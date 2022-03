La historia del joven jujeño que fue invitado por Miley Cyrus a su show en Buenos Aires gracias a un tuit viral

“Le dije a mi sobrino que estaba ahorrando para ir al Lollapalooza para ver a Miley Cyrus. Lo que nunca me hubiera esperado es que saliera a la calle a vender sus juguetes para acompañarme”, escribió Javier Ventura en su cuenta de Twitter y de inmediato su historia se viralizó. El fin de la situación se dio como todo fan sueña que sea: con un mensaje de su ídola. Y es que el texto llegó hasta la intérprete de 29 años que no tardó en reaccionar y darle una sorpresa. “Todavía no lo puedo creer”, reveló el joven jujeño a LA NACIÓN, aún sorprendido.

En octubre del 2021 se confirmaron los artistas que del line up del Lollapalooza que se hará el 18, 19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Al ver que Miley Cyrus era parte de la cartelera, Javier comenzó a pensar las alternativas para juntar plata para poder comprar la entrada.

La historia de Javier y Santino se volvió viral (Foto Twitter @JavierVenturaOK)

La intérprete de “The Climb” se volvió parte de la vida del joven de 22 años cuando éste apenas tenía 14. A diferencia de otros seguidores, él no la admiraba por su papel en la exitosa tira Hannah Montana (Disney) sino que fue cautivado por su voz con la canción “We Can’t Stop”. Sobre eso, recordó: “Por ese tema la fui a ver a Buenos Aires. Desde ese momento me volví fan de ella”.

Fue en 2019 que decidió crear una cuenta en honor a la cantante donde empezó a compartir opiniones, fotos y videos. Allí apareció el primer guiño de la artista: comenzó a seguirlo. En ese entonces, intercambiaron algunos mensajes aunque siempre se trató de un ida y vuelta cordial por contenido que él tenía.

En 2020 el vínculo fan-ídolo subió un escalón más cuando Cyrus comenzó a seguirlo en su cuenta personal de Instagram.

Miley dará un show en Argentina el 18 de marzo (Foto Instagram @mileycyrus)

Sin embargo eso no fue todo. Su relación dio un giro total cuando en esa misma cuenta, Javier compartió el gran gesto que tuvo Santino, su sobrino de 8 años. Desde el momento que se confirmó la fecha en la que tocaría Cyrus en Argentina, Ventura comenzó a trabajar en el negocio de sus padres para juntar algo de dinero, mientras continuaba sus estudios a distancia en la UBA desde Monterrico, su pueblo natal en la provincia de Jujuy.

Como en muchas familias de comerciantes, la situación económica de los Ventura fue golpeada por la pandemia y el panorama no era alentador. En este contexto, y ante el deseo de Javier de poder asistir al show en Buenos Aires, fue su sobrino quien buscó colaborar con los ahorros. Pero no solo eso, sino que también quiso sumarse al plan de su tío, ya que de tanto escuchar a Miley también se volvió su fan.

Miley lo sigue en Instagram a Javier (Foto Instagram @javierventurac)

A poco de comenzar con la venta de entradas, el plan de Santino fue claro y lo puso en ejecución sin dudar: colocó una mesa en la vereda de su casa y exhibió todos sus juguetes para venderlos. Esta imagen fue la que llenó de ternura a Javier. Rápidamente decidió retratarlo, lo compartió en Instagram y recibió cientos de comentarios. Pero, hubo uno que lo dejó sin palabras: la propia Miley pidiéndole que revise sus mensajes directos.

Cuando el joven ingresó a ver su bandeja de entrada tenía un mensaje de la cantante en el que le decía que ella le daría el pase al recital. “Todavía no lo puedo creer. Me dijo que se iba a asegurar y encargar que los dos estemos en el show”, relevó, al tiempo que explicó que rompió en llanto cuando lo supo. Una reacción similar tuvo Santino.

(Foto gentileza Javier Ventura)

El 18 de marzo tío y sobrino estarán frente a su ídola y podrán cantar sus canciones en vivo, las mismas que escuchan juntos en su casa. Además esperan no solo disfrutar del recital sino tener la posibilidad de conocer personalmente a la cantante.

El joven compartió su historia en las redes (Foto gentileza Javier Ventura)

Su historia, que se volvió viral en Twitter al superar los 86 mil ‘Me gusta’ y recibir más de 3000 mensajes, fue festejada por los usuarios. Muchos destacaron el enorme gesto del niño para con su tío y otros esperan, después del recital, encontrarse con la notica de que ambos cumplieron su sueño y pudieron conocer a Cyrus. Ahora, solo queda esperar unos días para develar la incógnita.