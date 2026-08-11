Karen Pine, psicóloga: “Usar gorra todos los días expresa individualidad y afirma la identidad personal”

La elección de nuestra vestimenta diaria no es un acto librado al azar. Según la reconocida psicóloga Karen J. Pine, autora del libro Mind What You Wear: The Psychology of Fashion, la forma en que nos vestimos influye directamente en nuestra autoconfianza y en cómo nos proyectamos frente a los demás. En este sentido, un accesorio que suele pasar inadvertido por su cotidianeidad, la gorra, cobra una relevancia psicológica inesperada.

Para Pine, usar gorra todos los días expresa individualidad y afirma la identidad personal. La experta sostiene que esta conducta se basa en tres ejes fundamentales. En primer lugar, la identidad y la autoexpresión, donde el accesorio actúa como un vehículo para exhibir intereses o afiliaciones.

Usar gorras reflejaría una personalidad cautelosa que prefiere la distancia hasta lograr sentirse cómoda en su entorno (Fuente: Pexels)

En segundo lugar, el control y el empoderamiento, un concepto vinculado a la capacidad de sentirse seguro mediante las elecciones de indumentaria. Finalmente, la contextualización social, que subraya cómo el significado de este objeto varía según el entorno cultural. Esta herramienta, diseñada originalmente para proteger la vista de la luz y cubrir la cabeza, dejó de ser un simple complemento técnico para convertirse en un objeto que nos permite gestionar nuestra presencia.

Históricamente, el uso de gorras transitó por diversos estadios. Si bien en la Grecia y Roma antiguas las utilizaban militares y deportistas como un emblema de estatus, ocupación o filiación, no fue hasta el siglo XIX en Estados Unidos que las gorras modernas, popularizadas por los equipos de béisbol, comenzaron a consolidarse como parte de un uniforme.

Con el tiempo, este elemento permeó a la clase trabajadora y, en la actualidad, se posicionó como un accesorio central dentro de las tendencias de moda. No obstante, más allá de la estética, la psicología detectó funciones defensivas en su uso diario.

La gorra actúa como un vehículo para exhibir intereses o afiliaciones, control y el empoderamiento (Fuente: Pexels)

El Colegio de Psicólogos SJ advierte que muchas personas recurren a las gorras para disminuir su vulnerabilidad. Al cubrir parcialmente el rostro, el accesorio reduce la exposición y aumenta la seguridad personal, resultando un mecanismo recurrente en contextos de estrés o incertidumbre.

La psicología de la moda también analiza otros hábitos, como la forma en que cargamos nuestros objetos personales. El estilo crossbody o bolso cruzado es otro indicador relevante de nuestra psiquis. Según los especialistas, quienes optan por llevar el bolso de este modo suelen buscar una barrera física que proporcione protección y límites personales; esta postura reflejaría una personalidad cautelosa que prefiere la distancia hasta lograr sentirse cómoda en su entorno.

Por otro lado, existe una vertiente práctica: el bolso cruzado también denota un perfil funcional. Las personas que priorizan este estilo suelen anteponer la eficiencia a la estética, demostrando una mentalidad enfocada en soluciones concretas y en lo esencial. Así, desde la gorra hasta la cartera, cada detalle de nuestro outfit comunica una parte de nuestra configuración interna y nuestra manera de interactuar con el entorno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA