido perpetrado por milicias proiraníes que operan en Irak, una hipótesis que coincide con la creciente tensión regional tras los recientes ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

El aeropuerto de Erbil también fue atacado la noche del miércoles Leo Correa� - AP�

El incidente se produjo además en una zona especialmente sensible desde el punto de vista estratégico. Erbil tiene diversas instalaciones militares y diplomáticas occidentales, incluido un importante destacamento de Estados Unidos, lo que la convierte en un objetivo frecuente de ataques con drones o cohetes por parte de grupos armados alineados con Irán.

En las horas previas al impacto, residentes de la ciudad informaron haber escuchado al menos dos explosiones en el cielo mientras las defensas aéreas interceptaban drones que se aproximaban al área urbana, según reportó la cadena Al Jazeera citando a funcionarios locales.

El gobierno italiano había adoptado medidas preventivas en los últimos días ante el deterioro del contexto regional. Crosetto reveló que parte del contingente desplegado en Erbil ya había iniciado una retirada temporal antes del ataque. Cerca de un centenar de militares regresaron a Italia y unos 40 fueron trasladados a Jordania, mientras que alrededor de 140 permanecen todavía en la base a la espera de condiciones seguras para su evacuación por vía terrestre hacia Turquía.

“No somos parte del conflicto”

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que sigue de cerca la situación tras el ataque y expresó su apoyo al contingente desplegado en Irak. “Continúo siguiendo de cerca lo ocurrido en nuestra base de Erbil y estoy en contacto constante con los ministros Tajani y Crosetto para monitorear la situación”, afirmó. La jefa de gobierno también transmitió la solidaridad del Ejecutivo con los militares italianos que se encontraban en la instalación.

“En nombre del gobierno y personalmente, expreso solidaridad y cercanía a nuestro personal militar, que salió ileso del ataque: Italia está orgullosa del coraje y la profesionalidad que demuestran al trabajar diariamente por la paz y la seguridad en los numerosos escenarios de crisis”, señaló.

La declaración de Meloni sobre el ataque en Erbil

Previamente había querido mantenerse al margen. En un mensaje televisado, había afirmado que el gobierno trabaja para reducir la tensión y proteger a los ciudadanos italianos en el extranjero. “No somos parte del conflicto, ni tenemos intensión de serlo”, sentenció la premier.

El miércoles lanzó sus críticas más duras hasta la fecha sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, describiéndola como parte de una tendencia creciente y peligrosa de intervenciones “fuera del ámbito del derecho internacional”.

Sus declaraciones ante el Parlamento se produjeron tras las repetidas acusaciones de la oposición de que su gobierno de derecha había sido demasiado blando con sus aliados.

La mayoría de los demás países europeos, con la notable excepción de España, se han abstenido de criticar directamente los ataques de Estados Unidos e Israel, y en su mayoría han pedido moderación.

Meloni en el Senado Alessandra Tarantino� - AP�

Meloni, que mantiene estrechos vínculos con el presidente estadounidense Donald Trump, también afirmó que no se debe permitir que Irán desarrolle armas nucleares, ya que eso pondría fin al marco internacional de no proliferación con “repercusiones dramáticas para la seguridad mundial”, dejando a Italia y Europa expuestas a una posible amenaza nuclear por parte de Teherán.

Al dirigirse al Parlamento sobre la crisis, Meloni estableció un paralelismo entre el conflicto de Medio Oriente y la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, que, según ella, desencadenó una mayor desestabilización mundial.

“Es en este contexto de crisis estructural del sistema internacional, en el que las amenazas son cada vez más aterradoras y se multiplican las intervenciones unilaterales al margen del derecho internacional, donde debemos situar también la intervención estadounidense e israelí contra el régimen iraní”, declaró ante el Senado.

Meloni afirmó que Roma estaba proporcionando medios de defensa aérea a los países del Golfo afectados por los ataques de Teherán.

“Esto no solo se debe a que se trata de naciones amigas y socios estratégicos de Italia, sino también a que hay decenas de miles de ciudadanos italianos en esa zona a los que debemos proteger, por no mencionar el hecho de que hay unos 2000 soldados italianos en el Golfo”.

No es la primera vez que esta instalación es atacada. En enero de 2020, la base fue alcanzada durante una ofensiva de misiles lanzada por Irán contra posiciones estadounidenses en Irak en represalia por la muerte del general iraní Qassem Soleimani en Bagdad. En aquella ocasión tampoco se registraron víctimas.

Agencias ANSA y Reuters y diario El País