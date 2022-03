La ayudó con su auto en la calle, se enamoró e inició una búsqueda en redes para volver a verla

Hay historias que surgen en las redes y que ahí terminan. Otras, por el contrario, traspasan la virtualidad y cambian la vida de sus protagonistas. Lo que le ocurrió a Lara Galmes y a Eduardo Fazzio mantuvo en vilo a varias personas durante un largo tiempo por Twitter. Un desperfecto técnico, “amor a primera vista” y una búsqueda por Internet se unieron para darle origen a lo que -en un primer momento- parecía ser una historia de amor digna de enmarcar y hacer de ella una película.

Lara, oriunda de Santa Fe, salió de su casa junto a una amiga a bordo de la camioneta de la familia. Al llegar a la intersección de General Paz y Salvador Del Carril, el vehículo no volvió a encender. Pese a sus intentos, el motor no respondía y al tratarse de un auto muy pesado, les era imposible empujarlo.

La desesperación se apoderó de ella y con cierta timidez, empezó a relojear a su alrededor para ver si alguien la ayudaba. “Todos me tocaban bocina pero no me animaba a pedir ayuda. Bajé, pasó un chico en bici y no me animé”, le contó Galmes a LA NACION. En medio del ruido y la duda, avistó a un joven que la miraba de lejos. “Le pedí ayuda y se ofreció muy amablemente. Me ayudó a empujar y dejamos la camioneta estacionada al costado. No alcancé a decirle ‘gracias’, me dejó con la palabra en la boca”, recordó.

Lara Galmes contactó a Eduardo por mensaje privado y le agradeció la ayuda con la promesa de encontrarse a tomar algo en algún momento Instagram: @lara.galmess

Él se fue y con cada paso que daba se lamentaba un poco más de no haberle preguntado al menos cómo se llamaba. Horas más tarde, las redes hicieron lo suyo. “Si sos la chica rubia de Santa Fe y este martes 15 de marzo se te quedó la 4x4 blanca en el semáforo de General Paz y Salvador del Carril, dejame decirte que después de ayudarte a empujar me enamoré de vos”, escribió Eduardo Fazzio en su cuenta de Twitter. “Ayúdenme a encontrarla”, les pidió a los usuarios, como un gesto de complicidad.

El tuit con el que Eduardo Fazzio emprendió la búsqueda de su enamorada Twitter

Su búsqueda duró un día. Para cuando se quiso dar cuenta, el tuit superaba los 30 mil likes, rondaba los mil retuits y juntaba cerca de 200 comentarios dentro de los cuales se encontraba el de ella. “Nunca me pasó esto ni se me viralizó algo como para que me hablen tanto, tenía el teléfono explotado”, remarcó Lara.

Mientras que en redes miles de personas pedían que se reunieran, salgan y se conocieran, la realidad demandaba otra cosa: “Cuando él me buscó por Twitter yo me enteré por mi novio”, le explicó Galmes a este medio. Por otro lado, confirmó que se contactó con Fazzio para agradecerle por haberla ayudado y aclararle lo que pasaba detrás de escena.

“La historia quedó ahí, en un viral. Hablé con él, está todo bien. Mucha gente nos dijo que le acepté un café, que salgamos a tomar algo como amigos... quedamos en el acuerdo de que no hay drama si nos tenemos que juntar a tomar algo”, cerró ella. Lo que prometía ser una gran historia de película... se topó con un cachetazo de realidad.