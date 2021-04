La dura carta de María Julia Oliván por la suspensión de clases presenciales: “Lucharemos para que nos escuchen”

La polémica luego de que Alberto Fernández anunciara la suspensión de clases presenciales en el AMBA se multiplica. Luego del anuncio hecho el miércoles a la noche, hubo una manifestación en la puerta de la Quinta de Olivos.

Además, el mandatario habló en Radio 10 y se refirió a aquellos chicos con discapacidad. “Todo este tiempo he hablado con maestras de escuelas de chicos con capacidades diferentes sobre lo difícil que es trabajar con ellos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”, señaló.

Estas declaraciones llegaron a oídos de la periodista María Julia Oliván, madre de Antonio, diagnosticado con trastorno del espectro autista. En ese sentido, la periodista hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, apuntó contra el Presidente y le pidió que mantenga la presencialidad en las aulas.

“Mi hijo no asiste a una escuela especial, pero está entre ‘esos chicos’ que no se dejan el barbijo. ‘Esos chicos’ y los otros, los neurotípicos, hoy vivieron un día muy triste. Niños de todas las edades se largaron a llorar de impotencia frente a la noticia”, comenzó su mensaje. “Probablemente nunca -ni en el anterior cierre- tuvimos este miedo”, indicó.

El descargo fue hecho por la periodista en su cuenta de Instagram Instagram: @majuliaolivan

“En marzo vimos a nuestros hijos sonreír al entrar al colegio y nos olvidamos de las trompadas que nos dio el 2020. Nos agotamos de resistir cuando aún la cantidad de casos no era una alarma roja, nos bajoneamos, pero nadie nos escuchó”, expresó. “Ahora nos suben de nuevo ahí con nuestros nenes, sin la escuela que es el pilar de sus vidas, sin estadísticas que le den coherencia a la medida, sin fuerzas”, añadió.

“Esta vez no vamos a amasar masa madre, no vamos a jugar a la maestra, vamos a luchar para que el gobierno de Alberto Fernández nos escuche”, destacó la periodista. Para cerrar su mensaje, desmintió que los padres se quitan el barbijo cuando buscan a sus hijos de los colegios y expresó que van a luchar para que se “gestione la pandemia en base a datos estadísticos ciertos”. “Hay escuelas públicas a las que no les funciona el termómetro, a las que no les llegó el alcohol. Pero eso se remedia con gestión”, concluyó.

