La actriz de Gambito de Dama dio una lección en medio de la pandemia en SNL

Alejandro Gorenstein

A raíz de su protagónico en la serie Gambito de dama y de su incorporación en la última temporada de Peaky Blinders, Anya Taylor-Joy se convirtió en una de las actrices más valoradas del último año.

Tal es así que Taylor-Joy, que nació en Miami pero vivió en la Argentina hasta los seis años, fue convocada para ser la presentadora este sábado del histórico programa de la TV estadounidense Saturday Night Live para cerrar la entrega 46.

En la gala de mañana la actriz estará en el escenario junto a Lil Nas X, un rapero, cantante y compositor estadounidense.

En la promo que se grabó para publicitar este show se muestra un video en el que de izquierda a derecha se ubican Lil Nas X, Taylor-Joy y Chris Redd, uno de los actores y comediantes pertenecientes al reparto fijo del ciclo en 2021. Los tres están con barbijo

-¿Nos podemos abrazar? –le preguntó Redd a Taylor-Joy una vez que finalizó la grabación del video.

-No –le respondió la actriz, mirándolo con cara de desconcierto.

La actriz ganadora de un Globo de Oro por su impecable tarea en Gambito de Dama, evidentemente se puso firme ante ese pedido y más allá de la enorme cantidad de vacunados que hay en Estados Unidos por el Covid 19, no se atrevió a romper los protocolos o, quizás, sus propias convicciones.

En la vereda de enfrente a Tinelli

La actitud, la responsabilidad social y la determinación que demostró Taylor-Joy, quien alguna vez confesó que su gusto preferido de helado es el de dulce de leche argentino, dista mucho de la imagen emitida desde la pantalla en el programa de Tinelli, al que acusaron de no haber cumplido los protocolos en el debut de Show Match el pasado lunes. Marcelo Tinelli volvió a la televisión con un programa repleto de gente que no respectó ninguna de las recomendaciones para prevenir el virus: no hubo distanciamiento ni barbijos. Es más, cuando el conductor le hizo una pregunta a una de las bailarinas le pidió que se sacara una máscara (que muy pocos tenían) porque no la escuchaba. Una irresponsabilidad total teniendo en cuenta que estamos viviendo los peores momentos de la pandemia. De hecho, dos abogados realizaron sendas denuncias penales en contra de Tinelli, quien también fue muy criticado en las redes sociales.

A sus 25 años Taylor-Joy viene construyendo una carrera sin prisa y a paso firme que la llevó a conquistar a miles de fans. Actualmente, en su Instagram @anyataylorjoy tiene 6.7 millones de seguidores y seguramente que este tipo de actitudes responsables la hará sumar muchos más en poco tiempo.

En la exitosa serie Gambito de Dama la actriz, que habla perfectamente español, interpreta a una niña, Elizabeth Harmon, que tras ser testigo del suicidio de su madre ingresa en un internado para niñas huérfanas. Allí aprenderá a jugar al ajedrez gracias al conserje del centro, el señor Shaibel. Su pasión y sus dotes naturales le conducirán al éxito, pero su adicción a los tranquilizantes y el alcohol pondrán en peligro su carrera.

Por su parte, Saturday Night Live (SNL) el clásico programa de la NBC (National Broadcasting Company) que se caracteriza por sus parodias y sarcásticas bromas sobre personajes importantes, invita siempre como presentadores a conocidas figuras que le aportan variedad al show.