Un veterinario alerta sobre los gatos naranjas: “No se lo debe juzgar por su aspecto”

Los gatos de color naranja gozan de una popularidad especial entre los dueños de mascotas. Existe una creencia extendida que sostiene que estos animales poseen un carácter más sociable y afectuoso en comparación con otros felinos.

Sin embargo, la explicación detrás de esta conducta reside en la genética y no solo en el color de su pelaje. Según el veterinario Carlos Gutiérrez, la mayoría de estos ejemplares pertenecen al grupo de los gatos atigrados, una variante con patrones específicos que suele compartir ciertos rasgos de comportamiento. “Casi todos los gatos naranjas son en realidad atigrados y eso los hace ser muy familiares”, aseguró.

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos de color blanco y negro se agobian con más facilidad”

Es importante señalar que el pelaje no define de forma exclusiva la personalidad de un ser vivo. El profesional advierte que el temperamento depende de múltiples factores como la carga genética, el proceso de socialización y el ambiente donde el animal crece. Por ello, las asociaciones entre el color y la actitud deben entenderse como tendencias generales y nunca como una norma rígida. “No se debe juzgar a un gato únicamente por su aspecto”, señaló Gutiérrez.

El patrón atigrado se caracteriza por marcas oscuras sobre el cuerpo, que pueden presentarse como rayas, manchas o círculos. Esta configuración aparece en razas diversas, tales como el bengalí o el abisinio. Muchos propietarios desconocen que sus gatos naranjas poseen esta condición, ya que en ocasiones el dibujo resulta poco evidente a simple vista. El veterinario explica que, pese a la apariencia uniforme, la mayoría conserva marcas distintivas en zonas como la cara, las patas o la cola. Esta misma base genética ocurre en gatos de tonos crema o gris, cuyos rasgos físicos resultan más discretos pero responden a idénticos principios biológicos.

Según estudios científicos los felinos de color naranja suelen ser los más traviesos de su especie (Foto: FreeP¡CK)

En cuanto al comportamiento, estos felinos destacan por su marcada tendencia a la interacción con las personas. Es habitual que busquen el contacto cercano con sus cuidadores y disfruten de la convivencia doméstica.

Otro detalle característico de estos gatos es la marca en forma de letra “M” que muchos lucen en la frente. Aunque circulan diversas leyendas populares sobre el origen de esta señal, Gutiérrez aclara que se trata de una consecuencia genética vinculada a la distribución del color en el pelo y carece de cualquier significado especial.

En resumen, la simpatía que despiertan estos animales responde a una combinación de factores biológicos y a un patrón genético que favorece su integración en el entorno humano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA