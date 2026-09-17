Juanito, pastor de ovejas a 4000 metros de altura: “Somos felices con la tranquilidad”

Hay historias y formas de vida que, por su distancia de la rutina cotidiana de las grandes ciudades, pueden resultar sorprendentes. En Ecuador, a unos 4000 metros sobre el nivel del mar, Juanito construyó durante 71 años una existencia ligada a las montañas, los animales y las tradiciones de su familia. Allí, entre largas caminatas y bajas temperaturas, encontró una manera de vivir que define con una frase: “Somos felices con la tranquilidad”.

Juanito es pastor y descendiente de la cultura indígena Panzaleo. Tiene seis hijos y seis nietos, varios de los cuales todavía viven junto a él y forman parte de la dinámica familiar. Su historia está profundamente ligada a ese lugar: sus padres también nacieron allí y, por eso, nunca sintió la necesidad de alejarse de esa zona.

Juanito vive y trabaja en Ecuador, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar (Captura: YouTube Ecuador Y Sus Paisajes Oficial)

“Aquí en el páramo viví toda la vida. Mi papá y mi mamá también nacieron aquí. Por eso no nos fuimos”, contó. Su casa se encuentra en medio de un paisaje montañoso donde las condiciones climáticas son extremas. Las viviendas están construidas con barro y paja, mientras que la leña permanece encendida buena parte del tiempo para mantener el calor.

Para dormir, la familia utiliza colchones de paja y varias capas de mantas. La alimentación también está relacionada con aquello que ofrece el entorno: consumen frutas y frutos que ellos mismos cosechan, además de distintos animales. De todos modos, cada cierto tiempo deben trasladarse hasta el pueblo más cercano para comprar víveres y comercializar parte de sus productos.

Una vida dedicada al cuidado de las ovejas

El pastor dedica buena parte de sus días al cuidado de sus ovejas (Captura: YouTube Ecuador Y Sus Paisajes Oficial)

Una de las principales tareas de Juanito es cuidar su rebaño, compuesto por unos 150 borreguitos. Cada día los saca del corral y los lleva hacia las zonas donde pueden alimentarse. El trayecto hasta los lugares de pastoreo puede durar unos 40 minutos o incluso más.

Durante esas caminatas, además de los animales, lo acompaña una flauta andina. El instrumento forma parte de sus recorridos y también de su vínculo con las tradiciones de la región.

La familia cultiva y cosecha parte de los alimentos que consume a diario (Captura: YouTube Ecuador Y Sus Paisajes Oficial)

A pesar de las dificultades de vivir en altura, Juanito asegura que su familia lleva una vida tranquila. Al hablar sobre el lugar donde viven, sostuvo que allí tampoco llegaron algunas enfermedades que afectan a otras poblaciones. “Gracias a Dios hemos vivido tranquilamente aquí”, destacó.

Su explicación sobre por qué continúa allí es sencilla y está relacionada con la forma en que entiende su vida cotidiana. “No vivimos en un pueblo y trabajamos tranquilos. Gracias a Dios, esto es una bendición”, afirmó.

La vida de Juanito fue registrada por Josué y Elie, creadores del canal de YouTube Ecuador y sus paisajes, que reúne a más de 300.000 suscriptores. Los viajeros permanecieron tres días junto a la familia y documentaron sus actividades cotidianas.

Las viviendas de la zona están construidas con materiales como barro y paja (Captura: YouTube Ecuador Y Sus Paisajes Oficial)

El video superó los dos millones de visualizaciones y muestra las tareas del pastor, el cuidado de las ovejas, el cultivo de alimentos y algunas de las tradiciones que todavía conserva la familia, como cocinar con leña.

Lejos del ritmo de las ciudades, Juanito encontró su felicidad en una vida estrechamente vinculada con su familia, sus animales y el paisaje que conoce desde que nació.