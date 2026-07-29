Joaquín, basurero argentino en Australia: “Por una jornada de ocho horas me pagan 128 euros”

Cada vez son más los jóvenes que eligen Australia como destino para trabajar, ahorrar dinero y vivir una experiencia en el exterior. En ese contexto, las redes sociales se llenan de testimonios de quienes cuentan cómo es su día a día, qué tareas realizan y cuánto ganan. Uno de los casos que despertó interés fue el de Joaquín, un joven que mostró en un video en qué consiste su empleo vinculado a la recolección de residuos y cuánto cobra por trabajar apenas un día a la semana.

Según explicó mediante un clip que compartió en su cuenta de TikTok (@joaqmarin), su tarea se desarrolla todos los miércoles y consiste en mover contenedores de basura en edificios residenciales para que puedan ser vaciados por el servicio de recolección o volver a guardarlos una vez finalizado ese proceso. La jornada comienza en la oficina de la empresa, donde recibe un vehículo y una lista con las direcciones que debe recorrer junto con las indicaciones de cada edificio.

Joaquín durante su jornada laboral (Captura: TikTok @joaqmarin)

El propio Joaquín aclaró que el puesto no implica recolectar residuos. “No es literalmente recolector de basura, pero tiene algo parecido”, explicó. En ese sentido, detalló que su función principal es “entrar y sacar los contenedores de basura que corresponden a ese día”, una tarea que cambia según las características de cada lugar.

El joven señaló que no todos los recorridos son iguales. Mientras que en algunos edificios solo debe desplazar los contenedores unos pocos metros, en otros el trabajo demanda un mayor esfuerzo físico porque los recipientes están llenos, son muy pesados o deben trasladarse por rampas y zonas en subida. Aun así, aseguró que considera el empleo bastante llevadero.

(Captura: TikTok @joaqmarin)

“La mayor parte del tiempo me la paso arriba del auto con aire acondicionado y escuchando música”, contó. Además, destacó la flexibilidad que tiene durante la jornada laboral: “Hago todos los breaks que quiero y disfruto de unas vistas increíbles a lo largo del recorrido”.

En cuanto al salario, Joaquín reveló: “Me pagan 211 dólares en mano, o sea, después de impuestos”.

Por último, el joven aclaró que su intención no es idealizar la vida en Australia, sino mostrar las oportunidades laborales que existen para quienes llegan al país. “La idea de este video no es vender humo ni nada, sino demostrar la gran variedad de trabajos sencillos que hay en este país y que sirven para ahorrar buen dinero”, afirmó. También destacó que, para ese empleo en particular, no es necesario hablar inglés.