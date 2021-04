La “bestia del árbol” que aterrorizó a todo un barrio y que escondía un secreto

Bien podría haber salido de la imaginación de Orson Welles, Guillermo del Toro o de los creadores de la saga Resident Evil. Pero no, nada de eso. Un extraño objeto que los vecinos definieron como una “iguana” enorme aterrorizó a los vecinos de un barrio de Polonia. Sin embargo, las cosas no eran tan terribles como pareció en un primer momento.

En un barrio de Cracovia, a 290 kilómetros al sur de Varsovia, los vecinos experimentaron por algunos minutos una escena de una película de terror. Una extraña criatura sembró el caos y debieron recurrir a especialistas para que eviten lo que se creía una amenaza.

“¡Vengan a buscarla”, suplicaba una vecina que se contactó con la Sociedad Protectora de Animales de Cracovia (KTOZ, por sus siglas en polaco) ante la intimidante forma del animal. Forma que algunos definieron como una “bestia del árbol” y, otros, de una iguana gigante.

En diálogo con KTOZ, la mujer describió que la “criatura“ de color amarronado se encontraba en la copa del árbol desde hacía dos días y que los vecinos no salían a sus balcones por temor a que ingresara en sus casas. Sin embargo, cuando personal de la ONG se acercó al lugar de inmediato supieron que se trataba de un elemento mucho más cotidiano de lo que creían.

Lejos de capturar a un ejemplar de iguana de dimensiones inusuales, el personal de la KTOZ no pudo contener la risa una vez que llegaron al barrio en cuestión. “Estábamos mirando y mirando alrededor cuando de repente la vimos. La criatura marrón está apoyada sobre una rama de un árbol, no se mueve. Tal como lo describió la señora, su piel marrón brilla al sol, tiene algo opaco en algunas partes. Pero al mirar más detenidamente vemos que el pobre animal no tiene ni piernas ni cabeza”, describieron en el Facebook de la entidad.

De gran tamaño, pero inofensiva

Fue ahí cuando los miembros de la ONG entendieron que no se trataba de un ser del reino animal, sino de una croissant de enorme proporciones. Después de reírse a carcajadas, los expertos concluyeron que probablemente había sido colocado allí para alimentar a los pájaros del cielo de Cracovia.

La supuesta "iguana" gigante no era otra cosa que una obra de una maestro pastelero KTOZ

Tras el incidente tragicómico, desde la KTOZ instaron a la población a continuar notificando todo tipo de avistamientos de animales. “Siempre vale la pena denunciar algo que nos preocupa. Es preferible comprobarlo y luego decepcionarse a no reaccionar y que eso conlleve a una tragedia”, concluyeron.

