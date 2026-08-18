Integración interior-exterior: así son las nuevas aberturas que prometen “continuidad absoluta”

“Esta es la ventana que quería”. Federico Rivarola, socio de la firma Expo Aberturas, construía su casa en Pinamar cuando se enteró de dos innovaciones que, de la mano de Rehau, prometían la anhelada “integración cien por cien” entre interiores y exteriores. Una meta que arquitectos e interioristas persiguen desde siempre y que ahora más que nunca se volvió tendencia.

Hablamos del umbral Nivel Zero –una solución pensada para integrar ambientes interiores y exteriores sin desniveles– y el nuevo perfil central minimalista desarrollado para grandes superficies vidriadas. Ambas innovaciones se integran a las aberturas de PVC de Rehau, únicas en paleta de colores y diseño y notables en cuanto a aislación térmica y acústica.

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“Estaba justo en el medio del proyecto cuando supe de estos dos lanzamientos, que decidimos aplicar en una abertura decisiva: la que comunica el living con la galería”, cuenta Rivarola. Y precisa: “Es ahí donde buscábamos la integración cien por cien entre interior y exterior, con la continuidad total del piso y esta reducción de las secciones del perfil que permiten contar con más transparencia”.

Acceso sin desniveles: ¿por qué un umbral “Nivel Zero”?

El nuevo desarrollo de Rehau permite generar una continuidad visual absoluta entre los espacios además de mejorar la accesibilidad, un aspecto cada vez más valorado tanto en viviendas como en proyectos de hospitalidad y usos mixtos. Lo que logra el sistema es, precisamente, evitar el clásico desnivel que generan las carpinterías.

Hay otro dato clave: el desarrollo incorpora un drenaje optimizado para exteriores. Eso significa que permite la integración con sistemas pluviales y la posibilidad de revestir la canaleta con el mismo porcelanato del piso, logrando así una superficie uniforme y sofisticada.

El nuevo umbral Nivel Zero garantiza también estanqueidad (a través de un sellado eficiente que protege el interior contra el agua, el viento y el polvo) y el aislamiento térmico y acústico que distingue a las aberturas de PVC de Rehau, además de un tránsito seguro y sin tropiezos.

Cero desniveles: gracias a su diseño innovador, el umbral Nivel Zero garantiza una transición fluida y estética entre ambientes. MAGDALENA DIEHL

Estanqueidad garantizada: el nuevo umbral cuenta con un sellado eficiente que protege el interior contra el agua, el viento y el polvo. MAGDALENA DIEHL

Perfil minimalista: ventanas sin interrupciones

Aprovechar al máximo la luz natural, disfrutar de vistas sin fin y evitar cualquier sensación de encierro: la tendencia del interiorismo hacia las ventanas de mayor superficie se sustenta en algunas de las premisas más básicas del bienestar. A ese ideario responde el perfil central minimalista de Rehau para su sistema High-Design Slide.

La innovación desarrollada para grandes superficies vidriadas incorpora un remate central de aluminio de apenas 35 milímetros (los tradicionales tienen 87 milímetros), lo que permite ampliar la superficie visual y potenciar en los ambientes la sensación de apertura, alineándose al estilo internacional de perfiles minimalistas.

Pero además de su impronta visual, el sistema fue diseñado para alcanzar un altísimo rendimiento estructural: de hecho admite hojas de hasta tres metros de altura y garantiza también estanqueidad frente al viento y al agua. La propuesta responde a una demanda creciente dentro de la arquitectura residencial y corporativa: espacios con luz natural, conectados con el exterior y estructuras que luzcan livianas y sofisticadas.

Desarrollado para ampliar la sensación de espacio y continuidad visual, el nuevo lanzamiento reduce la presencia del perfil en la zona central y potencia la conexión con el exterior. MAGDALENA DIEHL

“La tendencia es la luz”

La arquitectura actual viene tratando a las galerías como un ambiente central de la vida cotidiana y aún más: como una especie de “conector visual” que borra los límites entre el interior y el exterior.

“Con esta ventana logramos que todas las áreas sociales de la casa queden integradas”, describe la arquitecta Micaela Fischer acerca de la obra que proyectó en Pinamar para Rivarola. Y enfatiza: “El resultado fue espectacular. Son esos elementos que apenas se ven, pero cambian todo. La solución vino a cubrir algo que el mercado estaba pidiendo y no existía”.

“Hay una tendencia hacia la luz y a la idea de ‘traer’ el exterior hacia los interiores —añade— eso le aporta mucho carácter a los proyectos. Aberturas como estas acercan esa posibilidad manteniendo las prestaciones de aislación y eficiencia energética”.

Hacia un nuevo minimalismo

“Todo el tiempo estamos investigando las necesidades del mercado. Y el año pasado en particular organizamos varias reuniones con arquitectos referentes para que nos compartan lo que están viendo hacia el futuro, como para que nosotros podamos enfocar hacia allí nuestros desarrollos”, advierte Ezequiel Pascual, director de Ingeniería de Rehau.

El director de Ingeniería de Rehau, Ezequiel Pascual. MAGDALENA DIEHL

Los dos nuevos lanzamientos fueron un desarrollo conjunto entre Rehau Argentina, México y Alemania. “El denominador común eran las mayores superficies vidriadas, y sobre todo la integración de ambientes. Nosotros nos dedicamos a fabricar perfiles, y a partir de lo que el mercado nos pedía tratamos de generar la menor cantidad posible de interrupciones, tanto en la visual como en el tránsito, para cumplir ese deseo de continuidad –agrega–, y que a la vez sean sistemas aplicables a ventanas de mayor altura”.

Si bien el concepto de minimalismo existe hace décadas, esta tendencia a reducir a lo esencial mantiene la sobriedad, pero cobra ahora algunas notas bien particulares: es menos frío y menos “vacío”, integra calidez y personalidad, y privilegia a la vez la conexión humana y la flexibilidad. Una lógica que también reflejan los últimos lanzamientos de Rehau.

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