José Ignacio: El restaurante Marismo cumplió 20 años y lo celebró junto a Mundo Epicúreo

JOSÉ IGNACIO.- La historia de Marismo data de 2002. “Me había quedado sin empleo y no tuve mucho tiempo para pensar”, dice Federico Desseno, sobre el inicio de Marismo que desde hace muchos años es el símbolo de la mejor gastronomía de Uruguay. El espíritu familiar podría ser una de las claves de este proyecto tan exitoso.

Federico Desseno y Natasha Desantadina celebraron los 20 años de Marismo junto a Mundo Epicúreo

Federico y Natasha Desantadina se conocieron en el 97´ en José Ignacio pero no se volvieron a ver hasta el 99´. “Esos dos años yo solo pensaba en volver a encontrar a Nati, no había redes ni nada de eso. Se ve que la pensé tanto que un día volvió y nunca mas nos volvimos a separar, de hecho, nunca tuve novias y cuando decidimos estar juntos, no hicimos vida de novios, vivimos desde el minuto uno juntos; en cuartos, casitas y ranchitos apretaditos como les dice Gina nuestra hija menor a las casas chiquitas” cuenta Federico. Hoy formaron una familia de 5 junto a sus tres hijos.

Marismo parece salido de un cuento, igual que José Ignacio, el pueblo de pescadores donde se ubica. El restaurante se monta en el jardín de la casa de los Desseno, sobre la arena y entre los árboles que la familia fue plantando en estos 20 años. Durante la pandemia, Federico decidió reformular la cocina del restaurante, la trajo del fondo y tomó un lugar central con vista al salón. Sumó un horno a leña, a los 3 que ya tenía, y una cocina de hierro, a la que ya tenía. “La idea es seguir haciendo hornos de barro para el año que viene”, dice Federico.

“Ese amor autentico que trasmiten Fede y Nati por la cocina es lo que nos llevó a elegir a Marismo para acompañarlos con Mundo Epicúreo en su celebración por los 20 años. Creemos que es importante apoyar la alta gastronomía y sobre todo promover que nuestros clientes puedan vivir experiencias como las que permite este lugar. A través de nuestro programa gastronómico buscamos hacer que los clientes conozcan lo mejor de cada lugar en donde elijan estar”, dice Julia Lois, gerenta de Marketing de HSBC.

El menú de los 20 años

El menú diseñado especialmente para la celebración de los 20 años fue maridado con vinos de la bodega Trapiche

Para la celebración de los 20 años el menú fue pensado en conjunto por Natalia y Federico. Nati eligió, como primer paso, un gazpacho verde de palta chile y matcha con cilantro y tostada pantumaca y Fede propuso para el paso 2 una pizza bianca con pesto de berenjenas asadas y cebollas braseadas.

El paso 3, a cargo de Nati, fueron unas remolachas deliciosas a la sal con naranjas quemadas y queso de oveja de Uruguay estilo manchego. El paso 4 fue para Fede que se lució con una sopa de tomates y manteca, que pasó toda la noche en el horno de barro, con frutos de mar a la plancha y corvina negra entera a fuego suave. Todo fue maridado con vinos de la bodega Trapiche.

De postre, Nati y Fede deleitaron con torta de ricotta, con dulce de ciruelas Ovinajas, del árbol de su casa y crostatas de frutas al horno de barro.

Federico Desseno y Natasha Desantadina usan su huerta para la cocina de Marismo

La celebración

Le experiencia arranca con una entrada casi en penumbras. A las 21, el clima está cálido y algunos invitados elijen descalzarse y conectar con el piso de arena. Un fogón en la entrada indica la luz suficiente de cómo seguir, a la izquierda la nueva cocina donde Nati y Fede, junto a todo el personal de Marismo prepara el gran banquete, a la derecha el salón listo para los invitados.

Una copa de vino Trapiche Medalla introduce la velada que se viene bajo un cielo que cuanto más cerrada es la noche, más se ilumina por las estrellas. La cena cumple lo que promete. Fede y Nati respiran profundo y disfrutan de festejo que sin duda quedará para el recuerdo al igual que la temporada que hace furor en José Ignacio.

La velada duró hasta la medianoche

RSVP

Puli Demaría fue una de las invitadas por HSBC a la celebración

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.