Cabito habló sobre su difícil internación: “12 médicos me dijeron que me tenían que cortar la pierna”

Eduardo Massa Alcántara, más conocido como Cabito, habló por primera vez luego de estar dos meses internado en el Hospital de Clínicas por un fuerte cuadro de anemia y diabetes del que se recupera favorablemente.

“El miedo cuando estás internado es si vas a salir, si no vas a salir, si vas a vivir, si no vas a vivir. Cuando dicen que te van a cortar una pierna, es un momento durísimo y muy difícil. Ya estoy caminando pero veremos cómo termina todo”, relató en Mitre Live, programa conducido por Juan Etchegoyen.

“El hecho de haber sido hiper obeso por tanto tiempo y ahora estar tan flaco y tan desnutrido... En su momento ya era diabético y lo que dañó la diabetes ya lo dañó. Es un cuidado constante el que yo requiero, y estoy viendo a 50 mil médicos, ocupándome de lo que no me había ocupado durante tanto tiempo”, continuó el exintegrante de Basta de Todo.

“Pensé que no zafaba. Veía la cara de preocupación de mi entorno, de los médicos. Mi estado anímico no avanzaba, pero el hecho de no fumar y no tomar alcohol ayudó para que dentro del panorama que yo tenía, haya podido salir adelante. Y también me ayudó lo del plano que quieras creer”, sumó el conductor.

Sobre las secuelas de la internación, Cabito aclaró: “Mi pierna está totalmente fuera de peligro, ya cicatrizó todo. Tengo dos clavos en un dedo que se podrían retirar de acá a 15 días, por lo que me van a ver con muleta. 12 médicos me dijeron que me tenían que cortar la pierna y en ese momento, me quise morir”.

“Hay distintas opiniones entre los médicos, no es que unos son malos u otros buenos, algunos creen y otros no creen, pero vos tenés que creer en vos mismo. Ahora dicen que mi pie es un milagro pero cada uno tiene que ir detrás de su milagro. Creé en la ciencia, creé en lo espiritual, pero tenés que creer en algo. La esperanza y el amor son un gran motor”, concluyó.

A mediados de junio, el humorista debió ser hospitalizado, primero en el Británico y luego en el Clínicas, por complicaciones inherentes a su cuadro previo a la operación de bypass gástrico. Oportunamente, había asegurado que su cuerpo había hecho eclosión y pidió dadores de sangre a través de las redes sociales. Por la gravedad de su caso, después de eso permaneció internado por más de 30 días. Finalmente, este 10 de agosto, recibió el alta y desde entonces continúa haciendo reposo en su casa.

